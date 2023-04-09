طلبة الفنون يستعدون لمهرجان حقي الشبلي يتقدّمهم غودو وماكبث

بغداد – ياسين ياس

تتواصل على قاعات معهد الفنون الجميلة- بغداد ،الدراسة المسائية ، الاستعدادات لمهرجان حقي الشبلي للفنون المسرحية، ومن العروض المشاركة مسرحية (ماكبث) تاليف وليم شكسبير،اعداد منار احمد ،اخراج طارق عبد الزهرة،الذي تحدث لـ(الزمان) قائلا(احداث المسرحية تبدا من حيث انتهى شكسبير ،من خلال شخصية ماكبث واغتصابه للعرش،فكرة المسرحية تقول ماذا لو فكرت مرتين بهذه الطريقة ،لكن الليدي حرضته على قتل الملك واغتصاب العرش) واضاف (الفكرة الرئيسية للمسرحية ،كل الشخصيات المجاهدة عندما تستلم السلطة،يصبح قاتل وسفاح وظالم .هذه كل احداث المسرحية.. وهي من تمثيل سجاد عبد الحسين بدور ماكبث، تبارك خليل في دور الساحرات، ومصطفى ناصر ومحمد قصي ،بدور السحرة، عباس صادق بدور ،بانكو، نور الهدى بدور الليدي ماكبث،علي محمد حسن بدور ماكديف، كرار هيثم بدور الملك دانكان، مساعد مخرج محمد قاسم، احمد ريكو مدير المسرح، اشرف على عروض المهرجان، الفنان والاكاديمي محمد عبدالحميد).

ومن العروض المشاركة في المهرجان مسرحية(اللحظة الاخيرة )، عن انتظار كودو، تاليف

صوموئيل بكت،اخراج ابو القاسم الزهيري الذي تحدث عن المسرحية قائلا(تدور احداث المسرحيةعن حالة الانتظار وثقافة الانتظار،في الحرب العالمية الاولى،حيث تم تعريق عمل المسرحية وادخال اللغة الشعبية والفصحى في المسرحية) .

محور التفاعل

واضاف (العمل يمثل فعل الانتظار والذي يبحث عن الفعل الداخلي للشخصيات من خلال محور التفاعل بين الشخصيتين لبناء رؤيا متداخلة والربط بين الشكل والمضمون لتحقيق جماليات العرض .. المسرحية من تمثيل حسين الريماس، في دور دي دي ، علي مشكور بدور جو جو ،زينب سلام بدور الزوجة، جواد خضر بدور الزوج ،محمد قصي بدور الصبي، مدير المسرح محمد منعم، اشراف على العروض الفنان والاكاديمي محمد عبد الحميد)..

كما تشارك في المهرجان مسرحية (ذهان) تاليف ساركين ،تمثيل واخراج نعمت الفتلاوي، ونهى عباس ،وهي(ديو دراما) ، عن المسرحية تحدثت المخرجة قائلة (فكرة المسرحية تتناول الصراع بين الشخصية وذاتها ، بسبب الحروب والقتل والتهجير وصعوبات الحياة ،واضطهاد المراة.هذا كله يؤدي الى ياس الشخصية وصولا الى حد الجنون، وهي ذات الشخصية التي. تعمل على تحريض الشخصية للانتفاضة على الواقع المرير الذي نعشه)..واضافت(مسرحية ،ذهان، من المسرحيات المهمه التي تحاول فضح المسكوت عنه والتي تفضح كل مامن شانه ايقاف عجلة الحياة،لجعل الناس يتوهموا ،انهم خلقوا ليبقوا في الماضي اسرى، كلا انما عليهم صناعة الجمال لحياة جديدة ،وهي اشارة واضحة على ماعانته المراة العراقية من هيمنة الرجل والاستبداد بحق المراة على مر العصور).

وقال المشرف على العروض الاكاديمي محمد عبد الحميد (من خلال هذه العروض نخاطب الجمهور ،من خلال قدراتنا الفنية التي يجب ان تكون مؤثرة وجذابة تجتمع فيها ،المعرفة والمتعة من خلال قيام طلبتنا ،بتقديم مسرح نظيف ومتماسك دوما).