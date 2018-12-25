طيب الكلام وجمالية اللسان – ثابت الاعظمي

ألاسلوب قادر على أمتلاك القلوب

مع طيب الكلام ، الذي لا يدخل الملل للنفوس

فتستهويه النفس .. ثم يدخل شغاف القلب

وتتجه العيون نحو المتكلم وهي تستقبل بنهم ألفاظ

ومعان لغوية كأنها تموجات هوائية عذبة

بعبارات شفافة وبراقة …

وبدون شك أن جمالية الوجوه مطلوبة وتستهوي العيون

لكن الوجوه التي خاصمها جمال الوجه قد تمتلك فماً ، ولساناً ينطق شهدا .. يضفي مساحة جمالية

واسعة النفوذ … لآن جمال الوجه وحده لايكفي ، خاصة

أذا كانت سماتها التهريج ، ومتقطعة التعبير باهتة وخالية

من الموضوعية ..

فتصبح سخرية وأستهزاء ، مما يجعل المسحة الجمالية

تذوب كما يذوب السكر في الماء ، وتتوارى عن ألانظار .

الكلام المهذب العذب أكثر رقيا من جمال الوجه .