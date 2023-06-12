طهران‭:‬وساطة‭ ‬عُمانية‭ ‬وراء‭ ‬محادثات‭ ‬ مع‭ ‬واشنطن‭ ‬واستعادة‭ ‬ديون‭ ‬وسجناء‭ ‬من‭ ‬بغداد

مقتل‭ ‬شرطي‭ ‬إيراني‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬قريب‭ ‬أحد‭ ‬ضحايا‭ ‬التظاهرات

طهران‭- ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

تواصل‭ ‬إيران‭ ‬محادثاتها‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بوساطة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬لا‭ ‬سيّما‭ ‬بشأن‭ ‬الأميركيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬لديها،‭ ‬حسبما‭ ‬أكّد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬الاثنين‭.‬

وردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬تقدّم‭ ‬في‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن،‭ ‬قال‭ ‬كنعاني‭ ‬إن‭ ‬المحادثات‭ ‬الجارية‭ ‬في‭ ‬مسقط‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬سرّية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمره‭ ‬الصحافي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬‮«‬رحّبنا‭ ‬بجهود‭ ‬جميلة‭ ‬لسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد،‭ ‬والتي‭ ‬طرحت‭ ‬قبل‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع،‭ ‬لتفعيل‭ ‬المفاوضات‭ ‬الرامة‭ ‬إل‭ ‬إلغاء‭ ‬الحظر‭ ‬عن‭ ‬اران،‭ ‬وتبادلنا‭ ‬الرسائل‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تبادل‭ ‬الرسائل‭ ‬هذا‭ ‬مستمر‮»‬‭.‬

‮ ‬وقال‭ ‬أمين‭ ‬الغرفة‭ ‬الإيرانية‭ ‬العراقية‭ ‬المشتركة،‭ ‬جهانبخش‭ ‬سنجابي،‭ ‬أنه‭ ‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬إيران‭ ‬تحويل‭ ‬مواردها‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬الدينار‭ ‬العراقي‭ ‬إلى‭ ‬الدولار‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الجانب‭ ‬الأمريكي،‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬انفراجة‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران،‭ ‬يعززه‭ ‬تصريح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني،‭ ‬الإثنين،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬إمكانية‭ ‬لتبادل‭ ‬السجناء‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭ ‬قريبا‭ ‬إذا‭ ‬أظهرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬حسن‭ ‬النية‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأوضح‭ ‬جهانبخش‭ ‬سنجابي،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬ايلنا‭ ‬للأنباء،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬تسديد‭ ‬2‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬لإيران‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬إعفاء‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬من‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬‮«‬أصبح‭ ‬بإمكان‭ ‬إيران‭ ‬نقل‭ ‬مواردها‭ ‬المالية‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬اشترط‭ ‬الاحتياطي‭ ‬الفيدرالي‭ ‬الأمريكي‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬فرض‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬بعدم‭ ‬سعيها‭ ‬لتحويل‭ ‬مواردها‭ ‬المالية،‭ ‬أي‭ ‬الدينار،‭ ‬إلى‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬عدة‭ ‬عراقيل‭ ‬أمام‭ ‬المبادلات‭ ‬التجارية‭ ‬بين‭ ‬الجارتين،‭ ‬لكن‭ ‬بعد‭ ‬المفاوضات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ (‬العراق‭ ‬وأمريكا‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬أخيرًا‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬عام‭ ‬وتقرر‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬إيران‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬مواردها‭ ‬من‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬لاستيراد‭ ‬البضائع‭ ‬غير‭ ‬الخاضعة‭ ‬للعقوبات‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭.‬‮ ‬

وذكر‭ ‬المسؤول‭ ‬الإيراني‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العراق‭ ‬تدين‭ ‬لطهران‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬نحو‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مستحقات‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬بكثير،‭ ‬وإذا‭ ‬أتيحت‭ ‬هذه‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬البلاد،‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثيرات‭ ‬إيجابية‭ ‬على‭ ‬سوق‭ ‬العملات‭ ‬وسيتم‭ ‬تغطية‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬الأسواق‮»‬‭.‬‮ ‬

‭ ‬وقال‭ ‬سنجابي‭: ‬‮«‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬ما،‭ ‬كان‭ ‬العراق‭ ‬يضخ‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬التدفقات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬سوقه‭ ‬الرسمية‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬ولكن‭ ‬نظراً‭ ‬لضغوط‭ ‬أمريكية‭ ‬على‭ ‬العراقيين‭ ‬قاموا‭ ‬بتقليل‭ ‬المعروض‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬زاد‭ ‬الطلب‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬بلادهم‭ ‬وأصيب‭ ‬سوق‭ ‬صرفهم‭ ‬بتقلبات‭ ‬كبيرة،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬عاد‭ ‬للاستقرار‭ ‬بعد‭ ‬تدخل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬أمر‭ ‬بزيادة‭ ‬العرض‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬العلاقات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الامريكية،‭ ‬قال كنعاني‭: ‬‮«‬لم‭ ‬نغادر‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬النووية‭ ‬وأبدينا‭ ‬دائمًا‭ ‬استعدادنا‭ ‬الجاد‭ ‬للحوار‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضافت‭: ‬‮«‬سنواصل‭ ‬العمل‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يحمي‭ ‬مصالح‭ ‬إيران‭ ‬وشعبها‭ ‬ويراعي‭ ‬خطوطها‭ ‬الحمراء‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬‮ ‬وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬الداخلي‭ ‬الإيراني،‭ ‬حثّ‭ ‬رئيس‭ ‬مفوضية‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬لإيران،‭ ‬محمد‭ ‬صالح‭ ‬جوكار،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬القيام‭ ‬بإجراء‭ ‬محكم‭ ‬وتفصيلي‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬الحجاب‭ ‬والعفة‮»‬‭ ‬لتكون‭ ‬نتيجته‭ ‬قانوناً‭ ‬شاملاً‭ ‬وجامعاً‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬المبادئ‭ ‬الدينية‭.‬‮ ‬

‮ ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬ايسنا‭ ‬للأبناء،‭ ‬افاد‭ ‬جوكار،‮ ‬إن‭ ‬‮«‬بضرورة‭ ‬وجود‭ ‬قانون‭ ‬شامل‭ ‬للحجاب‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬إجراء‭ ‬بحث‭ ‬ودراسة‭ ‬عميقة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬مراعاة‭ ‬المبادئ‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬قانون‭ ‬الحجاب‭ ‬هذا”‭.‬‮ ‬

‮ ‬وأكد‭ ‬ممثل‭ ‬أهالي‭ ‬يزد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬الإيراني‭: ‬‮«‬سنحاول‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الإسلامي‭ ‬اصدار،‭ ‬قانون‭ ‬شامل‭ ‬وتفصيلي‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬يحظى‭ ‬بدعم‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‮»‬‭.‬‮ ‬

‮ ‬وينص‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬الحجاب‭ ‬والعفة‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬القريب‭ ‬العاجل،‭ ‬على‭ ‬‮«‬تجريم‭ ‬وتغريم‭ ‬النساء‭ ‬اللاتي‭ ‬لا‭ ‬يلتزمن‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬العلن،‭ ‬ويرتدين‭ ‬الملابس‭ ‬الرقيقة‭ ‬التي‭ ‬تُظهر‭ ‬الجسد‭ ‬وتكشف‭ ‬أعضاء‭ ‬البدن،‭ ‬وإحالتهنّ‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يستجبنّ‭ ‬للتحذيرات‭ ‬الثلاثة‮»‬‭.‬‮ ‬والعلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭ ‬مقطوعة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1980‭ ‬عقب‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬إيران‭.‬في‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬نفت‭ ‬العاصمتان‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬اتصالات‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لاستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬أُبرم‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015،‭ ‬وانسحبت‭ ‬منه‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2018‭.‬

وكان‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقييد‭ ‬نشاطات‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬عنها‭.‬

و،‭ ‬قالت‭ ‬البعثة‭ ‬الإيرانية‭ ‬لدى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬الجمعة‭ ‬حسبما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬للأنباء،‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬اتفاق‭ ‬موقت‭ ‬لاستبدال‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الشاملة‭ ‬المشتركة‭ ‬ومثل‭ ‬هذا‭ ‬الشيء‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الاعمال‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬المعلومات‭ ‬الصحافية‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬كاذبة‮»‬‭.‬

وتسعى‭ ‬طهران‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2018‭ ‬والتي‭ ‬أثرت‭ ‬بشدة‭ ‬على‭ ‬اقتصادها‭.‬

وشدد‭ ‬كنعاني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وساطة‭ ‬عُمان‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬التي‭ ‬‮«‬تستمر‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأنها‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬عن‭ ‬ارتياحنا‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬سيحدث‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬جادًا‭ ‬أيضًا،‭ ‬لذلك‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬إرادة‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‮»‬‭.‬

يُحتجز‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أميركيين‭ ‬إيرانيين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بينهم‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬سياماك‭ ‬نمازي‭ ‬الذي‭ ‬اعتقل‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2015‭ ‬وحكم‭ ‬عليه‭ ‬بالسجن‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬بتهمة‭ ‬التجسس‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬تحدثت‭ ‬إيران‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬عن‭ ‬احتجاز‭ ‬‮«‬عشرات‮»‬‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اتهم‭ ‬بعضهم‭ ‬بـ»الالتفاف‭ ‬حول‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركية‮»‬‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬طهران‭.‬

وفي‭ ‬الأسابيع‭ ‬القليلة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أفرجت‭ ‬إيران‭ ‬عن‭ ‬ستة‭ ‬أسرى‭ ‬أوروبيين‭ ‬واستعادت‭ ‬دبلوماسيًا‭ ‬إيرانيًا‭ ‬أُدين‭ ‬بالإرهاب‭ ‬وسُجن‭ ‬في‭ ‬بلجيكا‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نفى‭ ‬كنعاني‭ ‬إعلان‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬كانت‭ ‬تقدم‭ ‬معدات‭ ‬لروسيا‭ ‬‮«‬لبناء‭ ‬مصنع‭ ‬للطائرات‭ ‬المسيّرة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬ننفي‭ ‬أي‭ ‬اتهامات‭ ‬بشأن‭ ‬تصدير‭ ‬أسلحة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬

وقُتل‭ ‬شرطي‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬رجل‭ ‬تربطه‭ ‬صلة‭ ‬قرابة‭ ‬بطفل‭ ‬اتهمت‭ ‬عائلته‭ ‬الشرطة‭ ‬بإردائه‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أورد‭ ‬إعلام‭ ‬محلي‭.‬‮ ‬

وتوفي‭ ‬المهاجم‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬ذاته‭.‬

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إيذه‭ ‬بمحافظة‭ ‬خوزستان‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬البلد‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬تأبين‭ ‬للطفل‭ ‬الذي‭ ‬لقي‭ ‬حتفه‭ ‬خلال‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬الماضي‭ ‬اثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬خوزستان‭ ‬العقيد‭ ‬حجت‭ ‬الله‭ ‬سيفيد‭ ‬بوست‭ ‬لوكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬‮«‬قُتل‭ ‬شرطي‭ ‬بعد‭ ‬دعوة‭ ‬أعداء‭ ‬النظام‭ ‬الإسلامي‭ ‬لنشر‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬كيان‭ ‬بير‭ ‬فلك‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬الذي‭ ‬صدم‭ ‬الشرطي‭ ‬بسيارته‭ ‬هو‭ ‬قريب‭ ‬والدة‭ ‬بير‭ ‬فلك‭.‬

وأضاف‭ ‬سيفيد‭ ‬بوست‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬توفي‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروحه‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬شرطة‮»‬‭ ‬كانوا‭ ‬متمركزين‭ ‬في‭ ‬المكان‭.‬

في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬عزت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إرهابيين‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬والدته‭ ‬ألقت‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭.‬

وأعلن‭ ‬القضاء‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬أن‭ ‬رجلاً‭ ‬متهماً‭ ‬بقتل‭ ‬بير‭ ‬فلك‭ ‬وستة‭ ‬آخرين‭ ‬حُكم‭ ‬عليه‭ ‬بالإعدام‭.‬

وقُتل‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الأمن،‭ ‬واعتُقل‭ ‬الآلاف‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬بما‭ ‬وصفه‭ ‬المسؤولون‭ ‬بـ»أعمال‭ ‬شغب‮»‬‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭.‬