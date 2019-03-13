طلبة الإعلام بجامعتين ينظفون شارع الرشيد

بغداد – الزمان

تنفيذا لتوجيهات وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي والمدير العام للاتصالات والمعلوماتيه ومساعيهما في تطوير البرامج العلمية في المعهد العالي للاتصالات والبريد وزيادة الوعي العلمي ورفع كفاءة العاملين في مشاريع الاتصالات وتطويرها بما يواكب التقنية الجديدة، ادخل المعهد برامج جديدة في التدريب المختبري بقسم القدرة عبر ادخال وحدات جديدة بعد اجراء اعمال التاهيل والصيانة التي شملت مختبر القدرة والتكييف والتي تساعد في تنمية القدرات العملية للطلبة واعطاء نتائج تعليمية بمستوى عالي تسهم في احداث نقلة بقطاع الاتصالات .

رفع تجاوزات

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان تواصل الاتصالات وعلى مختلف مديرياتها اعمالها في رفع التجاوزات وجرد الابراج الناقلة لخدمة الانترنت وقد نفذت مديرية اتصالات الديوانية نفذت حملة بهذا السياق حيث تم ازالة التجاوزات في عدد من الاحياء منها الزوراء والسراي والعروبة بالتعاون مع الــــقوة الامنية المرابطة ورفعت العديد من الاسلاك والبوكــــسات المخــــالفة هذا وان المديرية عازمة على الاستمرار بهذه الحملات وبعموم المحافظة حتى يتم ازالــــــة جميع التجاوزات فيما تمـــــــكنت مديرية اتصالات واسط من جرد الابراج الناقلة لخدمة الانترنت والتي وصلت الى 720 برجا. وشارك قسم الاعلام في كلية الفارابي الجامعة مع كلية الاعلام جامعة بغداد وفريق نبض الحياة التطوعي في حملة تطوعية لتنظيف شارع الرشيد ، تحت شعار الرشيد اجمل .

واشتركت بالحملة عدد من النساء التدريسيات مع مجموعة من الطلبة ، لتوجيه انظار الجهات الحكومية لاهمية هذه المعالم التاريخية المهمة والازقة القديمة التي كانت تشكل بيرقا لبغداد ، ولتوعية اصحاب المحال التجارية بأهمية المحافظة على نظافة هذه الشوارع.

وبينت الدكتورة نهلة العنزي من قسم اعلام كلية الفارابي ، ان الحملة كانت بتوجيه من المعاونة العلمي لكلية الاعلام جامعة بغداد الدكتورة ارادة الجبوري ، لابراز الدور الذي لطالما كان للجامعات بصمة في خدمة المجتمع ، وادى الطلبة دور مهم وحيوي بالعمل التطوعي ، اضافة الى كسر حاجز الخجل من مهنة عمال النظافة لاسيما وهم يشاهدون تدريسيات يشاركن معهن دون احراج رغم الرفض الاجتماعي لدى البعض عن القيام بهذه الأعمال .

واشارت العنزي ، فرحت جدا بهذه الحملة واشعر بالفخر بوجود طلبة يحملون الوعي بأهمية العـــــــمل التطوعي لخدمة المجتمع ، اذ كان الطلبة كانوا نشطين في العمل مما دفعــــــهم لمطالبتي للقيام بحـــــــملات اخرى مشابه لتنظيـــــــف بعض الأحــــــياء الشعبية القديمة في بغداد ، وستكون لنا حملات مكملة ذلك وسنستمر لان حبنا للوطن اهم اي شيء اخر .

رياضيون وفنانون وأكاديميون

مدينة الحرية تحتفل بروّادها المبدعين

بغداد – ماجد عبد الرحيم

مدينة الحرية مجموعة من الرواد الذين ساهموا بتقديم نشاطاتهم عبر سنوات مليئة بالنجاح حيث كرمت الدكتور عبد الباسط سلمان وهو استاذ جامعي وممثل وكاتب واكاديمي ومؤلف عدة كتب وقام بتأليف واخراج مسرحية العائلة المسيحية .

مباريات دولية

اما اللاعب الدولي صاحب خزعل فقد شارك في عدة مباريات دولية لكرة القدم وكان اسماً لامعاً ضمن لاعبينا لاعبي العراق.

اما انور جسام فقد شارك بتدريب المنتخب العراقي في عدة مباريات وحاز على جوائز.

فيما كان رؤوف حميد الانسان الرياضي منذ نعومة اظافره يقوم بتدريب البراعم ونشأتهم ليكونوا رجال المستقبل وجدير بالذكر ان الكابتن رؤوف حميد هو والد اللاعبين والملقب (ابو العائلة) غسان رؤوف واخيه بسام رؤوف كانوا ضمن المنتخب العراقي وشاركوا بعدة مباريات لاتزال في الاذهان.

اما الفنان محمد طعمة التميمي فكان له الدور في التأليف والتمثيل والاخراج وتألف بكل اعماله الفنية.وكان باستقبال الرواد عضو مجلس محافظة بغداد ناهدة التميمي حسين عباس الذكر مقدم برنامج جلسة رياضية في قناة المسار عدنان القريشي رئيس المجلس البلدي رئيس مركز شباب الحرية علي صاحب ، كما حضر الاحتفال الدكتور علي شايع ، وجمهور غفير من اهالي مدينة الحرية.