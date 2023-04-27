طهران تعلن احتجاز ناقلة نفط في خليج عمان بعد تصادم مع سفينة إيرانية



© AFP صورة حصلت عليها فرانس برس من وكالة تسنيم الإيرانية بتاريخ 4 كانون الثاني/يناير 2021 تظهر ناقلة النفط الكورية الجنوبية لدى احتجازها من قبل البحرية الإيرانية في مياه الخليج

دبي (أ ف ب) – أكدت طهران الخميس احتجاز ناقلة نفط في خليج عمان ترفع علم جزر مارشال وكانت متّجهة نحو الولايات المتحدة، قائلةً إنها اصطدمت بسفينة إيرانية ما أدى الى فقدان اثنين من طاقمها وإصابة آخرين، بينما طالبت واشنطن بالافراج عنها “فورا”.

وكان الأسطول الأميركي الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا، أعلن بداية عن احتجاز السفينة من قبل الحرس الثوري للجمهورية الإسلامية، مشيرا الى أنها كانت تبحر قرب مضيق هرمز الذي تمرّ عبره خُمس صادرات النفط الدولية.

وأكدت إيران بعد ذلك احتجاز السفينة عن طريق القوات البحرية للجيش.

وقال الجيش في بيان “في أعقاب اصطدام سفينة مجهولة بسفينة إيرانية في مياه الخليج الفارسي، ما أدى إلى فقدان اثنين من طاقم السفينة وإصابة آخرين (…) تمّ اعتراض السفينة المجهولة في بحر عمان وتحديدها واحتجازها”.

وأضاف الجيش “خلال هذه العملية، احتجزت المدمرة بايندر التابعة لبحرية الجيش، بأمر من المحكمة، السفينة المخالفة التي كانت تهمّ بالفرار وهي ترفع علم جزر مارشال، واقتادتها إلى المياه الساحلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وكان الأسطول الخامس أفاد في بيان أنه “في 27 نيسان/أبريل حوالى الساعة 1:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط Advantage Sweet التي ترفع علم جزر مارشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان”.

الا أنه عاد وأكد في وقت لاحق أن “البحرية الإيرانية هي التي نفّذت عملية الاحتجاز” وليس الحرس الثوري.

ورأى الأسطول الخامس أن “على الحكومة الإيرانية أن تفرج فورًا” عن ناقلة النفط، معتبرًا أن “المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن والتدخل في حقوق الملاحة في المياه الإقليمية تشكل تهديدًا للأمن البحري والاقتصاد العالمي”.

وبحسب موقع “مارين ترافيك” المتخصص في رصد حركة الملاحة البحرية، ظهرت السفينة المملوكة لشركة Advantage Tankers ومقرها سويسرا، لآخر مرة قبالة سواحل عمان. وكانت قد غادرت الكويت متوجّهة إلى هيوستن في الولايات المتحدة.

– سلسلة حوادث –

وقالت البحرية الأميركية الخميس “في العامين الماضيين، احتجزت إيران بشكل غير قانوني ما لا يقلّ عن خمس سفن تجارية تبحر في الشرق الأوسط”.

في السنوات الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أفرجت إيران عن ناقلتَي نفط يونانيتين احتجزتهما قبل ستة أشهر في مياه الخليج.

في أيلول/سبتمبر 2022، احتجز أسطول تابع للبحرية الإيرانية سفينتَين عسكريتين أميركيتَين بدون ربان في البحر الأحمر لفترة وجيزة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلن الحرس الثوري الافراج عن ناقلة فيتنامية بعد استعادة حمولتها من النفط العائد للجمهورية الإسلامية، إثر احتجازها لنحو أسبوعين على خلفية ما قال إنها كانت محاولة أميركية لمصادرة هذه المادة. ونفت واشنطن في حينه ذلك، مشيرة الى أن قواتها البحرية اكتفت بمراقبة قيام بحرية إيرانية بمصادرة ناقلة نفط ونقلها الى مياهها الإقليمية.

وفي تمّوز/يوليو 2019، احتجز الحرس الثوري ناقلة النفط “ستينا إمبيرو” التي ترفع علم بريطانيا أثناء عبورها مضيق هرمز. ولم تفرج السلطات الإيرانية عن السفينة إلا بعد شهرين.

– عقوبات جديدة –

وكان تصدير النفط يعد من أبرز موارد إيران قبل العام 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق الدولي بشأن ملف طهران النووي، وأعادت فرض عقوبات قاسية عليها.

ويشكّل موضوع النفط نقطة تجاذب بين الجانبين، اذ تتهم واشنطن طهران بالتحايل على العقوبات لتصدير نفطها الى دول مثل الصين وسوريا وفنزويلا.

والاثنين شدّدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتها على الحرس على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان.

وهذه سابع حزمة عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

رداً على ذلك، أعلنت إيران عن إجراءات عقابية ضد أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بينما شجبت “فرض وتشديد العقوبات الوحشية” على الجمهورية الإسلامية.

تأسس الحرس، واسمه الرسمي “قوات حرس الثورة الإسلامية” بعيد انتصار الثورة بقيادة الإمام الخميني عام 1979، وهو تحت إمرة المرشد الأعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي.

ويعد الحرس من القوات المسلحة الإيرانية، لكنه يتمتع بقوات ذاتية متخصصة برية وبحرية وجو-فضائية. كما تتبع للحرس قوات تعبئة تطوعية (تعرف بـ”البسيج”) توكل إليها مهمات محددة مرتبطة بالأمن الداخلي بحكم الحاجة.