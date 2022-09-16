طيور القطرس الخجولة تفضل الانفصال عن إناثها على مواجهة ذكر منافس 

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ليست‭ ‬طيور‭ ‬القطرس‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬تكتفي‭ ‬بالتزاوج‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الجنوبي‭ ‬من‭ ‬الكرة‭ ‬الأرضية‭ ‬في‭ ‬منأى‭ ‬عن‭ ‬الانفصال‭ ‬عن‭ ‬إناثها،‭ ‬وهو‭ ‬احتمال‭ ‬قائم‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬لدى‭ ‬الفئة‭ “‬الخجولة‭” ‬من‭ ‬ذكور‭ ‬هذه‭ ‬الطيور،‭ ‬إذ‭ ‬هي‭ ‬تفضّل‭ ‬تجنب‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬ذكر‭ ‬منافس،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفيد‭ ‬دراسة‭ ‬نشرت‭ ‬‮ ‬الأربعاء‭.‬‮ ‬

ويوضح‭ ‬رويجياو‭ ‬صن،‭ ‬وهو‭ ‬طالب‭ ‬دكتوراه‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬وودز‭ ‬هول‭ ‬الأميركي‭ ‬لعلوم‭ ‬المحيطات‭ ‬ومعد‭ ‬الدراسة‭ ‬المنشورة‭ ‬في‭ ‬دورية‭ “‬بيولوجي‭ ‬ليترز‭” ‬العلمية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الجمعية‭ ‬الملكية‭ ‬البريطانية،‭ “‬أنّ‭ ‬الدراسة‭ ‬تظهر‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬لدى‭ ‬فصيلة‭ ‬من‭ ‬الحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬وجود‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬الشخصية‭ ‬والانفصال‭”.‬

ويظهر‭ ‬القطرس‭ ‬الجوال،‭ ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬طيور‭ ‬القطرس‭ ‬الكبيرة،‭ ‬نموذجاً‭ ‬عن‭ ‬الإخلاص،‭ ‬إذ‭ ‬نادراً‭ ‬جداً‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬الانفصال‭ ‬بين‭ ‬الذكر‭ ‬والأنثى‭ ‬المتزاوجين‭ ‬منه‭. ‬وتبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬الانفصال‭ ‬بين‭ ‬الذكور‭ ‬والإناث‭ ‬لدى‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬الذي‭ ‬أخضعه‭ ‬عالم‭ ‬البيئة‭ ‬‮ ‬للدراسة‭ ‬13‭%.‬‮ ‬

وبينما‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبة‭ ‬الطيور‭ ‬التي‭ ‬تتزاوج‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬90‭%‬،‭ ‬تلتزم‭ ‬الطيور‭ ‬المائية‭ ‬كلها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬بتزاوج‭ ‬واحد‭. ‬إلا‭ ‬انّ‭ ‬الحياة‭ ‬بعد‭ ‬التزاوج‭ ‬ليست‭ ‬هادئة‭ ‬حتى‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الطيور‭ ‬المائية‭.‬

وكانت‭ ‬دراسات‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬الانفصال‭ ‬لدى‭ ‬هذه‭ ‬الطيور‭ “‬تكيّفي‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬تعبير‭ ‬المتخصصين،‭ ‬تحفزّه‭ ‬الحاجة‭ ‬الدائمة‭ ‬إلى‭ ‬التكاثر‭. ‬ويقول‭ ‬صن‭ ‬موضحاً‭ “‬إذا‭ ‬لاحظ‭ ‬أحد‭ ‬الطيور‭ ‬أنّ‭ ‬فرص‭ ‬التكاثر‭ ‬لديه‭ ‬منخفضة‭ ‬جداً‭ ‬مع‭ ‬أنثى‭ ‬معينة،‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬أخرى‭”. ‬وتوصلت‭ ‬إحدى‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬سلوك‭ ‬مماثل‭ ‬لدى‭ ‬طائر‭ ‬القطرس‭ ‬الأسود‭ ‬الجبين‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬طيور‭ ‬القطرس‭ ‬الكبيرة‭ ‬لا‭ ‬تظهر‭ ‬اتجاهاً‭ ‬مماثلاً،‭ ‬بل‭ ‬تشكل‭ ‬شخصية‭ ‬الطير‭ ‬الذي‭ ‬يُعتبر‭ ‬خجولاً‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭ “‬أحد‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تُنبئ‭ ‬بالانفصال‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عالمة‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬ستيفاني‭ ‬جينوفرييه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الدراسة‭. ‬ويزيد‭ ‬احتمال‭ ‬انفصال‭ ‬طائر‭ ‬قطرس‭ “‬خجول‭” ‬عن‭ ‬شريكته‭ ‬ضعف‭ ‬الاحتمال‭ ‬الموجود‭ ‬لدى‭ ‬طائر‭ ‬قطرس‭ “‬جريء‭”.‬

وبهدف‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬وشرحها،‭ ‬استند‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬أنشأها‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬البيولوجية‭ ‬في‭ ‬شيزيه‭ ‬التابع‭ ‬لجامعة‭ ‬لاروشيل،‭ ‬والمعهد‭ ‬القطبي‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬إميل‭ ‬فيكتور‭.‬

وتولى‭ ‬أعضاء‭ ‬المركز‭ ‬والمعهد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1959‭ ‬تسجيل‭ ‬المشاكل‭ ‬الحاصلة‭ ‬بين‭ ‬مستعمرة‭ ‬من‭ ‬طيور‭ ‬القطرس‭ ‬الكبيرة‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬ليل‭ ‬دو‭ ‬لا‭ ‬بوسيسيون‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬الجليدية‭ ‬لأرخبيل‭ ‬كروزيه‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬أحد‭ ‬الأراضي‭ ‬الفرنسية‭ ‬الجنوبية‭ ‬والأنتارتيكية‭.‬

وتقول‭ ‬ستيفاني‭ ‬جونوفرييه‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬طويلاً‭ ‬لصالح‭ ‬مركز‭ ‬الدراسات‭ ‬البيولوجية‭ ‬في‭ ‬شيزيه‭ “‬نثبّت‭ ‬على‭ ‬الطيور‭ ‬حلقات‭ ‬عليها‭ ‬أرقام،‭ ‬وننشئ‭ ‬سنوياً‭ ‬خريطة‭ ‬بمواقع‭ ‬أعشاشها‭”‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ “‬هذه‭ ‬الطيور‭ ‬ليست‭ ‬شرسة،‭ ‬ويمكننا‭ ‬إجراء‭ ‬عمليات‭ ‬مراقبة‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقدم‭ ‬نحوها‭ ‬ببطء‭”.‬

‭- ‬عامل‭ ‬الشخصية‭ -‬

ويمكن‭ ‬للعلماء‭ ‬تالياً‭ ‬أن‭ “‬يعيدوا‭ ‬إنشاء‭ ‬كل‭ ‬تاريخ‭ ‬هذه‭ ‬الطيور‭” ‬منذ‭ ‬ولادتها‭ ‬وحتى‭ ‬نفوقها،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توضح‭ ‬جونوفرييه‭.‬

وللقطرس‭ ‬الجوال‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عمره‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬سنة‭ ‬عاداته‭ ‬الخاصة‭. ‬ويتكاثر‭ ‬الطائر‭ ‬الذي‭ ‬يتزاوج‭ ‬مرة‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ “‬كل‭ ‬عامين‭ ‬لأنه‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬لتربية‭ ‬صغيره‭ ‬الوحيد،‭ ‬ثم‭ ‬يرتاح‭ ‬لعام‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتزاوج‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يشير رويجياو‭ ‬صن‭.‬

وفي‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬تتعقّد‭ ‬الأمور‭. ‬فتمضي‭ ‬ذكور‭ ‬هذه‭ ‬الطيور‭ ‬وإناثها‭ ‬شهوراً‭ ‬في‭ ‬التحليق‭ ‬بأجنحتها‭ ‬التي‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمتار‭ ‬فوق‭ ‬مياه‭ ‬جنوب‭ ‬المحيط‭ ‬الهندي‭ ‬ولمسافة‭ ‬تصل‭ ‬يومياً‭ ‬إلى‭ ‬مئات‭ ‬الكيلومترات‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬معينة،‭ ‬تتجه‭ ‬ذكورالطيور‭ ‬جنوباً‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الإناث‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عما‭ ‬تأكله‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬ترتادها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬سفن‭ ‬الصيد‭. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬المياه،‭ “‬إذا‭ ‬حاولت‭ ‬أن‭ ‬تلتقط‭ ‬المادة‭ ‬المثبتة‭ ‬على‭ ‬خيط‭ ‬الصيادين‭ ‬فستعلق‭”‬،‭ ‬بحسب‭ ‬ستيفاني‭ ‬جينوفرييه‭.‬

وتصبح‭ ‬أعداد‭ ‬الذكور‭ ‬بنتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬أعداد‭ ‬الإناث‭ ‬مع‭ ‬نسبة‭ ‬منها‭ ‬خسرت‭ ‬شريكاتها‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تنوي‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬لمدة‭ ‬طويلة‭. ‬وهنا‭ ‬يبرز‭ ‬عامل‭ ‬‮ ‬الشخصية‭. ‬وقاس‭ ‬الباحثون‭ ‬شخصيات‭ ‬نحو‭ ‬‮ ‬2000‭ ‬طائر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬مقياس‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬مشابه‭ ‬لذلك‭ ‬الخاص‭ ‬بالإنسان،‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬الشخصية‭ ‬الأكثر‭ “‬جراءة‭” ‬التي‭ ‬تتجاهل‭ ‬الإناث‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ “‬الخجولة‭” ‬التي‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬تترك‭ ‬عشها‭.‬

ويقول‭ ‬رويجياو‭ ‬صن‭ ‬إنّ‭ “‬بعضها‭ ‬جريء‭ ‬والأخر‭ ‬خجول‭ ‬جداً،‭ ‬بينما‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬شخصيات‭ ‬معظمها‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬الخجولة‭ ‬والجريئة‭. ‬وبعد‭ ‬ضمّ‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬إلى‭ ‬معدل‭ ‬الانفصال،‭ ‬خلص‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬الذكور‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بشخصية‭ ‬خجولة‭ ‬تنفصل‭ ‬عن‭ ‬الإناث‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بشخصية‭ ‬جريئة‭”. ‬إذ‭ ‬يفضل‭ ‬الطائر‭ ‬الذكر‭ ‬الفرار‭ ‬بدل‭ ‬مواجهة‭ ‬ذكر‭ ‬نفقت‭ ‬شريكته‭ ‬ويبحث‭ ‬عن‭ ‬اخرى‭ .‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬علماء‭ ‬كثرأً‭ ‬يعتبرون‭ ‬أنّ‭ ‬شخصية‭ ‬هذه‭ ‬الطيور‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬تفسيراً‭ ‬كاملاً‭ ‬لتصرفها‭ ‬هذا‭. ‬وتشير‭ ‬ستيفاني‭ ‬جينوفرييه‭ ‬إلى‭ ‬عوامل‭ ‬أخرى،‭ ‬قائلةً‭ ‬إن‭ “‬الطيور‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬متزاوجة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬أقل‭ ‬عرضة‭ ‬للانفصال‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المُتزاوجة‭ ‬حديثاً‭”.‬