طهران‭ ‬ترحّب‭ ‬بدعوة‭ ‬واشنطن‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬في‭ ‬اليمن

سفير‭ ‬ايراني‭ ‬في‭ ‬الامارات‭ ‬بعد‭ ‬فراغ‭ ‬منذ‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

رحّبت‭ ‬إيران‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالدعوة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬عبر‭ ‬دعم‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭.‬

واعتبرت‭ ‬طهران‭ ‬أن‭ ‬تصريحات‭ ‬المبعوث‭ ‬الأميركي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬تيموثي‭ ‬ليندركينغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬مُرضية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الأخير‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬واشنطن‭ ‬تودّ‭ ‬‮«‬رؤية‭ ‬الإيرانيين‭ ‬يظهرون‭ ‬دعمهم‭ ‬للعملية‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تأمل‭ ‬أن‭ ‬تأتي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬الإيرانيون‭ ‬أن‭ ‬يظهروا‭ ‬حقا‭ ‬أنهم‭ ‬يحدثون‭ ‬تحولا‭ ‬ايجابيا‭ ‬في‭ ‬النزاع،‭ ‬عندها‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تهريب‭ ‬أسلحة‭ ‬للحوثيين‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬انتهاك‭ ‬لقرارات‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

الأربعاء،‭ ‬أكّد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬داعمة‭ ‬‮«‬لعملية‭ ‬السلام‭ ‬منذ‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للحرب‭ ‬في‭ ‬اليمن‮»‬‭.‬

الأحد،‭ ‬اعتبر‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬اليمن‭ ‬هانس‭ ‬غروندبرغ‭ ‬أن‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬2‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2022‭ ‬بوساطة‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬لحظة‭ ‬من‭ ‬الأمل‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬قائمة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬رغم‭ ‬انتهاء‭ ‬مفاعليها‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭.‬

وقال‭ ‬غروندبرغ‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬أهم‭ ‬ما‭ ‬بشرت‭ ‬به‭ ‬الهدنة‭ ‬هو‭ ‬تعزيزها‭ ‬لفرصة‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬سياسية‭ ‬جامعة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬ومستدام‮»‬‭.‬

فيما‭ ‬عينت‭ ‬إيران‭ ‬سفيرا‭ ‬في‭ ‬الامارات،‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬مغادرة‭ ‬سلفه،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحسين‭ ‬علاقاتها‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ (‬ارنا‭) ‬‮«‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬8‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تعيين‭ ‬سفير‭ ‬ايراني‭ ‬لدى‭ ‬الامارات،‭ ‬سيكون‭ ‬رضا‭ ‬عامري‭ ‬أول‭ ‬سفير‭ ‬يمثل‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬ابوظبي‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الإمارات‭ ‬خفّضت‭ ‬مستوى‭ ‬تمثيلها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬اقتحام‭ ‬مجموعات‭ ‬إيرانية‭ ‬للسفارة‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬طهران‭ ‬اثر‭ ‬إعدام‭ ‬رجل‭ ‬الدين‭ ‬الشيعي‭ ‬المعارض‭ ‬نمر‭ ‬النمر‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأبقت‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬اقتصادية‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

في‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬أعلنت‭ ‬الإمارات‭ ‬إعادة‭ ‬سفيرها‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لرغبتها‭ ‬في‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬العلاقات‮»‬‭ ‬مع‭ ‬إيران‭.‬

يأتي‭ ‬تعيين‭ ‬عامري‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬استئناف‭ ‬علاقاتهما‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المقطوعة‭ ‬خلال‭ ‬شهرين،‭ ‬إثر‭ ‬مفاوضات‭ ‬استضافتها‭ ‬الصين‭.‬‮ ‬

أكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬محمد‭ ‬مخبر‭ ‬الإثنين‭ ‬قبول‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬دعوة‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬لزيارة‭ ‬الرياض‭.‬

وحتى‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبداللهيان‭ ‬بنظيره‭ ‬السعودي‭ ‬‮«‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وعامري‭ ‬هو‭ ‬دبلوماسي‭ ‬مخضرم‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬الرعايا‭ ‬الإيرانيين‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬كما‭ ‬عين‭ ‬سابقا‭ ‬سفير‭ ‬ايران‭ ‬لدى‭ ‬الجزائر‭ ‬والسودان‭ ‬واريتيريا،‭ ‬بحسب‭ ‬ارنا‭.‬