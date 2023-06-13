طلب تعليق استحواذ مايكروسوفت على أكتيفيجن

سان فرانسيسكو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬طلبت‭ ‬هيئة‭ ‬المنافسة‭ ‬الأميركية‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬فدرالية‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬تعليق‭ ‬استحواذ‭ “‬مايكروسوفت‭” ‬على‭ “‬أكتيفيجن‭ ‬بليزارد‭” ‬موقتاً،‭ ‬في‭ ‬تأخير‭ ‬إضافي‭ ‬لهذه‭ ‬الصفقة‭ ‬البالغة‭ ‬قيمتها‭ ‬68،7‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬ونصف‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬إعلانها‭.‬

وكانت‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية‭ ‬وافقت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تجعل‭ ‬المجموعة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ ‬ثالث‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬فيما‭ ‬اعترضت‭ ‬نظيرتها‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬الصفقة‭ ‬باسم‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الألعاب‭ ‬عبر‭ ‬خدمات‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية‭.‬

وبدأت‭ ‬لجنة‭ ‬التجارة‭ ‬الفدرالية‭ ‬الأميركية‭ (‬اف‭ ‬تي‭ ‬سي‭ – ‬FTC‭) ‬بالفعل‭ ‬إجراءً‭ ‬إدارياً‭ ‬لتحديد‭ ‬المخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بهذا‭ ‬الاستحواذ،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬لكنّ‭ ‬مقالات‭ ‬صحافية‭ ‬انتشرت‭ “‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬وأكتيفيجن‭ ‬تفكران‭ ‬بجدية‭ ‬في‭ ‬استكمال‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭”‬،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬ومن‭ ‬الحظر‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬البريطانية‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬التجارة‭ ‬الفدرالية‭ ‬إن‭ “‬الصفقة‭ ‬المقترحة‭ ‬ستسمح‭ ‬لمايكروسوفت‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬عالية‭ ‬القيمة‭”.‬

وأضافت‭ ‬الهيئة‭ “‬من‭ ‬خلال‭ ‬التحكم‭ ‬في‭ ‬محتوى‭ ‬أكتيفيجن،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬وسيكون‭ ‬لديها‭ ‬حافز‭ ‬لحجب‭ ‬هذا‭ ‬المحتوى‭ ‬أو‭ ‬خفض‭ ‬جودته‭ ‬بطريقة‭ ‬تُضعف‭ ‬المنافسة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجودة‭ ‬والسعر‭ ‬والابتكار‭”.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تؤكد‭ ‬مايكروسوفت،‭ ‬التي‭ ‬تبيع‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬أجهزة‭ “‬اكس‭ ‬بوكس‭” ‬وتمتلك‭ ‬استوديوهات‭ ‬كثيرة،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاستحواذ‭ ‬سيجلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬لسوق‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭.‬

وعلّق‭ ‬رئيس‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬براد‭ ‬سميث‭ ‬عبر‭ ‬تويتر‭ ‬الإثنين،‭ ‬متوقعاً‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬تدخل‭ ‬لجنة‭ ‬التجارة‭ ‬الفدرالية‭ ‬إلى‭ “‬تسريع‭ ‬العملية‭”.‬

وكتب‭ “‬نفضل‭ ‬دائماً‭ ‬الأساليب‭ ‬البنّاءة‭ ‬والودية‭ ‬مع‭ ‬الحكومات،‭ ‬لكننا‭ ‬واثقون‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬حججنا‭”.‬

وأعلن‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬أكتيفيجن‭ ‬بليزارد‭ ‬‮ ‬بوبي‭ ‬كوتيك‭ ‬أنه‭ “‬يرحب‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭” ‬بهذا‭ ‬الارتداد‭ ‬الذي‭ ‬سيجعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ “‬دفع‭ ‬الأمور‭ ‬إلى‭ ‬الأمام‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬رسالة‭ ‬إلكترونية‭ ‬إلى‭ ‬الموظفين‭ ‬نُشرت‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭.‬

وطوّرت‭ ‬الشركة‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الناجحة‭ ‬التي‭ ‬تستقطب‭ ‬عشرات‭ ‬ملايين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بينها‭ ‬لعبة‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ “‬كال‭ ‬أوف‭ ‬ديوتي‭”‬،‭ ‬و‭”‬كاندي‭ ‬كراش‭” ‬و‭”‬أوفرووتش‭” ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬لها‭ ‬بطولة‭ ‬خاصة‭.‬

ووفق‭ ‬رئيس‭ ‬الشركة،‭ ‬فإن‭ ‬الاندماج‭ ‬سيفيد‭ ‬مئات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والموظفين‭ ‬والمساهمين‭ ‬الأميركيين‭ (‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يعتمدون‭ ‬على‭ ‬صناديق‭ ‬للمعاشات‭ ‬التقاعدية‭). ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الاندماج‭ “‬يسمح‭ ‬لشركتين‭ ‬أميركيتين‭ ‬بالمنافسة‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬بوجه‭ ‬المنافسين‭ ‬الدوليين‭ ‬الذين‭ ‬يهيمنون‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭”.‬

تهيمن‭ ‬سوني‭ ‬وتنسنت‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬وخارجها،‭ ‬بفضل‭ ‬شركة‭ “‬رايوت‭ ‬غايمز‭”‬،‭ ‬مطورة‭ ‬لعبة‭ “‬ليف‭ ‬أوف‭ ‬ليجندز‭”‬،‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعملاق‭ ‬الصيني،‭ ‬ووحدات‭ ‬تحكم‭ “‬بلاي‭ ‬ستايشن‭” ‬للشركة‭ ‬اليابانية‭.‬

وكانت‭ ‬سوني‭ ‬قلقة‭ ‬بشأن‭ ‬حرمانها‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬الألعاب‭ ‬الناجحة‭ ‬المطورة‭ ‬من‭ ‬أكتيفيجن‭ ‬بليزارد‭. ‬لكن‭ ‬بحسب‭ ‬المفوضية‭ ‬الأوروبية،‭ “‬لن‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬أي‭ ‬مصلحة‭ ‬في‭ ‬رفض‭ ‬توزيع‭ ‬ألعاب‭ ‬أكتيفيجن‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬سوني،‭ ‬وهي‭ ‬الموزع‭ ‬الرائد‭ ‬عالمياً‭ ‬لألعاب‭ ‬وحدات‭ ‬التحكم‭”.‬

ويهتم‭ ‬المنظمون‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬بالسوق‭ ‬المزدهرة‭ ‬للألعاب‭ ‬عبر‭ ‬خدمات‭ ‬الحوسبة‭ ‬السحابية،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجهاز‭ ‬اللوحي‭ ‬أو‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬أو‭ ‬الكمبيوتر‭.‬

لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬مايكروسوفت‭.‬

وتخطط‭ ‬المجموعة‭ ‬الأميركية‭ ‬لمنح‭ ‬تراخيص‭ ‬مجانية‭ ‬للمستهلكين‭ ‬لألعاب‭ ‬أكتيفيجن‭ ‬بليزارد‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية،‭ ‬ما‭ ‬يسمح‭ ‬لهم‭ ‬باللعب‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬جهاز،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نظام‭ ‬التشغيل،‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

مع‭ ‬طلبها‭ ‬الاثنين،‭ ‬تأمل‭ ‬لجنة‭ ‬التجارة‭ ‬الفدرالية‭ ‬أن‭ ‬يمنع‭ ‬القاضي‭ ‬الشركتين‭ ‬الأميركيتين‭ ‬من‭ ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬الاستحواذ‭ ‬قبل‭ ‬اكتمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭.‬

وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬التجارة‭ ‬الفدرالية‭ “‬إذا‭ ‬تمت‭ ‬الصفقة،‭ ‬فستكون‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬صناعة‭ ‬ألعاب‭ ‬الفيديو‭ ‬وأيضاً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مايكروسوفت‭”.‬