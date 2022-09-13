طهران‭:‬نتعاون‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الذرية بشأن‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المعلنة

مجهولون‭ ‬يحرقون‭ ‬بئر‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬إيران

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬تعاونت‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬تام‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المعلنة،‭ ‬غداة‭ ‬تجديد‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬مطالبته‭ ‬طهران‭ ‬بتوفير‭ ‬أجوبة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭.‬

وتثير‭ ‬قضية‭ ‬العثور‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬سابقة‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬لمواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬ثلاثة‭ ‬مواقع‭ ‬لم‭ ‬تصرّح‭ ‬طهران‭ ‬أنها‭ ‬شهدت‭ ‬أنشطة‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القبيل،‭ ‬توترا‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬الوكالة‭ ‬ودول‭ ‬غربية‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭. ‬ويعد‭ ‬التجاذب‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬التباين‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬مباحثات‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬لعام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬الست‭ ‬الكبرى‭.‬

وتعقيبا‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬بشأن‭ ‬المواقع‭ ‬أدلى‭ ‬بها‭ ‬غروسي‭ ‬الإثنين،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬المنظمة‭ ‬الإيرانية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬بهروز‭ ‬كمالوندي‭ ‬إن‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬تعاونت‭ ‬بشكل‭ ‬تام‭ ‬وأرسلت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬ردودها‭ ‬على‭ ‬تساؤلات‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية،‭ ‬بل‭ ‬وعقدت‭ ‬اجتماعات‭ ‬تفاوضية‭ ‬لرفع‭ ‬الشبهات‭ ‬المثارة‭ ‬حولها‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬أنها‭ ‬غير‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬سلميّ‭ ‬حصرًا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬تقديم‭ ‬طهران‭ ‬أجوبة‭ ‬مقنعة‭ ‬بشأن‭ ‬قضية‭ ‬المواقع‭. ‬وكرر‭ ‬غروسي‭ ‬الإثنين‭ ‬طلبه‭ ‬التعاون‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬توضيح‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ (…) ‬عثرنا‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬يورانيوم‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬لم‭ ‬يصرّح‭ ‬عنها‭ ‬سابقا،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شهدت‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬نووي،‭ ‬وطرحنا‭ ‬أسئلة‮»‬‭. ‬الا‭ ‬أن‭ ‬كمالوندي‭ ‬رأى‭ ‬أن‭ ‬رصد‭ ‬آثار‭ ‬لمواد‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬وجود‭ ‬نشاط‭ ‬غير‭ ‬معلن‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬مشاهدة‭ ‬تلوث‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ (‬المواقع‭) ‬للجزم‭ ‬بوجود‭ ‬مواد‭ ‬نووية‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الجزم‭ ‬بين‭ ‬الأمرين‭ ‬‮«‬يتعارض‭ ‬والمعايير‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬لدى‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وأتاح‭ ‬اتفاق‭ ‬2015‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬دولية‭ (‬واشنطن،‭ ‬باريس،‭ ‬لندن،‭ ‬موسكو،‭ ‬بكين،‭ ‬وبرلين‭) ‬رفع‭ ‬عقوبات‭ ‬عن‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬لقاء‭ ‬خفض‭ ‬أنشطتها‭ ‬النووية‭ ‬وضمان‭ ‬سلمية‭ ‬برنامجها‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انسحبت‭ ‬منه‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬رئيسها‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬معيدة‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬ردت‭ ‬ببدء‭ ‬التراجع‭ ‬تدريجا‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬التزاماتها‭.‬

وبدأت‭ ‬إيران‭ ‬وأطراف‭ ‬الاتفاق،‭ ‬بتنسيق‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ومشاركة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مباشر،‭ ‬مباحثات‭ ‬لإحيائه‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021،‭ ‬تم‭ ‬تعليقها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬مع‭ ‬تبقي‭ ‬نقاط‭ ‬تباين‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭. ‬وبعد‭ ‬استئناف‭ ‬المباحثات‭ ‬مطلع‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أنه‭ ‬طرح‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬صيغة‭ ‬تسوية‭ ‬‮«‬نهائية‮»‬‭. ‬وقدّمت‭ ‬طهران‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬مقترحاتها‭ ‬على‭ ‬النص،‭ ‬وردّت‭ ‬عليها‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وفي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أكدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تلقّيها‭ ‬ردا‭ ‬إيرانيا‭ ‬جديدا،‭ ‬معتبرة‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬بنّاء‮»‬‭.‬

وينتقد‭ ‬الغربيون‭ ‬طلب‭ ‬إيران،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬إعادة‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاق،‭ ‬إغلاق‭ ‬ملف‭ ‬المواقع‭ ‬غير‭ ‬المعلنة،‭ ‬داعين‭ ‬طهران‭ ‬للتعاون‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬لانهاء‭ ‬المسألة‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬تعتبر‭ ‬طهران‭ ‬القضية‭ ‬‮«‬مسيّسة‮»‬‭ ‬وتريد‭ ‬طيّها‭ ‬قبل‭ ‬تفعيل‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

واتخذ‭ ‬مجلس‭ ‬محافظي‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬قرارا‭ ‬ينتقد‭ ‬إيران‭ ‬لعدم‭ ‬تعاونها،‭ ‬ردت‭ ‬عليه‭ ‬طهران‭ ‬بوقف‭ ‬العمل‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬العائدة‭ ‬للوكالة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬منشآتها‭. ‬و‭ ‬تسبب‭ ‬‮«‬مجهولون‮»‬‭ ‬بحريق‭ ‬في‭ ‬بئر‭ ‬ضمن‭ ‬حقل‭ ‬نفطي‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬إيران،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬بالكامل،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬مارون‭ ‬لاستخراج‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬قباد‭ ‬ناصري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مجهولين‭ ‬أحرقوا‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬إحدى‭ ‬آبار‭ ‬حقل‭ ‬شادغان‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭.‬

وتبلغ‭ ‬الطاقة‭ ‬الانتاجية‭ ‬للحقل‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬خوزستان‭ ‬110‭ ‬آلاف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬وفق‭ ‬التلفزيون‭.‬

وأكد‭ ‬ناصري‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تمت‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الحريق‭ ‬فورا‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الانتاج‭ ‬سيعود‭ ‬الى‭ ‬مستواه‭ ‬المعهود‭ ‬‮«‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬المسؤول‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬لمعرفة‭ ‬كامل‭ ‬ملابساته‭.‬

وتعد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الدول‭ ‬عالميا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاحتياطات‭ ‬المثبتة‭ ‬لمصادر‭ ‬الطاقة،‭ ‬اذ‭ ‬تحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الغاز،‭ ‬والرابعة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬النفط‭.‬

ومحافظة‭ ‬خوزستان‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬إيران،‭ ‬هي‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مناطق‭ ‬انتاج‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬لكن‭ ‬سكانها‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬شكوا‭ ‬من‭ ‬تعرضهم‭ ‬للتهميش‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السلطات،‭ ‬وعدم‭ ‬استفادتهم‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬محافظتهم‭ ‬خصوصا‭ ‬المياه‭ ‬والنفط‭. ‬وفي‭ ‬مطلع‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬تعرضت‭ ‬مصفاة‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬آبادان‭ ‬بالمحافظة‭ ‬ذاتها،‭ ‬لانفجار‭ ‬عرضي‭ ‬اقتصرت‭ ‬أضراره‭ ‬على‭ ‬الماديات،‭ ‬وفق‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭.‬