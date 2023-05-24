طيور الببغاء الأزرق تعرقل تركيب توربينات الرياح

كانودوس‭ (‬البرازيل‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تشكّل‭ ‬توربينات‭ ‬الرياح‭ ‬عادة‭ ‬مصدراً‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬يحظى‭ ‬بترحيب‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بالبيئة،‭ ‬لكنّ‭ ‬إقامة‭ ‬شركة‭ “‬فولتاليا‭” ‬حقلاً‭ ‬لهذه‭ ‬المولّدات‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬أثار‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬اعتراض‭ ‬ناشطين‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬طيور‭ ‬الببغاء‭ ‬الأزرق‭.‬

بدأت‭ ‬الشركة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021‭ ‬تركيب‭ ‬توربينات‭ ‬للرياح‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البرازيل‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬أصلاً‭ ‬توربينات‭ ‬توفر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭%‬‭ ‬مما‭ ‬تنتجه‭ ‬طاقة‭ ‬الرياح‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رياح‭ ‬عاتية‭ ‬ومنتظمة‭.‬

ويضم‭ ‬الحقل‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬أعمال‭ ‬التركيب‭ ‬فيه‭ ‬متقدمة‭ ‬أساساً،‭ ‬28‭ ‬توربينة‭ ‬رياح‭ ‬مع‭ ‬قدرة‭ ‬إنتاجية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬99‭,‬4‭ ‬ميغاوات،‭ ‬وهو‭ ‬مُقام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬شبه‭ ‬قاحلة‭ ‬في‭ ‬كانودوس‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬باهيا‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬سلطاتها‭ “‬فولتاليا‭” ‬التراخيص‭ ‬البيئية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهذا‭ ‬المشروع‭.‬

لكنّ‭ ‬موجة‭ ‬من‭ ‬الانتقادات‭ ‬طالت‭ ‬المشروع‭ ‬بعدما‭ ‬أفاد‭ ‬ناشطون‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬تُعنى‭ ‬بالبيئة‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬التوربينات‭ ‬البيضاء‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬ارتفاعها‭ ‬90‭ ‬متراً‭ ‬وطول‭ ‬مروحتها‭ ‬60‭ ‬متراً،‭ ‬ستُبنى‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬تشكل‭ ‬موئلاً‭ ‬للببغاوات‭ ‬الزرقاء‭.‬

في‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر،‭ ‬أطلق‭ ‬عالِم‭ ‬الطيور‭ ‬شارل‭- ‬لوسيان‭ ‬بونابرت،‭ ‬ابن‭ ‬شقيق‭ ‬نابليون‭ ‬بونابرت،‭ ‬تسمية‭ ‬مكاو‭ ‬لير‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الطيور‭ ‬الزرقاء‭ ‬تيمناً‭ ‬بالشاعر‭ ‬والرسام‭ ‬والمستكشف‭ ‬البريطاني‭ ‬إدوارد‭ ‬لير‭ ‬الذي‭ ‬أبرزها‭ ‬في‭ ‬أعماله‭.‬

ولا‭ ‬تضم‭ ‬الطبيعة‭ ‬راهناً‭ ‬سوى‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬طائر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭.‬

‭- “‬تأثير‭ ‬نهائي‭” -‬

تخشى‭ ‬مارلين‭ ‬ريس‭ ‬من‭ ‬منظمة‭ “‬بروجيتو‭ ‬جاردينز‭ ‬دا‭ ‬ارارا‭ ‬دي‭ ‬لير‭” ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬توربينات‭ ‬الرياح‭ ‬في‭ ‬كانودوس‭ “‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬خطر‭ ‬انقراض‭” ‬هذا‭ ‬الطائر‭ ‬ذي‭ ‬الريش‭ ‬الأزرق‭ ‬الفاتح‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬نحو‭ ‬75‭ ‬سنتيمتراً‭.‬

وتعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬تأثير‭ ‬التوربينات‭ “‬نهائي‭” ‬على‭ ‬حيوان‭ ‬يعيش‭ ‬ويتكاثر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬حصراً،‭ ‬فيما‭ ‬يواجه‭ ‬في‭ ‬مساراته‭ ‬توربينات‭ ‬قد‭ ‬يصطدم‭ ‬بها‭.‬

ووافقت‭ ‬إحدى‭ ‬المحاكم‭ ‬الفدرالية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الحجج‭ ‬وأصدرت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬أمراً‭ ‬بتعليق‭ ‬أعمال‭ ‬التركيب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إلغاء‭ ‬التصاريح‭ ‬التي‭ ‬منحتها‭ ‬سلطات‭ ‬ولاية‭ ‬باهيا‭ ‬لشركة‭ “‬فولتاليا‭”.‬

وأمرت‭ ‬المحكمة‭ ‬أيضاً‭ ‬بإجراء‭ ‬دراسات‭ ‬إضافية‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استشارة‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭.‬

وتقدّمت‭ ‬شركة‭ “‬فولتاليا‭” ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬فروعاً‭ ‬في‭ ‬عشرين‭ ‬بلداً‭ ‬وأربع‭ ‬ولايات‭ ‬برازيلية‭ ‬باستئناف‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬يؤكّد‭ ‬رئيس‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬نيكولاس‭ ‬توفريز‭ ‬أن‭ “‬النتائج‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬يُحتمل‭ ‬تسجيلها‭ ‬عولجت‭ ‬بصورة‭ ‬شاملة‭”.‬

ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬متخصصون‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تراخيص‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ “‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬تركيب‭ ‬حقل‭ ‬لتوربينات‭ ‬الرياح‭ ‬لا‭ ‬يهدد‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‭ ‬مسألة‭ ‬حفظ‭” ‬الببغاوات‭ ‬الزرقاء‭.‬

وتقترح‭ ‬الشركة‭ ‬أيضاً‭ ‬حلولاً‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬تأثير‭ ‬توربينات‭ ‬الرياح‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الطيور،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬تركيب‭ ‬نظام‭ ‬يوقف‭ ‬حركة‭ ‬المراوح‭ ‬بمجرد‭ ‬كشفه‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬أحد‭ ‬هذه‭ ‬الطيور‭ ‬إلى‭ ‬محيط‭ ‬التوربين‭. ‬ويتمثل‭ ‬اقتراح‭ ‬ثان‭ ‬بتزويد‭ ‬بعض‭ ‬الطيور‭ ‬بنظام‭ ‬تحديد‭ ‬المواقع‭ ‬العالمي‭ (‬GPS‭) ‬لمراقبة‭ ‬مساراتها‭ ‬بصورة‭ ‬أفضل‭.‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الببغاء‭ ‬الأزرق‭ ‬ليس‭ ‬مصدر‭ ‬القلق‭ ‬الوحيد‭ ‬للسكان‭ ‬المحليين‭.‬

ففي‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بحقل‭ “‬فولتاليا‭”‬،‭ ‬يخشى‭ ‬نحو‭ ‬7500‭ ‬مزارع‭ ‬أن‭ ‬تتأثر‭ ‬نشاطاتهم‭ ‬الزراعية‭ ‬سلباً‭.‬

ويؤكد‭ ‬أديلسون‭ ‬ماتوس،‭ ‬وهو‭ ‬مزارع‭ ‬يبلغ‭ ‬65‭ ‬عاماً‭ ‬ويتولى‭ ‬تربية‭ ‬ماعز‭ ‬وأغنام‭ ‬وأبقار‭ ‬وزرع‭ ‬أشجار‭ ‬فاكهة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬ألتو‭ ‬ريدوندو‭ ‬المجاورة،‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬يتعارض‭ ‬مع‭ “‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الانسجام‭ ‬مع‭ ‬الموائل‭ ‬الطبيعية‭”.‬

ويخشى‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬توربينات‭ ‬الرياح‭ ‬على‭ ‬دورة‭ ‬الرياح‭ ‬والأمطار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬وقبل‭ ‬أن‭ ‬توضع‭ ‬التوربينات‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬حتى،‭ ‬يشكو‭ ‬المزارع‭ ‬من‭ ‬الضجيج‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬المركبات‭ ‬وخروجها‭ “‬ليلاً‭ ‬ونهاراً‭”.‬

والبرازيل‭ ‬هي‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أكبر‭ ‬عشرين‭ ‬اقتصاد‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬فيما‭ ‬89‭% ‬من‭ ‬كمية‭ ‬الكهرباء‭ ‬لديها‭ ‬يُنتج‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

وبينما‭ ‬تمثل‭ ‬المحطات‭ ‬الكهرومائية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭% ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإنتاج،‭ ‬تشهد‭ ‬حصة‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح‭ ‬زيادة‭ ‬مطردة‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬اليساري‭ ‬لولا‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬إلى‭ ‬سدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وعد‭ ‬بأن‭ ‬تكون‭ ‬مكافحة‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬من‭ ‬اولوياته،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يُقدِم‭ ‬عليه‭ ‬سلفه‭ ‬اليميني‭ ‬المتطرف‭ ‬جايير‭ ‬بولسونارو‭ (‬2019-2022‭).‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬ألكسندر‭ ‬سيلفيرا‭ ‬أخيراً‭ ‬عن‭ ‬هدفه‭ ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬البرازيل‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬725‭ ‬حقل‭ ‬رياح‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬828‭ ‬حقلاً‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬البرازيل،‭ “‬أكبر‭ ‬احتياطي‭ ‬للطاقة‭ ‬النظيفة‭ ‬والمتجددة‭ ‬في‭ ‬العالم‭”.‬

وللوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬تأمل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬استثمارات‭ ‬بقيمة‭ ‬120‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ (‬نحو‭ ‬23‭,‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭).‬