طفل‭ ‬يكتشف‭ ‬أسوأ‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬اتصالات‭ ‬آيفون‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

قدمت‭ ‬شركة‭ ‬أبل‭ ‬العملاقة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬اعتذارا‭ ‬بسبب‭ ‬عيب‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬أيفون‭ ‬يسمح‭ ‬للمتصلين‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الميكروفون‭ ‬والكاميرا‭ ‬الأمامية‭ ‬لجهاز‭ ‬أيفون‭ ‬الخاص‭ ‬بمتلقي‭ ‬المكالمة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يرد‭ ‬على‭ ‬الهاتف‭. ‬واكتشف‭ ‬الطفل‭ ‬جرانت‭ ‬طومسون‭ ‬(14‭ ‬عاما)‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬أريزونا،‭ ‬هذا‭ ‬العيب‭ ‬الذي‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يحول‭ ‬أجهزة‭ ‬أيفون‭ ‬إلى‭ ‬أجهزة‭ ‬تنصت‭ ‬باستخدام‭ ‬برنامج‭ ‬«فيس‭ ‬تايم»‭ ‬الخاص‭ ‬بأبل‭ ‬للمحادثات‭ ‬الصوتية‭ ‬والمصورة‭. ‬وقالت‭ ‬أبل‭ ‬في‭ ‬بيان:‭ ‬«نحن‭ ‬نعتذر‭ ‬بشدة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الذين‭ ‬تضرروا،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬يتخوف‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬الأمنية‭. ‬ونقدر‭ ‬صبر‭ ‬الجميع‭ ‬ونحن‭ ‬ننتهي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العملية»،‭ ‬مضيفة‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬طرح‭ ‬إصلاح‭ ‬هذا‭ ‬العيب‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‭. ‬وأضافت‭ ‬أبل:‭ ‬«نشكر‭ ‬أسرة‭ ‬طومسون‭ ‬للإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬العيب»‭. ‬وتتعرض‭ ‬الشركة‭ ‬لاتهامات‭ ‬بعدم‭ ‬التجاوب‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬للعيب‭ ‬ولمحاولة‭ ‬أسرة‭ ‬طومسون‭ ‬لإخطارها‭ ‬بذلك‭. ‬وقالت‭ ‬أبل‭ ‬إنها‭ ‬تعاملت‭ ‬«بشكل‭ ‬سريع»‭ ‬وأنها‭ ‬«ملتزمة‭ ‬بتحسين‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬نستقبل‭ ‬ونصعد‭ ‬تلك‭ ‬التقارير‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬للأفراد‭ ‬المناسبين‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن»‭. ‬وجاءت‭ ‬فضيحة‭ ‬«فيس‭ ‬تايم»‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬أبل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬الأرباح‭ ‬والإيرادات‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬تباطؤا‭ ‬في‭ ‬مبيعات‭ ‬أيفون‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬

وكان‭ ‬الطالب‭ ‬الأمريكي‭ ‬غرانت‭ ‬طومسون،‭ ‬اكتشف‭ ‬هذا‭ ‬العيب‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬الفائت،‭ ‬وقال:‭ ‬«أردت‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أتواصل‭ ‬مع‭ ‬أصدقائي‭ ‬عبر‭ ‬ميزة‭ ‬الاتصال‭ ‬المصوّر‭ ‬لأسالهم‭ ‬إن‭ ‬كانوا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬يشاركوني‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬فورتنايت»‭.‬

ويشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬طومسون‭ ‬فتى‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬14‭ ‬عاماً،‭ ‬ويعيش‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬توكسون‭ ‬بولاية‭ ‬أريزونا‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهو‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬سلة‭ ‬في‭ ‬منطقته‭ ‬التي‭ ‬سجّل‭ ‬فيها‭ ‬حضوراً‭ ‬كمتطوع‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ويضيف‭ ‬الفتى‭ ‬طومسون:‭ ‬«اتصلت‭ ‬بصديقي‭ ‬الأولى‭ ‬ناثان،‭ ‬ولم‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬معه،‭ ‬فقمت‭ ‬بإضافة‭ ‬صديقة‭ ‬آخر‭ ‬لي،‭ ‬هو‭ ‬دييغو،‭ ‬والثاني‭ ‬الذي‭ ‬أضفته‭ ‬أجبر‭ ‬صديقي‭ ‬ناثان‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬المكالمة‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬دون‭ ‬إذنه،‭ ‬أو‭ ‬بدون‭ ‬النقر‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬القبول»‭.‬