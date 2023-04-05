طهران‭ ‬ترحّب‭ ‬بدعوة‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬اليمن

سفير ايراني في الامارات بعد فراغ منذ ثماني سنوات
طهران- الزمان
رحّبت إيران الأربعاء بالدعوة التي أطلقتها الولايات المتحدة الثلاثاء إلى المساعدة في إنهاء النزاع في اليمن عبر دعم عملية السلام.
واعتبرت طهران أن تصريحات المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ الثلاثاء «مُرضية».
وكان الأخير قد قال إن واشنطن تودّ «رؤية الإيرانيين يظهرون دعمهم للعملية السياسية التي تأمل أن تأتي».
وأضاف «إذا أراد الإيرانيون أن يظهروا حقا أنهم يحدثون تحولا ايجابيا في النزاع، عندها لن يكون هناك تهريب أسلحة للحوثيين بعد الآن في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي».
الأربعاء، أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران داعمة «لعملية السلام منذ اليوم الأول للحرب في اليمن».
الأحد، اعتبر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أن الهدنة التي تم التوصل اليها في 2 نيسان/أبريل 2022 بوساطة من الأمم المتحدة «لحظة من الأمل»، مشيرا إلى أنها قائمة بشكل كبير رغم انتهاء مفاعليها في تشرين الأول/أكتوبر.
وقال غروندبرغ في بيان «أهم ما بشرت به الهدنة هو تعزيزها لفرصة إطلاق عملية سياسية جامعة تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل ومستدام».
فيما عينت إيران سفيرا في الامارات، بعد قرابة ثماني سنوات على مغادرة سلفه، في إطار تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) «بعد مرور 8 سنوات على عدم تعيين سفير ايراني لدى الامارات، سيكون رضا عامري أول سفير يمثل طهران في ابوظبي».
وكانت الإمارات خفّضت مستوى تمثيلها الدبلوماسي في إيران العام 2016 بعد اقتحام مجموعات إيرانية للسفارة السعودية في العاصمة طهران اثر إعدام رجل الدين الشيعي المعارض نمر النمر في المملكة.
وأبقت الإمارات على علاقات اقتصادية مع إيران.
في آب/أغسطس، أعلنت الإمارات إعادة سفيرها إلى طهران تنفيذاً لرغبتها في «تعزيز العلاقات» مع إيران.
يأتي تعيين عامري بعد إعلان إيران والسعودية، في 10 آذار/مارس، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة خلال شهرين، إثر مفاوضات استضافتها الصين.
أكد النائب الأول للرئيس الايراني محمد مخبر الإثنين قبول الرئيس إبراهيم رئيسي دعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لزيارة الرياض.
وحتى ذلك الحين، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بنظيره السعودي «في الأيام المقبلة».
وعامري هو دبلوماسي مخضرم شغل منصب المدير العام لشؤون الرعايا الإيرانيين في الخارج، كما عين سابقا سفير ايران لدى الجزائر والسودان واريتيريا، بحسب ارنا.