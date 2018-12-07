طريق‭ ‬مسدود‭ ‬أمام‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬والآمال‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬النجف

ترشيح‭ ‬الفياض‭ ‬للداخلية‭ ‬لايزال‭ ‬الأقوى‭… ‬ومتظاهرو‭ ‬البصرة‭ ‬يرتدون‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬

بغداد‭ – ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬سياسية،‭ ‬الجمعة،‭ ‬عن‭ ‬انّ‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬حول‭ ‬حل‭ ‬ازمة‭ ‬الوزارات‭ ‬الثماني‭ ‬المتبقية‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬طريق‭ ‬مسدود‭ ‬وتوقفت‭ ‬أي‭ ‬اتصالات‭ ‬بشأنها‭ ‬مساء‭ ‬امس،‭ ‬ولفتت‭ ‬المصادر‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الاتصالات‭ ‬انتقلت‭ ‬من‭ ‬بغداد‭ ‬الى‭ ‬النجف‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬اجرى‭ ‬سياسيون‭ ‬بارزون‭ ‬اتصالات‭ ‬بالمرجعية‭ ‬الشيعية‭ ‬في‭ ‬النجف‭ ‬سعياً‭ ‬للحل‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬واضحة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬تنأى‭ ‬المرجعية‭ ‬بنفسها‭ ‬عن‭ ‬التدخل‭ ‬بالشأن‭ ‬السياسي‭ ‬المباشر‭ . ‬وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬“الآمال‭ ‬برغم‭ ‬العثرات‭ ‬والعقبات‭ ‬الآن‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬النجف‭ ‬لحل‭ ‬الموضوع‭ ‬بطريقة‭ ‬تسوية‭ ‬تقضي‭ ‬بسحب‭ ‬ترشيح‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬ل‍وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وتسمية‭ ‬آخر‭ ‬بدلا‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬كتلته‭ ‬البرلمانية”،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“النجف‭ ‬قد‭ ‬يمنح‭ ‬دعما‭ ‬لرئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عادل‭ ‬عبد‭ ‬المهدي،‭ ‬يدفعه‭ ‬لاختيار‭ ‬مرشح‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تحديدا‭ ‬من‭ ‬قبله،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الخندقين‭ ‬المتعارضين‭ ‬في‭ ‬البرلمان”‭. ‬غير‭ ‬ان‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها‭ ‬قالت‭ ‬ان‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬متمسك‭ ‬بترشيحه‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬وقت‭ ‬مضى‭ ‬مدعوماً‭ ‬بكتل‭ ‬كبيرة‭ ‬ومؤثرة‭ . ‬فيما‭ ‬ارتدى‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬تقليدا‭ ‬للمحتجين‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وانطلقوا‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬محاور‭ ‬محتجين‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬البصرة‭ ‬ومطالبين‭ ‬باقالته‭ ‬واقالة‭ ‬المحافظ‭ ‬اسعد‭ ‬العيداني‭ ‬ورفعوا‭ ‬شعارات‭ ‬وولافتات‭ ‬تتهمهم‭ ‬بالفساد‭ . ‬وتفرقت‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬ساعات‭ ‬التظاهرات‭ ‬عند‭ ‬مبنى‭ ‬حكومة‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬المعقل‭ ‬باتجاه‭ ‬منطقة‭ ‬الجبيلة‭ ‬وسط‭ ‬المحافظة‭. ‬وكان‭ ‬متظاهرون‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬ناحية‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬سليم‭ ‬‭(‬الهوير‭ ‬سابقاً‭)‬‭ ‬قد‭ ‬نظموا‭ ‬مسيرة‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬العشرات‭ ‬اتجهت‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬الجبيلة‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬حكومة‭ ‬البصرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المعقل،‭ ‬للمطالبة‭ ‬باستقالة‭ ‬الحكومة‭ ‬المحلية‭ ‬ورفض‭ ‬الاعتقالات‭ ‬والتأكيد‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬حتى‭ ‬تحقيق‭ ‬المطالب‭. ‬وشهدت‭ ‬التظاهرة‭ ‬تدافع‭ ‬تم‭ ‬احتوائها‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬وقوات‭ ‬الأمن‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬حكومة‭ ‬البصرة،‭ ‬للتحول‭ ‬التظاهرة‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬مسيرة‭ ‬تعود‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الجبيلة‭. ‬يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البصرة‭ ‬تشهد‭ ‬تظاهرات‭ ‬ولليوم‭ ‬الرابع‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬تطالب‭ ‬بالخدمات‭ ‬والقضاء‭ ‬على‭ ‬البطالة‭ ‬وعدم‭ ‬تهميش‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬الكابينة‭ ‬الوزارية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬الاعتقالات‭ ‬وقمع‭ ‬المتظاهرين‭. ‬وكانت‭ ‬مسيرة‭ ‬متظاهري‭ ‬الهوير‭ ‬تصل‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬حكومة‭ ‬البصرة‭ ‬بالمعقل‭ ‬بمشاركة‭ ‬المئات‭.‬