طلبة عراقيون يحصدون جوائز البرمجة والذكاء الإصطناعي

بغداد – ساري تحسين.. حصد طلبة عراقيون ، سبع جوائز عالمية في مسابقة البرمجة والذكاء الاصطناعي السنوية التي ضيفتها احدى المنظمات الدولية. وهنأت وزارة التربية في بيان تلقته (الزمان) امس (طلبة العراق من مدارس بغداد ونينوى وواسط ،الفائزين في مسابقة البرمجة والذكاء الاصطناعي بعد حصاد سبع جوائز في المسابقة السنوية ، التي استضافتها احدى المنظمات الدولية)، واضاف ان (نحو الفي طالب وتلميذ قدموا مشاريعهم وإبتكاراتهم التي تهدف الى جعل العالم مكاناً أفضل عبر تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي الذي يسير على وفق سلوك وخصائص معينة تتسم بها البرامج الحاسوبية التي لها الإمكانية لمحاكاة القدرات الذهنية للبشر).