طير السعد – فائز جواد

يتطلع مواطنون الى برنامج (على نياتكم ترزقون) وبرامج إنسانية اخرى تبنتها قناة ( الشرقية ) والتي تطلقها وكعادتها في شهر الخير والبركة رمضان المبارك ،التي تتابع احوال المواطنين وخاصة الذين تقطعت بهم السبل وتحاول القناة تقديم يد العون لهم حتى اطلق المواطنون على البرنامج بـ ( طير السعد ) لما تقدمه من عون للمواطنين في الشهر الفضيل، بداتها من منطقة الاعظمية والى الكاظمية فالموصل ومناطق ومحافظات أخرى، بايعاز من الاستاذ الكريم سعد البزازوهو يمد يد الخير للمواطنين في عموم العراق وبالتالي ابتهل المواطنون بالخير والبركة والعمر المديد والصحة والسلامة لراعي ( الشرقية ) سعد البزاز متطلعين لبرامج عراقية في قنواتنا الفضائية والمحلية الى ذات نهج البرامج الانسانية التي بداتها منذ سنوات ومازالت قناة ( الشرقية )، وان تتخذ ذات النهج لتمد يد العون للمواطنين الذين تقطعت بهم السبل في ظل ظروف حرجة تعاني منها العوائل ، ويقينا ان مد يد البزاز لبرنامج على نياتكم ترزقون وفطوركم علينا يسجل متابعة عائلية كبيرة سواء من العوائل المستفيدة اوالمتابعة وبالتالي ترفع الاكف في هذا الشهر المبارك الى الباري عزوجل داعية بالخير والصحة والعمر المديد للبزاز .