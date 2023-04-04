طهران‭:‬تشييع‭ ‬ضابطين‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬

عملية‭ ‬تسميم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬ايرانية

طهران‭- ‬الزمان‭ ‬

شارك‭ ‬آلاف‭ ‬الإيرانيين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬تشييع‭ ‬ضابطين‭ ‬في‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬اسرائيلية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬حيث‭ ‬تساند‭ ‬ايران‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬عام‭ ‬2011‭.‬

‮«‬فلتسقط‭ ‬اسرائيل‮»‬‭ ‬ردد‭ ‬الحشود‭ ‬الثلاثاء‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬التشييع‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ساحات‭ ‬طهران،‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬ميلاد‭ ‬حيدري‭ ‬ومقداد‭ ‬مهقاني‭ ‬وهما‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الايراني‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬رمضان‭ ‬شريف‭ ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬تسنيم‭ ‬‮«‬سنثأر‭ ‬لدماء‭ ‬الشهيدين‭ ‬حيدري‭ ‬ومهقاني‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬والدة‭ ‬ميلاد‭ ‬حيدري‭ ‬متوجهة‭ ‬الى‭ ‬الحشود‭ ‬‮«‬سيروا‭ ‬على‭ ‬خطاه‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الايرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬حذر‭ ‬الاحد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬تحتفظ‭ ‬بحق‭ ‬الرد‭ … ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬والمكان‭ ‬المناسبين‮»‬‭. ‬وقتل‭ ‬الضابطان‭ ‬المستشاران‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬لغارات‭ ‬جوية‭ ‬ليلية‭ ‬نسبتها‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭.‬

سُجّلت‭ ‬عملية‭ ‬تسميم‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬للفتيات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬غداة‭ ‬استئناف‭ ‬الدروس‭ ‬بعد‭ ‬عطلة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعين،‭ ‬علما‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬حالة،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬إرنا‭ ‬الرسمية‭ ‬أن‭ ‬عشرين‭ ‬طالبة‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬تبريز‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬نقلن‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬التنفسي‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬عناصر‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الطوارئ‭ ‬أُرسلوا‭ ‬إلى‭ ‬المكان‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أبلغ‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطالبات‭ ‬عن‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬التنفس‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أنّ‭ ‬أيّا‭ ‬منهن‭ ‬لم‭ ‬تتأثّر‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭.‬

ومنذ‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬تكرّرت‭ ‬الظاهرة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مدارس‭ ‬الفتيات،‭ ‬حيث‭ ‬تنشقت‭ ‬تلميذات‭ ‬روائح‭ ‬‮«‬كريهة‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬غير‭ ‬معروفة‮»‬،‭ ‬ثمّ‭ ‬ظهرت‭ ‬عليهن‭ ‬عوارض‭ ‬مثل‭ ‬الغثيان‭ ‬وضيق‭ ‬التنفّس‭ ‬والدوار‭.‬

وفي‭ ‬المجموع‭ ‬تضررت‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬تلميذة‮»‬‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬230‭ ‬مدرسة‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬محافظة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬31‭ ‬محافظة‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭.‬‮ ‬

وتوقف‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬حالات‭ ‬تسميم‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬السلطات‭ ‬توقيف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مئة‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬القضية‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬الإيراني‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬طالب‭ ‬بـ»عقوبات‭ ‬شديدة‮»‬‭ ‬بحقّ‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬سيثبت‭ ‬تورّطهم‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬التسميم،‭ ‬ودعا‭ ‬إلى‭ ‬تعقب‭ ‬مرتكبي‭ ‬‮«‬الجريمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تغتفر‮»‬‭ ‬و»بدون‭ ‬رحمة‮»‬‭.‬

وبدأت‭ ‬ترد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬التسميم‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬الحركة‭ ‬الاحتجاجية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬توقيفها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬لانتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬