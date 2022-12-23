طلبة الفنون يخرجون أول أفلامهم

بغداد – ياسين ياس

من بين الافلام المشاركة في مهرجان السينما والتلفزيون بكلية الفنون الجميلة الدورة السابعة والثلاثون، دورة الفنان الراحل جعفر علي،والتي اختتمت فعالياتها مؤخرا، فيلم(سكرة) سيناريو واخراج محمد عبد الامير الذي قال عنه (احداث الفيلم تدور حول طفل يعيش في مقبرة مع والده في مكان يتم فيه غسل الموتى،يكبر الطفل ويخوض العديد من التجارب،بعد وفاة والده اصبح انسان محطم من الداخل بعد الخسائر التي تكبدها من جراءافعال والده ،بحيث اعتبر نفسه في عداد الموتى وهو على قيد الحياة،لكن في النهاية اكتشف سرا يحمل له طوق النجاة وشريان حياة جديد)..والفيلم من تمثيل علي كاطع،محمد كامل،تصوير ثامر محمود وسجاد ماجد. الما المخرج عبد الرحمن علاء الدين فشارك بفيلمه المعنون (بالمكلوب)فكرة عبدالله صالح،سيناريو عبد الخالق نجم،وعنه قال المخرج (هو من الافلام الكوميدية الذي يتناول كل مجالات الحياة وتدور احداثه باطار كوميدي ساخر في احدى العيادات الطبية،وتتحدث عن شاب لم يجد فرصة عمل لتحقيق احلامه ،يضطر الى فتح عيادة نصب واحتيال على الناس،لكن يأتيه شاب يحتال على الطبيب بادعائه اصابته بعدة امراض بعد اعطائه العلاج غير المناسب ويطلب منه التعويض) والفيلم تمثيل مرتضى المرسومي ومعمر صلاح ومزهر محسن،مساعد مخرج تميم محمد طعمة.

وعن افلام الطلبة تحدث الناقد والاكاديمي عبد الباسط سلمان قائلا(افلام الطلبة رغم الامكانيات البسيطة لعدم وجود دعم مادي ومعنوي،لكن هذه تجربة اولى لهؤلاء الشباب كي يعبروا عما يريدون ،وهناك جيل جديد يتطور خصوصا مع وجود الجراة والتحدي لدى الطلبة)وأضاف( الافكار الجريئة هدف من اهداف نجاح الافلام وهناك البيئة مهمة والموسيقى التصويرية واهمية الرمزية في الافلام القصيرة،لذلك نتعامل مع هؤلاءالطلبة من خلال مناقشة الفكرة وتطويرها عن طريق الورش السينمائية).