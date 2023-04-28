طريق الموصل – بغداد

تابعت مانشر بشأن الانجاز العمراني والحضري في طرق اربيل ولأن الحديث ذو شجون ولكوني تكلفت باعمال تأهيل وتطوير مدخل بغداد – موصل أود أن أبين ادارتي للمشروع تمت بتكليف من امانه بغداد بعد الاطلاع على سيرتي المهنيه حيث تشرفت باداره مشاريع طرق في دول اخرى وصلت اطوالها الى اكثر من مئه الف كيلو متر منها ادارتي لطريق وجسر الاخوه الرابط بين البحرين والمملكه العربيه السعوديه وكان تحديا تكنلوجيا كبيرا . لا اذكر ماذكرت على سبيل الدعايه ولكن لاوصل الفكره لحضراتكم . طول طريق مدخل بغداد بطول10 كم وهو لايشكل مشروعا كبيرا في قياسات مشاريع الطرق ولكن وللأسف المعوقات والمشاكل لايعادلها مشروع بطول مئات الكيلومترات وللاسباب مجتمعه كان للمواطن قسط كبير منها اولا – اعمال الحفريات الترابيه كشفت عن خطوط ماء وكهرباء واتصالات نفذت بطريقه خاطئه دون ان يؤخذ التوسع المستقبلي بنظر الاعتبار حيث تم تمديدها مباشره جانب الطريق الحالي دون حساب لتوسع الطريق وتحويلها شكل هدرا للمال العام وهدرا للوقت

2- عدم تعاون الاجهزه الامنيه شرطه وشرطه اتحاديه بل كانوا جزءا كبيرا من المشكله لاصرارهم على الاسيجه الامنيه من الحواجز الخرسانيه Tee Wall بأعداد مئات تحاذي الطريق مباشره وحول مقراتهم ناهيك عن عدم ممارسه اختصاصاتهم في تطبيق القانون على سيارات الحمل الكبيره الذي تدمر ماننجزه من عمل

3- عدم تعاون دوائر المرور في تنظيم السير والسيطره على حمولات وسرع العجلات الثقيله التي تنقل المواد الانشائية من منطقة النباعي بحمولات تصل الى90 طن مع ان الحموله المقرره هي25-30 طناً وبسرع لاتتجاوز ال 80 كم / ساعة وذلك لفساد سيطرات النباعي والقاىمين على قبان الوزن للحمولات

4- واخره الاثافي المواطنين حيث تتعرض علامات التحذير واعمده الاشاره والاناره التحذيريه الليليه الى السرقه من قبل المواطنين حيث يتوقفون وينزلون من سياراتهم او من الستوتات لسرقتها . كما اننا ننقل يوميا الاف الامتار المكعبه من النفايات وبقايا البناء لنجد في اليوم التالي ان المزيد من الانقاض قد رميت من جديد في الاماكن النظيفه بل يوميا عشرات العمال يقوم بتظيف البوكس الترابي المحفور من بقايا نفايات ترميها السيارات دائره الماء التابعه للمنطقه تقوم وتعاون المواطنين على مد المئات من انابيب ماء بطريقه غير قانونيه لمحلات ومطاعم وحتى بيوت غير نظاميه ( حواسم ) من خلال انابيب بلاستيكيه زراعيه لاتتحمل الضغط العالي فتنفجر لتشكل بحيرات ماء واخيرا كل هذا يحدث ومقرات الشرطه والشرطه الاتحاديه وسيطرات المرور تمارس النوم لساعات متاخره من النهار وخصوصا في هذا الشهر الفضيل … نحن نعمل بهمه مع فريق من الشباب الكفوء المخلص ونحن نعلم ان لافائده ترجى الا بتغيير طبائع البلاد والعباد

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