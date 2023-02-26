طفلة إسبانية أبرز الفائزين بجوائز مهرجان برلين السينمائي

برلين‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬منح‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬السينمائي‭ ‬السبت‭ ‬جائزة‭ ‬الدب‭ ‬الذهبي‭ ‬للفيلم‭ ‬الوثائقي‭ “‬سور‭ ‬لادامان‭” (‬Sur‭ ‬l’Adamant‭) ‬للفرنسي‭ ‬نيكولا‭ ‬فيليبير‭ ‬والذي‭ ‬يتناول‭ ‬موضوع‭ ‬سفينة‭ ‬تستضيف‭ ‬أشخاصاً‭ ‬يعانون‭ ‬اضطرابات‭ ‬نفسية‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

ويأتي‭ ‬فوز‭ “‬سور‭ ‬لادامان‭”‬،‭ ‬وهو‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ثلاثية‭ ‬عن‭ ‬عالم‭ ‬الطب‭ ‬النفسي،‭ ‬بعد‭ ‬عقدين‭ ‬على‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ “‬إيتر‭ ‬إيه‭ ‬آفوار‭” (‬Etre‭ ‬et‭ ‬avoir‭) ‬لمخرج‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬نفسه‭ ‬البالغ‭ ‬72‭ ‬عاماً‭.‬

وأوضح‭ ‬نيكولا‭ ‬فيليبير‭ ‬بعد‭ ‬تسلمه‭ ‬جائزته،‭ ‬أن‭ “‬سور‭ ‬لادامان‭” ‬غير‭ ‬المرفق‭ ‬بأي‭ ‬تعليق‭ ‬صوتي‭ ‬والذي‭ ‬تركّز‭ ‬فيه‭ ‬الكاميرا‭ ‬على‭ ‬وجوه‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬يتمتعون‭ ‬فيها‭ ‬بحرية‭ ‬كبيرة،‭ “‬محاولة‭ ‬لقلب‭ ‬الصورة‭ ‬السائدة‭ ‬عمن‭ ‬يعانون‭ ‬الجنون‭”.‬

واعتبر‭ ‬مخرج‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬الطويل‭ ‬الذي‭ ‬تتصف‭ ‬فيه‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬مقدمي‭ ‬الرعاية‭ ‬والمرضى‭ ‬بالضبابية،‭ ‬أن‭ “‬الأشخاص‭ ‬الأكثر‭ ‬جنوناً‭ ‬ليسوا‭ ‬من‭ ‬يُعتقد‭ ‬أنهم‭ ‬كذلك‭”.‬‮ ‬

ويظهر‭ ‬المرضى‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬وهم‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬علاجية‭ ‬أو‭ ‬فنية،‭ ‬لكنهم‭ ‬ينسون‭ ‬أيضاً‭ ‬حالاتهم‭ ‬المرضية‭ ‬لبناء‭ ‬حياة‭ ‬مشتركة،‭ ‬فيساعدون‭ ‬مثلاً‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالموازنة‭.‬‮ ‬

وتُدرج‭ ‬أفلام‭ ‬وثائقية‭ ‬باستمرار‭ ‬في‭ ‬أهم‭ ‬المسابقات‭ ‬السينمائية‭ ‬الدولية،‭ ‬لكن‭ ‬يندر‭ ‬فوزها‭ ‬بجوائز‭. ‬ومنح‭ ‬مهرجان‭ ‬البندقية‭ ‬الأسد‭ ‬الذهبي‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬لفيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬أزمة‭ ‬الأفيونيات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬هو‭ ‬بعنوان‭ “‬أول‭ ‬ذي‭ ‬بيوتي‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬بلودشد‭” ‬للمخرجة‭ ‬لورا‭ ‬بويتراس‭.‬

وقالت‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬كريستن‭ ‬ستيوارت‭ (‬32‭ ‬عاماً‭) ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬أصغر‭ ‬رئيسة‭ ‬للجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ “‬البرليناله‭”‬،‭ ‬إن‭ “‬مهمة‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬هي‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬المألوف‭”. ‬وأضافت‭ ‬قبل‭ ‬تقديم‭ ‬الجائزة‭ ‬أن‭ “‬المعايير‭ ‬غير‭ ‬الظاهرة‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الصناعة‭ ‬والأكاديمية‭ ‬حول‭ ‬ماهية‭ ‬الفيلم‭ ‬لا‭ ‬تتطابق‭” ‬والشريط‭ ‬الفائز‭.‬

كما‭ ‬نال‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيليب‭ ‬غاريل‭ (‬74‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬جائزة‭ ‬الدب‭ ‬الفضي‭ ‬لأفضل‭ ‬مخرج‭ ‬عن‭ ‬فيلم‭ “‬لو‭ ‬غران‭ ‬شاريو‭” (“‬Le‭ ‬Grand‭ ‬Chariot‭”)‬،‭ ‬وهو‭ ‬عمل‭ ‬أشبه‭ ‬بوصية‭ ‬فنية‭ ‬صوّره‭ ‬المخرج‭ ‬مع‭ ‬أبنائه‭.‬

كذلك،‭ ‬منحت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم،‭ ‬التي‭ ‬ضمت‭ ‬أيضاً‭ ‬المخرجين‭ ‬الحائزين‭ ‬جائزة‭ ‬الدب‭ ‬الذهبي‭ ‬سابقاً،‭ ‬رادو‭ ‬جودي‭ ‬وكارلا‭ ‬سيمون،‭ ‬والممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬الإيرانية‭ ‬غلشيفته‭ ‬فراهاني،‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬تمثيلي‭ ‬للفتاة‭ ‬الإسبانية‭ ‬صوفيا‭ ‬أوتيرا‭ ‬البالغة‭ ‬8‭ ‬سنوات،‭ ‬عن‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬20000‭ ‬سبيشيز‭ ‬أوف‭ ‬بيز‭”.‬

وقد‭ ‬تسلمت‭ ‬الممثلة‭ ‬الناشئة،‭ ‬والدموع‭ ‬في‭ ‬عينيها‭ ‬كالكبار،‭ ‬جائزتها‭ ‬هذه،‭ ‬وهي‭ ‬مكافأة‭ ‬يقدمها‭ ‬مهرجان‭ ‬برلين‭ ‬لأفضل‭ ‬أداء‭ ‬تمثيلي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬الجنس‭.‬

في‭ ‬الفيلم‭ ‬الذي‭ ‬وقعته‭ ‬الإسبانية‭ ‬إستيباليس‭ ‬أوريسولا،‭ ‬تؤدي‭ ‬أوتيرا‭ ‬دور‭ ‬طفلة‭ ‬تبلغ‭ ‬تسع‭ ‬سنوات،‭ ‬وُلدت‭ ‬ذكراً‭ ‬وتعتبر‭ ‬نفسها‭ ‬فتاة‭. ‬وحضرت‭ ‬مسألة‭ ‬الهوية‭ ‬والعبور‭ ‬الجنسي،‭ ‬التي‭ ‬يتطرق‭ ‬إليها‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬صانعي‭ ‬الأفلام،‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬الجوائز‭.‬

فقد‭ ‬حصلت‭ ‬النمسوية‭ ‬ثيا‭ ‬إيره،‭ ‬الناشطة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬المتحولين‭ ‬جنسيا،‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬دور‭ ‬ثانوي،‭ ‬عن‭ ‬أدائها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬تيل‭ ‬ذي‭ ‬إند‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬نايت‭”‬،‭ ‬كما‭ ‬نال‭ ‬المفكر‭ ‬بول‭ ‬ب‭. ‬بريسيادو،‭ ‬وهو‭ ‬شخصية‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسألة،‭ ‬جائزة‭ ‬في‭ ‬الفئات‭ ‬الموازية‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬عن‭ ‬فيلمه‭ ‬الأول‭ “‬Orlando‭,‬‭ ‬ma‭ ‬biographie‭ ‬politique‭”‬،‭ (“‬أورلاندو،‭ ‬سيرتي‭ ‬السياسية‭”).‬

بعيداً‭ ‬عن‭ ‬المنافسة،‭ ‬سمحت‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬والسبعين‭ ‬لمهرجان‭ ‬برلين‭ ‬السينمائي‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬الطبيعي‭. ‬فبعد‭ ‬نسختين‭ ‬مصغرتين‭ ‬بسبب‭ ‬قيود‭ ‬الجائحة،‭ ‬أقيم‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬استمر‭ ‬11‭ ‬يوماً‭ ‬بحلّة‭ ‬كاملة‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬مستقطباً‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬السينما‭ ‬من‭ ‬أمثال‭ ‬الممثلتين‭ ‬كيت‭ ‬بلانشيت‭ ‬وهيلين‭ ‬ميرن،‭ ‬والمخرج‭ ‬ستيفن‭ ‬سبيلبرغ‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬الدب‭ ‬الذهبي‭ ‬الفخرية‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المشاهير‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬أيضاً‭ ‬المهرجان‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬الممثل‭ ‬شون‭ ‬بن‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬لتقديم‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬عن‭ ‬جولاته‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭.‬

ومساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬نال‭ ‬فيلم‭ “‬آول‭ ‬ذي‭ ‬كولورز‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬وورلد‭ ‬آر‭ ‬بيتوين‭ ‬بلاك‭ ‬أند‭ ‬وايت‭” ‬للمخرج‭ ‬النيجيري‭ ‬باباتوندي‭ ‬أبالوو،‭ ‬جائزة‭ “‬تيدي‭ ‬أوورد‭”‬‭ ‬لأفضل‭ ‬فيلم‭ ‬عن‭ ‬مجتمع‭ ‬المثليين‭.‬