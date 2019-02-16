نداء عاجل من أهالي العراقيين إلى وزارة التربية

طلبة مدرسة في سكاريا التركية يعيشون أوضاعاً كارثية

انقرة -ماهر اوغلو

أغلقت مدرسة الحياة بأوامر من السلطات التركية في 6 كانون الثاني الماضي وختم على ابوابها بالشمع الأحمر، لكونها غير مطابقة للمواصفات فضلا عن مخالفات أخرى. . وعلى الرغم من المحاولات العديدة التي قام أهالي الطلبة، للإتصال بالهيئة التدريسية المشرفة على المدرسة، الا انهم لم يصلوا الى نتيجة !! والأدهى من ذلك، ان ادارة المدرسة قامت بفتح الأبواب عنوة، وإزالة الشمع الأحمر فيها، والاتصال بالطلاب والطلب منهم الدوام وإجراء امتحانات نصف السنوية.. وحين علمت السلطات التركية بالاجراء المخالف للقانون، داهمت المدرسة ثانية وأخرجت الطلاب من الصفوف وعادت الى وضع الشمع الأحمر على منشآت المدرسة. وقال اولياء امور الطلبة لـ (الزمان) امس ان (المشكلة ليست مشكلة فتح او غلق مدرسة، او قضية هيئة اشرافية غير مسؤولة ومهملة لمستقبل طلاب عراقيين اجبرتهم ظروف الوطن على الهجرة، لكنها تكمن ان هناك طلابا في المراحل الحاسمة من الدراسة وينتظمون في صفيّ الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) الأمر الذي حدا بالأهالي الى البحث عن مدارس عراقية اخرى، غير ان هذه المدارس التي قصدوها اشترطت القبول بانتهاء الطلاب من اداء امتحانت نصف السنة بمدارسهم الأصلية) . واضافوا (في واحدة من المفارقات، ان مدرسة عراقية اخرى ايضا تم تشميع ابوابها من قبل السلطات التركية المختصة، فاستأجرت هيئتها الادارية المشرفة مكانا اخر وقامت باجراء الامتحانات المقرّرة في المنهاج لنصف السنة) هذه المحنة يضعها الأهالي الذين يشعرون بالتهديد الجدي لمستقبل أولادهم، أمام وزارة التربية، وأمام وزارة الخارجية بسفارتها في تركيا، وكذلك أمام حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.. فليس من المعقول ان يترك هؤلاء العراقيون لمصيرهم المجهول، من دون اجراء سريع وفاعل .