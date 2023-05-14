طهران تستدعي السفير العراقي بسبب جماعات كردية

طهران‭ – ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬

استدعت‭ ‬طهران‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬لديها‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دعت‭ ‬سلطات‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬جماعات‭ ‬انفصالية‮»‬‭ ‬لحضور‭ ‬حفل‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬تخليد‭ ‬للزعيم‭ ‬الر‭ ‬احل‭ ‬الملا‭ ‬مصطفى‭ ‬بارزاني‭ ‬مؤسس‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يقوده‭ ‬نجله‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬اليوم‭ ..‬‮ ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬‮«‬ايسنا‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬عقب‭ ‬دعوة‭ ‬موجهة‭ ‬إلی‭ ‬أعضاء‭ ‬بعض‭ ‬الزمر‭ ‬الانفصالية‭ ‬لمراسم‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬واستمرار‭ ‬تحركات‭ ‬بعض‭ ‬الجماعات‭ ‬الإرهابية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬السفير‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‮»‬‭. ‬وحضر‭ ‬مراسم افتتاح‭ ‬نصب‭ ‬بارزاني‮ ‬الوطني،‭ ‬وهو‭ ‬مؤسسة‭ ‬ثقافية،‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي،‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬رشيد‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬محمد‭ ‬شياع‭ ‬السوداني‭ ‬وممثلين‭ ‬عن‭ ‬مجموعات‭ ‬معارضة‭ ‬إيرانية‭.‬‮ ‬

وأعربت‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬احتجاجها‭ ‬الشديد‮»‬‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬أعضاء‭ ‬‮«‬جماعات‭ ‬انفصالية‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬تستخدمه‭ ‬إيران‭ ‬لوصف‭ ‬المجموعات‭ ‬الكردية،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الأمنية‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ ‬والعراق‮»‬‭. ‬بمناسبة‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬العراقي‭ ‬لطهران،‭ ‬أعلن‭ ‬نظيره‭ ‬الإيراني‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬نيسان‭/ ‬أبريل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم‭ ‬أمني‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬العراق‭ ‬وحدوده‭ ‬مهم‭ ‬جدا‮»‬‭ ‬لبلاده‭.‬‮ ‬

وقصفت‭ ‬إيران‭ ‬مرات‭ ‬عدة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬استقرت‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭.‬

وتتهم‭ ‬طهران‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬بـ»جلب‭ ‬الأسلحة‮»‬‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬وتشجيع‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬اميني‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬توقيفها‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬للاشتباه‭ ‬بعدم‭ ‬احترامها‭ ‬لقواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬