طهران والرياض تتفقان على استئناف العلاقات وفتح السفارتين واحياء الاتفاق الأمني لعام 2001

طهران‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الجمعة‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مقطوعة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬إثر‭ ‬مفاوضات‭ ‬استضافتها‭ ‬الصين،‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬سعودية‭ ‬إيرانية‭ ‬رعتها‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬السابقة،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬قد‭ ‬تنطوي‭ ‬عليها‭ ‬تغيرات‭ ‬إقليمية‭ ‬دبلوماسية‭ ‬كبرى‭.‬‭ ‬وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬ان‭ ‬عودة‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬له‭ ‬دلالة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يزداد‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬النووي‭ ‬المعطل‭. ‬واتفق‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأمني‭ ‬بينهما‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬العام‭ ‬2001‭ ‬والذي‭ ‬لم‭ ‬يجر‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ . ‬وبحسب‭ ‬المصادر‭ ‬فان‭ ‬حرب‭ ‬اليمن‭ ‬ستشارف‭ ‬على‭ ‬نهايتها‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬التطورات‭. ‬وفي‭ ‬بيروت‭ ‬أصيبت‭ ‬أوساط‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبناني‭ ‬بصدمة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كان‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للحزب‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬اتفاق‭ ‬او‭ ‬صلح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬بين‭ ‬ايران‭ ‬والسعودية‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السعودية‭ (‬واس‭) ‬ووكالة‭ ‬أنباء‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية،‭ ‬أن‭ ‬إثر‭ ‬مباحثات‭ ‬‮«‬تم‭ ‬توصل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يتضمن‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بينهما‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬سفارتيهما‭ ‬وممثلياتهما‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬أقصاها‭ ‬شهران‮»‬‭. ‬انقطعت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وطهران‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬عندما‭ ‬هاجم‭ ‬محتجّون‭ ‬إيرانيون‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بعدما‭ ‬أعدمت‭ ‬المملكة‭ ‬رجل‭ ‬دين‭ ‬شيعيًا‭ ‬معارضًا‭ ‬يُدعى‭ ‬نمر‭ ‬النمر‭. ‬وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬إرنا‭ ‬أن أمين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬الادميرال‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬أجرى‭ ‬محادثات‭ ‬مكثفة‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬استضاف‭ ‬العراق‭ ‬سلسلة‭ ‬اجتماعات‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمنيين‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬الخصمين‭ ‬لتقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭. ‬وكتب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬إنّ‭ ‬عودة‭ ‬‮«‬العلاقات‭ ‬الطبيعية‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬توفّر‭ ‬زخما‭ ‬كبيرا‭ ‬للبلدين‭ ‬والمنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬الإسلامي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬ان‭ ‬‮«‬سياسة‭ ‬الجوار،‭ ‬باعتبارها‭ ‬المحور‭ ‬الرئيسي‭ ‬للسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬للحكومة‭ … ‬تتحرك‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح،‭ ‬ويعمل‭ ‬الجهاز‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬بنشاط‭ ‬وراء‭ ‬إعداد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬الإقليمية‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬نظيره‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬يأتي‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬وإيران‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬تفضيل‭ ‬الحلول‭ ‬السياسية‭ ‬والحوار،‭ ‬وحرصها‭ ‬على‭ ‬تكريس‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يجمع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬مصير‭ ‬واحد،‭ ‬وقواسم‭ ‬مشتركة،‭ ‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الضرورة‭ ‬أن‭ ‬نتشارك‭ ‬سويا‭ ‬لبناء‭ ‬أنموذجٍ‭ ‬للازدهار‭ ‬والاستقرار‭ ‬لتنعم‭ ‬به‭ ‬شعوبنا‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بغداد،‭ ‬اعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬أن‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬يعطي‭ ‬دفعة‭ ‬نوعيّة‭ ‬في‭ ‬تعاون‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭…‬يُؤذِن‭ ‬بتدشين‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصرالله‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬تحول‭ ‬جيد‭. ‬لماذا‭ ‬نكون‭ ‬سعداء؟‭ ‬لانه‭ ‬لدينا‭ ‬ثقة‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة،‭ ‬بل‭ ‬لمصلحة‭ ‬شعوب‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬رحبت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الإسلامي‭ ‬ومجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بالاتفاق‭.‬

في‭ ‬بيانهما‭ ‬المشترك،‭ ‬شكرت‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لاستضافتهما‭ ‬جولات‭ ‬الحوار‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2021‭-‬2022،‭ ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬الجانبان‭ ‬عن‭ ‬تقديرهما‭ ‬وشكرهما‭ ‬لقيادة‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬المباحثات‭ ‬ورعايتها‭ ‬وجهود‭ ‬إنجاحها‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والسعودية‭ ‬أبرز‭ ‬قوتين‭ ‬إقليميتين‭ ‬في‭ ‬الخليج،‭ ‬وهما‭ ‬على‭ ‬طرفي‭ ‬نقيض‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬الملفات‭ ‬الاقليمية‭ ‬وأبرزها‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬حيث‭ ‬تقود‭ ‬الرياض‭ ‬تحالفًا‭ ‬عسكريًا‭ ‬داعمًا‭ ‬للحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليًا،‭ ‬وتتهم‭ ‬طهران‭ ‬بدعم‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬أبرزها‭ ‬صنعاء‭. ‬كذلك،‭ ‬تبدي‭ ‬السعودية‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬نفوذ‭ ‬إيران‭ ‬الإقليمي‭ ‬وتتّهمها‭ ‬بـ»التدخّل‮»‬‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬مثل‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭ ‬ولبنان،‭ ‬وتتوجّس‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬وقدراتها‭ ‬الصاروخية‭.‬

وقد‭ ‬ذكر‭ ‬البيان‭ ‬المشترك‭ ‬أن‭ ‬البلدين‭ ‬اتفقا‭ ‬في‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و10‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬على‭ ‬‮«‬احترام‭ ‬سيادة‭ ‬الدول‭ ‬وعدم‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬شؤونها‭ ‬الداخلية‮»‬‭.‬

واتفقا‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬يعقد‭ ‬وزيرا‭ ‬خارجيتهما‭ ‬اجتماعاً‭ ‬لتفعيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬وترتيب‭ ‬تبادل‭ ‬السفراء‭ ‬ومناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭. ‬واتفقا‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬اتفاقية‭ ‬التعاون‭ ‬الأمني‭ ‬بينهما‭ ‬والاتفاقية‭ ‬العامة‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتجارة‭ ‬والاستثمار‭ ‬والتقنية‭ ‬والعلوم‭ ‬والثقافة‭ ‬والرياضة‭.‬

‭ ‬تقارب‭ ‬اقليمي‭ ‬

وكانت‭ ‬دول‭ ‬خليجية‭ ‬أخرى‭ ‬خفّضت‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬حادثة‭ ‬العام‭ ‬2016‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬رحّبت‭ ‬طهران‭ ‬بعودة‭ ‬السفير‭ ‬الإماراتي‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬ست‭ ‬سنوات،‭ ‬فيما‭ ‬أعلنت‭ ‬إيران‭ ‬إن‭ ‬الكويت‭ ‬أرسلت‭ ‬أول‭ ‬سفير‭ ‬لها‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬منذ‭ ‬سبعة‭ ‬أعوام‭.‬

ويأتي‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والرياض‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬محاولات‭ ‬دبلوماسية‭ ‬لترسيخ‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقد‭ ‬رحّب‭ ‬عبداللهيان‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬بانفتاح‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬على‭ ‬سوريا‭ ‬بعد‭ ‬الزلزال‭ ‬الدامي‭ ‬الذي‭ ‬ضربها‭ ‬بشكل‭ ‬متزامن‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬طهران،‭ ‬التي‭ ‬دعمت‭ ‬دمشق‭ ‬خلال‭ ‬الصراع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬12‭ ‬عاما،‭ ‬ستنضم‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬جماعات‭ ‬معارضة‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭.‬

كذلك‭ ‬شهدت‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الرياض‭ ‬وأنقرة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬تقاربا‭ ‬بعد‭ ‬الخلاف‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬به‭ ‬مقتل‭ ‬الصحافي‭ ‬السعودي‭ ‬المنتقد‭ ‬للحكومة‭ ‬جمال‭ ‬خاشقجي‭ ‬في‭ ‬قنصلية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬عناصر‭ ‬سعوديين‭.‬

وسعى‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬بشدة‭ ‬لإحياء‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬قيامه‭ ‬بإصلاح‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الإمارات،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬وصفها‭ ‬محللون‭ ‬بأنها‭ ‬مدفوعة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬باعتبارات‭ ‬اقتصادية‭.‬

وبحسب‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬‮«‬مجموعة‭ ‬الأزمات‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬دينا‭ ‬اسفندياري،‮ ‬فإنّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬نوع‭ ‬من‭ ‬تمهيد‭ ‬الطريق‭ ‬للقوتين‭ ‬العظميين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لبدء‭ ‬حل‭ ‬خلافاتهما‮»‬‭.‬‮ ‬