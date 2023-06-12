طهران‭:‬وساطة‭ ‬عُمانية‭ ‬وراء‭ ‬محادثات‭ ‬ مع‭ ‬واشنطن‭ ‬واستعادة‭ ‬ديون‭ ‬وسجناء‭ ‬من‭ ‬بغداد

مقتل شرطي إيراني على يد قريب أحد ضحايا التظاهرات
طهران- بغداد -الزمان
تواصل إيران محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة بوساطة سلطنة عمان لا سيّما بشأن الأميركيين المحتجزين لديها، حسبما أكّد الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين.
وردًا على سؤال حول تقارير إعلامية تتحدث عن تقدّم في المفاوضات بين طهران وواشنطن، قال كنعاني إن المحادثات الجارية في مسقط «ليست سرّية».
وقال خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي «رحّبنا بجهود جميلة لسلطنة عمان وكبار المسؤولين في هذا البلد، والتي طرحت قبل عدة أسابيع، لتفعيل المفاوضات الرامة إل إلغاء الحظر عن اران، وتبادلنا الرسائل مع الجانب الآخر». وأضاف أن «تبادل الرسائل هذا مستمر».
وقال أمين الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، جهانبخش سنجابي، أنه أصبح بإمكان إيران تحويل مواردها المالية في العراق من الدينار العراقي إلى الدولار بعد الحصول على موافقة الجانب الأمريكي، ما يشير إلى انفراجة في العلاقات بين واشنطن وطهران، يعززه تصريح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الإثنين، أن «هناك إمكانية لتبادل السجناء مع واشنطن قريبا إذا أظهرت الولايات المتحدة حسن النية».
وأوضح جهانبخش سنجابي، وفق وكالة ايلنا للأنباء، أن «العراق وافق على تسديد 2.7 مليار دولار لإيران في المرحلة الأولى بعد حصوله على إعفاء من العقوبات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي»، مؤكدا على انه «أصبح بإمكان إيران نقل مواردها المالية من البنوك العراقية».
وأضاف: «اشترط الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال فترة فرض العقوبات على إيران بعدم سعيها لتحويل مواردها المالية، أي الدينار، إلى دولار في العراق، ما خلق عدة عراقيل أمام المبادلات التجارية بين الجارتين، لكن بعد المفاوضات الأخيرة بين البلدين (العراق وأمريكا)، تم التوصل أخيرًا إلى اتفاق عام وتقرر أن تستخدم إيران جزءًا من مواردها من النقد الأجنبي لاستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات من جميع أنحاء العالم».
وذكر المسؤول الإيراني أن «العراق تدين لطهران في مجال الطاقة نحو 8 مليارات دولار». وقال إن «مستحقات إيران من العراق أكبر من هذه الأرقام بكثير، وإذا أتيحت هذه الأموال من موارد البلاد، سيكون لها تأثيرات إيجابية على سوق العملات وسيتم تغطية جزء من الطلب في الأسواق».
وقال سنجابي: «في مرحلة ما، كان العراق يضخ 100 مليون دولار من التدفقات المالية في سوقه الرسمية بشكل يومي، ولكن نظراً لضغوط أمريكية على العراقيين قاموا بتقليل المعروض من العملات الأجنبية، وبالتالي زاد الطلب عليها في بلادهم وأصيب سوق صرفهم بتقلبات كبيرة، لكن سرعان ما عاد للاستقرار بعد تدخل رئيس الوزراء العراقي الذي أمر بزيادة العرض».
وفي سياق العلاقات الإيرانية الامريكية، قال كنعاني: «لم نغادر طاولة المفاوضات النووية وأبدينا دائمًا استعدادنا الجاد للحوار». وأضافت: «سنواصل العمل للتوصل إلى اتفاق يحمي مصالح إيران وشعبها ويراعي خطوطها الحمراء». وعلى الصعيد الداخلي الإيراني، حثّ رئيس مفوضية الشؤون الداخلية لإيران، محمد صالح جوكار، على ضرورة القيام بإجراء محكم وتفصيلي في دراسة قانون «الحجاب والعفة» لتكون نتيجته قانوناً شاملاً وجامعاً مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ الدينية.
وفي مقابلة مع وكالة ايسنا للأبناء، افاد جوكار، إن «بضرورة وجود قانون شامل للحجاب عن طريق إجراء بحث ودراسة عميقة في هذا المجال، فضلاً عن ضرورة مراعاة المبادئ الدينية في إقرار قانون الحجاب هذا”.
وأكد ممثل أهالي يزد في البرلمان الإيراني: «سنحاول في المجلس الإسلامي اصدار، قانون شامل وتفصيلي يتعلق بهذا الشأن يحظى بدعم الخبراء والمتخصصين».
وينص مشروع قانون «الحجاب والعفة» في إيران، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في القريب العاجل، على «تجريم وتغريم النساء اللاتي لا يلتزمن الحجاب في العلن، ويرتدين الملابس الرقيقة التي تُظهر الجسد وتكشف أعضاء البدن، وإحالتهنّ إلى السلطة القضائية في حال لم يستجبنّ للتحذيرات الثلاثة». والعلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مقطوعة منذ العام 1980 عقب الثورة الإسلامية في إيران.في الأيام القليلة الماضية، نفت العاصمتان تقارير إعلامية تحدثت عن اتصالات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي أُبرم في العام 2015، وانسحبت منه الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2018.
وكان هذا الاتفاق يهدف إلى تقييد نشاطات إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
و، قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، الجمعة حسبما نقلت وكالة «إرنا» للأنباء، «لا يوجد اتفاق موقت لاستبدال خطة العمل الشاملة المشتركة ومثل هذا الشيء ليس على جدول الاعمال». ووصف البيت الأبيض المعلومات الصحافية بأنها «كاذبة».
وتسعى طهران إلى رفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة عليها منذ العام 2018 والتي أثرت بشدة على اقتصادها.
وشدد كنعاني على أن وساطة عُمان تشمل أيضا عملية تبادل الأسرى التي «تستمر المفاوضات بشأنها»، مضيفًا «يمكننا أن نعبر عن ارتياحنا لأن هذا سيحدث إذا كان الجانب الآخر جادًا أيضًا، لذلك كل شيء يعتمد على إرادة الجانب الآخر».
يُحتجز ما لا يقل عن ثلاثة أميركيين إيرانيين في إيران بينهم رجل الأعمال سياماك نمازي الذي اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2015 وحكم عليه بالسجن عشرة أعوام بتهمة التجسس.
من جهتها، تحدثت إيران في العام 2022 عن احتجاز «عشرات» المواطنين في الولايات المتحدة اتهم بعضهم بـ»الالتفاف حول العقوبات الأميركية» المفروضة على طهران.
وفي الأسابيع القليلة الأخيرة، أفرجت إيران عن ستة أسرى أوروبيين واستعادت دبلوماسيًا إيرانيًا أُدين بالإرهاب وسُجن في بلجيكا.
بالإضافة إلى ذلك، نفى كنعاني إعلان البيت الأبيض بأن إيران كانت تقدم معدات لروسيا «لبناء مصنع للطائرات المسيّرة».
وقال «ننفي أي اتهامات بشأن تصدير أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا».
وقُتل شرطي في إيران الأحد على يد رجل تربطه صلة قرابة بطفل اتهمت عائلته الشرطة بإردائه على هامش تظاهرة في تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أورد إعلام محلي.
وتوفي المهاجم في المستشفى بعد إصابته برصاص قوات الأمن، بحسب المصدر ذاته.
ووقع الحادث في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلد خلال مراسم تأبين للطفل الذي لقي حتفه خلال الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول/سبتمبر الماضي اثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أيام من توقيفها لدى شرطة الأخلاق.
وقال نائب قائد شرطة خوزستان العقيد حجت الله سيفيد بوست لوكالة تسنيم «قُتل شرطي بعد دعوة أعداء النظام الإسلامي لنشر حالة من انعدام الأمن في عيد ميلاد كيان بير فلك».
وذكر التقرير أن المهاجم الذي صدم الشرطي بسيارته هو قريب والدة بير فلك.
وأضاف سيفيد بوست أن المهاجم توفي متأثرا بجروحه بعد أن أطلق النار عليه «عناصر شرطة» كانوا متمركزين في المكان.
في تشرين الثاني/نوفمبر، عزت وسائل الإعلام الرسمية إطلاق النار الذي أودى بحياة الطفل إلى «إرهابيين» لكن والدته ألقت باللوم على قوات الأمن.
وأعلن القضاء في 7 نيسان/أبريل أن رجلاً متهماً بقتل بير فلك وستة آخرين حُكم عليه بالإعدام.
وقُتل مئات الأشخاص، بينهم العشرات من عناصر الأمن، واعتُقل الآلاف على خلفية بما وصفه المسؤولون بـ»أعمال شغب» أعقبت وفاة أميني.