طريق الحل – حيدر صبي

لم يقف اي من رؤساء امريكا امام موقف محرج وصعب كهذا للغاية مثل وقفة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الامريكية ترامب تجاه ازمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشوقجي .. فعلا انه في موقف لايحسد عليه واصبح في ورطة كبيرة ربما تكلفه خسارة كرسي الرئاسة في الدورة القادمة لا محال وفيما بقي يراوح بالتماس الاعذار والتأكيد ان محمد بن سلمان لم يكن هو العقل او الرأس المدبر للجريمة وانه لم يصدر الاوامر لتصفية خاشوقجي بقنصلية بلاده في اسطنبول .. انها ((واقعة المناشير)) التي جعلت من #ترمب كعقرب يتقيأ صغاره بلحاظ الولادة ،

الكونكرس والمخابرات الامريكية ، الديمقراطيون ثم الشعب الامريكي جميع هؤلاء ينتظرون الان ان يتخذ ترمب قرارا جريئا يحفظ به اخلاقيات وديمقراطية امريكا .. انهم يضغطون على الرئيس.. يحاول ترامب جاهدا في ايجاد ثغرات هنا وهناك للتملص من توجيه الادانة المباشرة لولي العهد السعودي خصوصا وحبل اردوغان الذي لفه على رقبة ترامب بما طرح من ادلة سواء التي ساقها اليه او غيره من زعماء العالم ، ذلك الحبل ما عاد يتسع اكثر فلا بد من الضغطة الاخيرة على عقدته وتلك الضغطة لازال الى الان الرئيس التركي يناور بها فعسى ولعل ان يتخذ رئيس امريكا قراره النهائي ويوصي ولي العهد بالتنحي من ولاية العرش وهذا هو جل ما يطلبه اوردوغان وقبله الرأي العام الامريكي والعالمي والذي سيدخل السرور حتما على قلب المرشد الاعلى وامير قطر تميم على حد سواء . لكن ما هو الدليل القاطع الذي يمتلكه اردوغان ليطيح بعرش ولي العهد ؟

طريق الحل ؟ ..

ليس امام ترامب من وصفة سحرية لخلاصه من هذه الكارثة التي وضعت رجاحة عقليته في الادارة على المحك غير سلوك طريق

(البيت الابيض – كوشنر – تل ابيب – نتنياهو ) ..

وبتفصيل ادق ان سر الحل يكمن بيد الامير احمد بن عبد العزيز شقيق الملك سلمان . فمجرد ان يقوم كوشنر بلقائه في مدينة لندن ” لابد وان يكون اللقاء خارج المملكة وحتى يتم الابقاء على قناعة الولي بثبات موقف ترامب تجاهه وبطمأنينة تامة وبوقت اللقاء يقوم بالتغريد عبر تويتر بكلمات يدافع عن محمد ويبعد الشكوك حوله اكثر من دفاعه الان . خلاصة الحل: ان يقوم الامير احمد بذات المهام التي قام بها الولي وان يتعهد كتعهداته تجاه اسرائيل او يزيد وان يكون دائما مستعدا للدفع كما ابن سلمان واخيرا موقفه اتجاه ايران وقضايا المنطقة .. وبعد اتمام الصفقة حينها سيقدم ترمب رأس محمد بن سلمان للنحر وازالته من ولاية العهد ليتولاها محله عمه او بان عمه خالد بن احمد بن عبد العزيز . فقط الحل هذا سوف يخرج ترمب من الورطة التي هو فيها الان والا فالسيد اوردوغان بنهاية المطاف سيقدم الدامغ من الدليل وسيحز حينها بنصله رقبتي ترمب و محمد بن سلمان معا .