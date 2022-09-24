طلال: غاز الشمال الحصان الأسود في الدوري السلوي

بغداد- الزمان

أكد مدرب غاز الشمال بكرة السلة أن فريقه سيكون الحصان الأسود خلال منافسات الدوري وسيفاجئ الفرق المشاركة بالمستوى الفني الذي سيقدمه خلال الأدوار المقبلة .

وتمكن غاز الشمال من الفوز على الكرخ بنتيجة 94-84نقطة .

وقال حسين طلال في تصريح صحفي إن غاز الشمال سيظهر بمستوى مختلف عن المواسم الماضية بعد الدعم الذي حظي به من قبل إدارة النادي وتعاقده مع مجموعة من اللاعبين الشباب الجيدين إضافة إلى المحترفين الأجانب حيث استطعنا تشكيل توليفه من اللاعبين قادرة على التنافس في الدوري .

وأضاف أن الفوز على الكرخ له طعم خاص كونه يملك سجلاً كبيراً بألقاب كرة السلة وتفوقنا يمنح للاعبين الدافع المعنوي الكبير في تحقيق نتائج أفضل خلال المباريات المقبلة مبيناً نتائج الجولة الأولى جعلت الفرق الجماهيرية تعيد حساباتها بفرق الدوري كون المنافسة لاتقتصر على فريق معين خلال النسخة الحالية التي ستكون مثير جداً.

وتابع أن ما يعيب النسخة الحالية من الدوري تراكم المباريات وإقامتها خلال أيام متتالية مما يعود بالضرر على اللاعبين من الناحية الفنية منوهاً بأن بعض المباريات تفصلها عن الأولى عشرون ساعة فقط وهي فترة غير كافية لراحة اللاعبين .وطالب طلال اتحاد اللعبة بضرورة إبداء اهتمام أكثر بالدوري لاسيما بعد عودة الفرق الجماهيرية إلى النسخة الحالية وهي بادرة جيدة لعودة السلة العراقية إلى سابق عهدها .