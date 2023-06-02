طريق التنمية وتحفيز القطاعات – مجاشع التميمي

طريق التنمية الذي ستنجز المرحلة الاولى منه بعد خمس سنوات أي في العــــام 2028 سيتمكن من نقل 22 مليون طن من البضائع و 3.5 مليون حاوية ونقل ملايين المسافرين ويوفر لخزينة الدولة اربعة مليارات دولار سنويا، لكن الأهم هي القيمة الاقتصادية الاستراتيجية لهذا الطريق بالوفورات من خلال أحياء مناطق جديدة وخلق تجمعات سكنية وفي تنشيط قطاعات أخرى مرتبطة بهذا الطريق مثل التجارة والسياحة والنقل اللوجستي وحتى قدرته على تحفيز قطاعات الصناعة وقدرته على تشغيل الايادي العاملة ومن ثم يكون مدخلا مهما جداً للعراق في أيجاد ثغرة في الاقتصاد النفطي.