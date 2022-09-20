إستياء من إلغاء إنسيابية طالبات بعد تحويل متوسطة إلى ثانوية متفوّقات

طموح سجين شاب يحفزّه على إجتياز الفرع الإحيائي بمعدل عالٍ

بغداد – ابتهال العربي

حفز الطموح ،سجين ذي 18 عاما،على اكمال الدراسة وتحقيق معدل عالي بالفرع الاحيائي بعد اجتياز امتحانات السادس الاعدادي بتفوق. يقول الشاب مصطفى (18 عاما) الذي قرر اكمال دراسته وهو محتجز في احد سجون بغداد ،(افكر ان اصبح طبيبا بعدما حصلت على معدل عالي بالفرع الاحيائي)، واضاف ان (الانسان وعندما يرتكب الخطا خطأ وتمكنت عليه الظروف ،لا يعني نهاية العالم، والارادة والطموح كفيلان بالوصول الى اي شيء يراد تحقيقه). بدوره ، قال احد الضباط المسؤول عن نقل الشاب الى المركز الامتحاني (كنا ننقل مصطفى الى المدرسة بمركبات الشرطة، وكأننا حماية له، فكانت سابقه جميلة ، وكان الجميع ينتظر سماع اخباره ووضعه في الامتحانات). فيما اعلنت وزارة التربية ،أسماء الطلبة المقبولين في مدارس الموهوبين ضمن الصف الأول المتوسط للعام الدراسي الجديد .وذكرت هيئة رعاية الموهوبين في بيان تلقته (الزمان) امس أن (قبول الطلبة تم وفق الشروط والضوابط التي أقرتها الوزارة). كما اكدت الوزارة ،ان اعداد الطلبة الأوائل في التعليم المهني للعام الجاري بلغ 2137 طالباً. وذكر البيان ان (الوزارة تؤكد زيادة اعداد المقاعد الدراسية لطلبة التعليم المهني في الجامعات والكليات بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على وفق الضوابط). من جانبها ، اطلقت وزارة التعليم العالي،قناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية. واوضح بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس أنه (تم إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية للعام الدراسي الجاري)، واضاف ان (دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة حددت الطلبة الأوائل المشمولين بالتقديم للقبول في الكليات التقنية الحكومية ضمن الدراسة الصباحية للعام الرداسي المقبل ،وبحسب خيارات الطالب للكليات والأقسام المناظرة لكل تخصص)، مشيرا الى ان (التقديم يكون عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة وسيستمر إلى السادس من تشرين الاول المقبل)، وتابع ان (الوزارة فتحت استمارة التقديم الإلكتروني الى قناة 10 بالمئة الأوائل من خريجي المعاهد للقبول في الكليات والأقسام على وفق التخصص المناظر)، مؤكدا ان (التقديم الى هذه القناة يستمر حتى الرابع من تشرين الاول المقبل ،وأن مخولي المعاهد سيتولون إدخال بيانات الطلبة الأوائل في ما سيتم لاحقا فتح بوابة التقديم أمام الطلبة لتثبيت اختياراتهم ،على نفس الرابط اعلاه). وفي تطور، تفاجأ أولياء أمور الطالبات في متوسطة سيناء للبنات الواقعة ضمن قاطع المنصور،التابعة لمديرية تربية بغداد الكرخ الاول ،بالغاء أنسيابيتهن من هذه المتوسطة وحتى المتفوقات ممن لديهم معدلات 90 صعودا. وقالوا في مناشدة لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق تابعتها (الزمان) امس (كنا مطمئنين ان انسيابية الطالبات ستكون من مدارس الغفران والبتول الابتدائيتين ضمن الرقعة الجغرافية الى متوسطة سيناء للبنات، وان المتفوقات من الطالبات يقبلن فيها مباشر دون أختبارات ،لكن فؤجئنا بتبليغ ادارة المدرسة برفضهن وهذا يجعل مصير 300 طالبة او اكثر بمدارس متباعدة وفي مناطق متعددة)، مؤكدين ان (أبنة أحد الوزراء في الحكومة الحالية جرى قبولها في ثانوية سيناء للمتفوقات ،علما ان معدلاها في الصف الثالث المتوسط لا يؤهلها كونه اقل من 90 بالمئة)، وتساءل اولياء الامور (اين المواطنة والعدالة الاجتماعية والمساواة ؟)، مطالبين الجهات الرقابية والمختصة بـ( (التدخل والغاء قرار تحويل متوسطة سيناء للبنات الى ثانوية متفوقات واعادتها الى متوسطة).