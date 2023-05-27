طقوس الحطب تختتم مهرجان الفنون الجميلة

الموصل – الزمان

اختتمت مسرحية (طقوس الحطب) الخميس الماضي عروض مهرجان قسم الفنون المسرحية الخامس عشر بكلية الفنون الجميلة بجامعة الموصل والذي حمل اسم الفنان المسرحي الرائد الراحل شفاء العمري ،وقد تمحورت ثيمة العرض عن المعاناة التي عاناها المواطن العراقي من قبل خمسة عقود وإلى الآن من حصار وحروب لا طائل منها سوى الدمار والخراب وسيطرة العصابات الظلامية بأسلوب مسرحي مزج بين الواقعية والرمزية والتعبيرية.

وسبقت أن شاركت الكلية بهذا العرض الذي تم إنجازه بالتعاون مع فرقة مسرح قره قوش للتمثيل في مهرجان المسرح العراقي السادس ورشح لعدة جوائز ونال جائزة أفضل موسيقية تصويرية. والعمل من تأليف الكاتب المسرحي ابراهيم كولان وإخراج الاكاديمي نشأت مبارك صليوا