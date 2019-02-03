ظاهرة التعصب – هند الحافظ

التعصب ظاهرة قديمة حديثة ترتبط بها الكثير من المفاهيم فهناك التعصب الديني والطائفي والقومي والطبقي واما مفهوم التعصب فهو عدم قبول الحق عند ظهور الدليل والانحياز الى جانب دون الاخر.. والمتتبع لاحوال العالم يجد ان جميع الصراعات السياسية والفكرية هي نتيجة للتعصب.. فهي ظاهرة منتشرة بشكل واسع خاصة في مجتمعات الشرق الاوسط ..قال ابن منظور ان التعصب في اللغة من العصبية ويعني ان يدعو الرجل الى نصرة ابناء قوميته سواء كانوا مظلومين ام ظالمين ومن ذلك نستطيع الاستنتاج انه ضد التسامح والانفتاح والتحجر ضد الفكر ورفض الاخر وعدم التعايش معه.. فمعاني التعصب ممقوتة مذمومة..وهو مرض اجتماعي يولد الكراهية والعداوة. وهناك اسباب متعددة للتعصب قد تناولها علماء النفس والاجتماع منها : الشعور بالنقص والدونية ، والجهل ونقص المعرفة وعدم توسيع المدارك بما يؤمن به، والانغلاق وضيق الافق نجد كثيرا من الطوائف والقوميات منغلقة على ذاتها ولاتسمع الا نفسها،والفهم الخاطئ للنصوص الدينية ولاشك ان الانحراف في فهم الدين من اهم اسباب التعصب ،وكذلك لتلبية المصالح الشخصية من مال او جاه وذلك من خلال من نتعصب لاجلهم ونسوق لهم وندافع عنهم سواء كانوا اشخاصا ام دولة .لقد ذم الاسلام التعصب ونهى الشرع عنه ونسب الاسلام العصبية الى الجاهلية ووصفها بالنتنة تقبيحا لها وتنفيرا من شأنها فقد جاء في الحديث الذي اخرجه مسلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( دعوها فإنها منتنة) .وقال (لافرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى) التقوى هي التي تميز الانسان عن غيره لا قوميته ولاطائفته التي ينتمي لها.ان الدين الاسلامي الحنيف لم يمنع حب القومية فقد سئل الرسول (ص) أ من العصبية ان يحب الرجل قومه؟ فقال (عليه الصلاة والسلام) (لاولكن من العصبية ان يعين الرجل قومه على الظلم ) اي ان حب الشخص لقومه لاتعد عصبية بل اذا نصر المرء قومه دون وجه حق وفضلهم على الاخرين فهي العصبية ذاتها! وبعبارة اخرى ( ان التعصب القومي العنصري) هو ان يفضل المرء قوميته على القوميات الاخرى بالشكل الذي يرى فيه ان على القوميات الاخرى ان تكون تابعة لها ومسيطرة عليها وان تحتل اراضيها وتسخرها وتستغلها حسب مصالحها وان يعد امته هي شعب الله المختار !