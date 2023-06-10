طهران تحصل من العراق على 3 مليارات دولار من مستحقاتها وتسعى لازالة شروط أموال الغاز

طهران – الزمان

كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، عن الإفراج عن 3 مليارات دولار من مستحقات إيران الموجودة في العراق.

وأعلن رئيس الغرفة يحيى آل إسحاق عن الإفراج عن جزء من مستحقات إيران في العراق قائلا انه “تم تخصيص بعض موارد إيران المجمدة في العراق لاحتياجات الحجاج، وجزء من المال يُدفع أيضًا مقابل توريد السلع الأساسية”.

وتابع:” البيانات تشير إلى أن المبلغ المدفوع نحو ثلاثة مليارات دولار”.

وقال وزير النفط الإيراني جواد أوجي حول تصدير الغاز إلى العراق، انه “مهما كان الغاز الذي نبيعه للعراق، يتم إيداع (قيمته) في المصرف التجاري العراقي. إلا أن العراقيين لديهم شروط تتعلق بأموال الغاز، التي يجب استبدالها بالدواء والسلع الأساسية فقط”.

وأكد أوجي أن إيران ضغطت على الجانب العراقي لإزالة هذه القيود.

وأضاف: “نتفاوض حالياً مع الجانب العراقي لحل هذه القضية، لتلقي الأموال من تصدير الغاز بأي طريقة نريدها على غرار تركيا”.

و يضع العراق ديونه لإيران في حساب خاص في البنك التجاري العراقي (TBI) شرط أن تستخدم طهران هذه الأموال لشراء سلع مثل الأدوية التي لا تستهدفها العقوبات الأمريكية.

وقبل أسابيع، أكدت وزارة الكهرباء العراقية ، انحسار إمدادات الغاز الإيراني بمقدار 20 مليون م3، كاشفة عن تحرك الحكومة دبلوماسياً لإنهاء مشكلة تأخر الدفوعات بسبب العقوبات الأميركية على طهران.