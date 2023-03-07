طريق القوة الجوية لنهائيات كأس الملك سلمان

بغداد- الزمان

سيلاعب نادي القوة الجوية، في الدور الأول، الشباب السعودي، وسيكون الذهاب في السعودية، والإياب في ملعب جذع النخلة في البصرة.وفي حال فوز الجوية على الشباب، سيتأهل للدور الثاني ليلاعب الفائز من مباراة المريخ السوداني مع تشرين السوري.وفي حال فوز الصقور، سيكون في النهائيات في المجموعة الثالثة لتضم: الزمالك المصري، فحمان – الاتحاد المنستيري المحرق – السيب، النصر السعودي، إضافة إلى المريخ – تشرين الشباب – الجوية.ويستعد عشاق كرة القدم لنسخة جديدة من البطولة العربية 2023 تحت المسمى الجديد لها بطولة كأس الملك سلمان للأندية، وتقام الأدوار النهائية في المملكة العربية السعودية.