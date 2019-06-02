بوادر تقارب خليجي -إيراني

طهران تباشر بالدبلوماسية الشعبية في العراق – سمير عبيد

ماهي أسباب التراجع والتراخي الأميركي ..!

منذ أقل من عام ونحن نؤكد أن لا حرب ضد إيران. وفقط أحتمال( نشوب معركة بحرية قرب مضيق هرمز، وتوجيه ضربات صاروخية محددة) ولأهداف منتخبة داخل إيران من أجل تعطيل مشروعها النووي والصاروخي لعشرين عاماً..

أي غاية الولايات المتحدة فرض الانكفاء على إيران والتقليل من الإندفاع الايراني لتصبح بموجبه إيران دولة عظمى في الإقليم فتفرض شروطها على دول المنطقة وعلى الدول الاخرى التي لها مصالح هناك.. فسارعت واشنطن بأخذ زمام المبادرة في التصعيد واستباقيا لكي لا يصل بها الحال ان تصبح اسيرة للإملاءات الإيرانية في المنطقة مستقبلا !!

علما..أن الولايات المتحدة اخذت من الأزمة الإيرانية ذريعة لتحقيق أهداف ستراتيجية وعسكرية ومنها :-

1- لتعزير انتشارها ونشر ترسانتها العسكرية في المنطقة وخصوصا السلاح الاستراتيجي والسلاح الجديد ومنظومات صواريخ الباتريوت وغيرها ودون تدخل واعتراض من دول المنطقة والعالم وبحجة المواجهة مع ايران .

2- ومن أجل رسم واقع أمني جديد في المنطقة يعطي للولايات المتحدة وخليفتها أسرائيل زمام المبادرة وموقع متقدم في المنطقة وعلى تماس مع غذاء العالم من حيث الطاقة ( النفط والغاز وخطوط الامداد ) ..

3- ومن ثم أعطت واشنطن لنفسها خطوة متقدمة لتعزيز الوجود الأستراتيجي والمستقبلي لردع روسيا والصين من حيث العدد والعديد والمعدات والسلاح الاستراتيجي!.

وفي نفس الوقت البقاء قريبة جدا من إيران لأستثمار أي متغير يحدث داخل ايران سواء كانت انتفاضة شعبية أو حراكا منظما ….وايضا تبقى قريبة لبلورة ربيع إيراني في المستقبل!.

4- واستطاعت إيران تمرير صفقات عسكرية كبرى وبمئات الملايين من الدولارات مع السعودية والأمارات بحجة الحرب ضد ايران !.

5- نجحت واشنطن في فرض واقع أمني جديد على دول الخليج حيث نجحت واشنطن بأن تكون شريكا أمنيا يحق له التوجود والتحرك والتوغل في دول الخليج وحصلت عليه بسبب الأزمة الاخيرة مع إيران!.

{ ماهي أهم أسباب التراجع الأميركي !؟

فوضى الحرب

1- واشنطن باتت تعرف جيدا أنها غير قادرة على خوض حرب برية لانه اذا نشبت سوف لن تتمكن من الخروج منها سالمة لأنها سوف تغرق في مستنقع خطير للغاية وسوف تسجل تلك الحرب بداية نهاية الولايات المتحدة على غرار بداية نهاية الاتحاد السوفيتي عندما حارب افغانستان !

2- واشنطن باتت تعرف هي غير قادرة على اسقاط النظام الايراني بالقوة في الوقت الحاضر الا بعد أضعافه بسلاح الحصار ومنع بيع النفط.. وهذا سيأخذ وقتا طويلا لا تتمكن واشنطن من الأستمرار فيه لأسباب سياسية داخلية.. ولأسباب تتعلق بالمتغيرات السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط !.

3- تيقنت واشنطن أنها ستخسر الحرب في داخل مجلس الأمن حيث هناك الفيتو الروسي الجاهز والتحفظ الصيني الجاهز والتردد الأوربي الجاهز والذي لديه مصالح واسعة في إيران ومن ثم سوف تتورط واشنطن ورطة قاسية!!.

4- واشنطن ولكي تفلت من الالحاح الخليجي ضد إيران نشرت تقارير غربية واميركية ان ادارة ترامب طلبت مبلغا خياليا (كاش) من السعودية والإمارات لكي تخوض الحرب نيابة عنهما ضد إيران والثمن كان أضعاف خسائر وقيمة الحرب ضد العراق. وضمن شعار ترامب (أدفع تحصل) !!.

لعبة المسارات …وتفوق المسار الدبلوماسي السري!.

1- مسار التصعيد الإعلامي والنفسي والعسكري ضد ايران والذي يقوده الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو. ومستشار الأمن القومي بولتون والذي ولد من رحمه قرارات خطيرة ورادعه ضد إيران !!.

2- مسار الدبلوماسية السرية (ونحن الوحيدون الذين كشفناه قبل اكثر من 7أشهر)من خلال نشر تحليل وتقارير بشأن الموضوع .وهو المسار الذي يقوده صهر الرئيس ترامب وهو السيد كوشنير والذي عمل ولا زال يعمل على صفقة تقارب بين السعودية والخليج بشكل عام وبين إيران(اَي دول الخليج بقيادة السعودية +إيران ) تكون فيها إيران ضعيفة ومجبرة على خوضها وتوقيعها من جهة وتكون السعودية بموجبها تشعر بالقوة والاندفاع لتوقيعها لتعتقده نصرا لها !….

ولقد نجح كوشنير وفريقه في إقناع دول مهمة مثل ( المانيا ،والنمسا، وسلطنة عمان ، واليابان ،وسويسرا) لتصبح قنوات اتصال سرية مع الإيرانيين وبالفعل نجحت تلك القنوات من تبريد المواجهة قليلا!!.

والمؤشرات باتت تتضح أن المسار الدبلوماسي السري بقيادة كوشنير أخذ يتقدم على المسار العسكري والنفسي بقيادة ترامب ومعاونيه المتشددين .حيث بات الرئيس ترامب يبتعد عن الخيار العسكري وبات يرمي بأغصان الزيتون للإيرانيين من خلال تصريحات وتغريدات بهذا الاتجاه وآخرها تصريحه بحضور الضيف الياباني!.

سارعت أيران بالرد لأنعاش المسار الدبلوماسي من خلال خطوات مهمة وليس باتجاه ترامب بل من خلال :-

1- رفض الوساطة العراقية بين طهران وواشنطن .وهذه رسالة مهمة للأميركيين بأن أيران رفعت يدها عن حلفائها العراقيين.. وباتت لا تثق بهم وغير مسؤولة عن تصرفاتهم وغير مكترثه لتصريحاتهم سواء العنترية او الدبلوماسية !!.

2- مغازلة أيران للشعب العراقي من خلال تصريحات وزير الخارجية الايراني ظريف عندما قال فليبتعد العراق عن الأزمة ولا نريد اذى للعراق…وذهب ظريف الى مشاركة الشعب العراقي اداء مناسك احياء استشهاد الامام علي عليه السلام وهو يرتدي ملابس غير رسمية وهي أشارة واضحة الى (ان إيران باشرت بالدبلوماسية الشعبية مع العراق مبتعدة عن حلفائها ) لا سيما وان ظريف أجتمع مع الحلفاء كل على حدة وأبلغهم بالكف والابتعاد عن الأزمة ثم باشر بالدبلوماسية الشعبية مباشرة ولاقت قبولا كبيرا !.

محيط السفارة

3- تصريحات المسؤولين الإيرانيين الناقدة للهجمات التي استهدفت محيط السفارة الاميركية في بغداد وطالبت الحكومة العراقية بالتحقيق بل قالت أن هناك جهات هدفها تقريب المواجهة ضد إيران وهي مندسة بين حلفاء وأصدقاء لنا!.

4- تصريح المرشد الايراني السيد الخامنئي رداً على تصريح أحد قادة الحرس الثوري الذي عيّر الشعب العراقي بانهم جاهزون للقدوم والدفاع عن العراق وان العراق تابع لأيران ..فقال المرشد ( نحن تابعون لشيعة العراق لأن شيعة العراق هم الأصل)

5- وقرار المرشد الايراني السيد الخامنئي الأخير والذي تضمن أغلاق وسائل الأعلام وطرد وإعفاء المسؤولين عليها ومحاسبتهم لأنهم أساءوا الى زوجات الرسول والصحابة!.

6- بعد ذلك ومباشرة عرضت إيران على دول الخليج التلاقي لبلورة اتفاقية حسن الجوار والتوقيع على ميثاق عدم اعتداء بين دول الخليج وايران وهذا مؤشر ان المسار الدبلوماسي بقيادة كوشنير أخذ يتقدم بقوة!.

7- جميع تلك الخطوات تسبق انعقاد القمتين ( الخليجية والعربية ) في مكة المكرمة …فهل سينجح كوشنير بان تكون قرارات القمتين لصالح التقارب مع ايران وعقد اتفاقيات مشتركة معها برعاية اميركية !؟أم سينتصر خيار نتنياهو بولتون بالتصعيد ضد إيران !….نحن نرجح خيار كوشنير!.

المختصر

يبدو أن الولايات المتحدة حققت 90 بالمئة من أهدافها من وراء أزمة التصعيد ضد إيران وباتت تتبطر على السعودية والامارات فيبدوا ان هناك بوادر لأزمات قادمة وهي :-

1- بوادر لأزمة خليجية -خليجية بشكل عام ..وأزمة ثقة بين السعوديين والإماراتيين وسوف تلقي بظلالها على اليمن!.

2- بوادر خلق منطقة توتر جديدة وسوف تستثمرها واشنطن وهي اشتعال أزمة بين مصر وتركيا !.

3- بوادر أزمة وانشقاق أردني بعيدا عن المحور السعودي!.