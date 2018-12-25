طيب الكلام وجمالية اللسان – ثابت الاعظمي
ألاسلوب قادر على أمتلاك القلوب
مع طيب الكلام ، الذي لا يدخل الملل للنفوس
فتستهويه النفس .. ثم يدخل شغاف القلب
وتتجه العيون نحو المتكلم وهي تستقبل بنهم ألفاظ
ومعان لغوية كأنها تموجات هوائية عذبة
بعبارات شفافة وبراقة …
وبدون شك أن جمالية الوجوه مطلوبة وتستهوي العيون
لكن الوجوه التي خاصمها جمال الوجه قد تمتلك فماً ، ولساناً ينطق شهدا .. يضفي مساحة جمالية
واسعة النفوذ … لآن جمال الوجه وحده لايكفي ، خاصة
أذا كانت سماتها التهريج ، ومتقطعة التعبير باهتة وخالية
من الموضوعية ..
فتصبح سخرية وأستهزاء ، مما يجعل المسحة الجمالية
تذوب كما يذوب السكر في الماء ، وتتوارى عن ألانظار .
الكلام المهذب العذب أكثر رقيا من جمال الوجه .