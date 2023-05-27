طفلة ذات ستة أشهر تستعيد بصرها في إبن الهيثم

بغداد – فائز جواد

تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى ابن الهيثم التعليمي للعيون التابع لدائرة صحة الرصافة من انقاذ طفلة لم يتجاوز عمرها الستة اشهر من فقدان بصرها نتيجة تعرضها لاصابة حادة بقطعة معدنية. وقال مدير المستشفى وليد حميد جاسم في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طوارئ المستشفى استقبلت ذوي الطفلة بعد اصابتها بشدة خارجية حيث اجريت لها كافة الفحوصات الطبية الاولية ادخلت على اثرها صالة العمليات الجراحية فيما نجح فريق طبي متخصص من اجراء العملية بوقت قياسي اذ تكللت بالنجاح).

وكشفت رئيس الفريق الطبي ختام فاخر الحسني عن تعرض الطفلة الى حادث عرضي نتيجة اصابتها بقطعة معدنية نتج عنه اصابتها بالماء الابيض وحدوث التصاقات شديدة ، لافتا الى ان (العملية اجريت تحت التخدير العام بوقت قياسي لم يتجاوز الثلاثين دقيقة تم خلاله اجراء عملية قص السائل الزجاجي الامامي وازالة الماء الابيض والالتصاقات الناتجة عن الشدة الخارجية). وتابعت الحسني ان (هذا النوع من العمليات لا سيما في مثل هكذا اعمار تصنف بانها من العمليات المعقدة والدقيقة والتي تحتاج الى خبرات وقدرات طبية عالية لضمان نجاحه)، واستدركت ان (العملية تكللت بالنجاح بمساعدة الفريق الطبي الى جانبها علي حسن علي وزميلته فرح محمود، وطبيب التخدير طه مدحت، ومساعد مخدر فاطمة علي، والممرضة حسناء طراد)، فيما اكدت ان (المستشفى سجل في الاونة الاخيرة نجاح العديد من العمليات المعقدة والنادرة البعض منها كان يدفع بالمريض الى السفر خارج البلاد لتلقي العلاج).