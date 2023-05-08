طهران:الغرب يتحمل مسؤولية التأخير في إحياء الاتفاق النووي

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أكدت‭ ‬إيران‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭ ‬يبقى‭ ‬ممكنا،‭ ‬محمّلة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬خصوصا‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مسؤولية‭ ‬التأخر‭ ‬بذلك‭. ‬وشكّلت‭ ‬قضية‭ ‬عثور‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬للطاقة‭ ‬الذرية‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬لمواد‭ ‬نووية‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬غير‭ ‬مصرّح‭ ‬عنها‭ ‬نقطة‭ ‬تباين‭ ‬أساسية‭ ‬خلال‭ ‬المباحثات‭ ‬لإحياء‭ ‬الاتفاق‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬ترفض‭ ‬ايران‭ ‬إضافة‭ ‬بنود‭ ‬جديدة‭ ‬للاتفاق‭ ‬منها‭ ‬شمول‭ ‬الصواريخ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬البعيدة‭ ‬بالتفاوض‭ .‬

وهناك‭ ‬مناخ‭ ‬عدم‭ ‬ثقة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬التي‭ ‬تقترب‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬التخصيب‭ ‬الموهلة‭ ‬لتصنيع‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ .‬

وأتى‭ ‬موقف‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الخامسة‭ ‬لإعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب،‭ ‬سحب‭ ‬بلاده‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إبرامه‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وست‭ ‬قوى‭ ‬دولية‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬شاقة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬إن‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬ممكن‭ ‬تقنيا‭ ‬ودبلوماسيا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬من‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬فإن‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وباقي‭ ‬أطراف‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬قد‭ ‬أجريت‭ ‬وتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقيات‭ ‬جيدة‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬الأطراف‭ ‬الأخرى،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬تأخرت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬كنعاني‭ ‬الإثنين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬سياسة‭ ‬طهران‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬‮«‬ألا‭ ‬تتحول‭ ‬القضايا‭ ‬المتعلقة‭ ‬بأنشطة‭ ‬إيران‭ ‬النووية‭ ‬السلمية‭ ‬عقبة‭ ‬أمام‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‮»‬‭ ‬مع‭ ‬الوكالة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭.‬