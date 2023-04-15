طوبى للقلوب الوَجِله – حسين الصدر

-1-

قال تعالى :

” والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وَجِلةٌ أنهم الى ربهم راجعون “

المؤمنون /60

وعن هذه الأية المباركة سئل الرسول الاعظم (ص) فقيل له :

هل هم الذين يعصون ويخافون المعصية ؟

قال :

” لا

بل الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أنْ لا يقبل منه “

-2-

وردت الآية في سياق آيات بيّنات تمتدح المؤمنين وتذكر بعض سماتهم :

{ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ? وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِم يُؤْمِنُونَ ? وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ? وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ? أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ }

المؤمنون 57 – 61

نعم

انّ هناك مَنْ يُنفق مما آتاه الله ، ويُسارع الى أداء حقوق الله وحقوق عباده، ولكنّه مع ذلك – ولفرط إيمانه وخشيته منْ رَبِهِ – يخشى ان لا يتقبل الله منه .

-3-

أين اصحاب القلوب الوجلة من اولئك السادرين في غيّهم المُضَيِعِين لاعمارهم وأوقاتهم في ما يسخط الله عليهم ؟

وهكذا تقرع الآية قلوبنا القاسية، وتنفض عنّا غبار الغفلة والاهمال نسأله تعالى ان يجعلنا واياكم من اصحاب القلوب الوجلة المتقبلة أعمالهم،

وأنْ يكتب لنا في هذا الشهر العظيم براءة من النار انه هو الرحيم الغفّار.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .