طريق‭ ‬مسدود‭ ‬أمام‭ ‬الكتل‭ ‬السياسية‭ ‬والآمال‭ ‬تتجه‭ ‬نحو‭ ‬النجف

ترشيح الفياض للداخلية لايزال الأقوى… ومتظاهرو البصرة يرتدون السترات الصفراء
بغداد – كريم عبد زاير
كشفت مصادر سياسية، الجمعة، عن انّ المفاوضات بين الكتل السياسية حول حل ازمة الوزارات الثماني المتبقية وصلت الى طريق مسدود وتوقفت أي اتصالات بشأنها مساء امس، ولفتت المصادر الى ان الاتصالات انتقلت من بغداد الى النجف ، حيث اجرى سياسيون بارزون اتصالات بالمرجعية الشيعية في النجف سعياً للحل ، من دون ان تسفر عن نتائج واضحة ، حيث تنأى المرجعية بنفسها عن التدخل بالشأن السياسي المباشر . وأضافت المصادر أن “الآمال برغم العثرات والعقبات الآن تتجه نحو النجف لحل الموضوع بطريقة تسوية تقضي بسحب ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية وتسمية آخر بدلا عنه من داخل كتلته البرلمانية”، لافتا إلى أن “النجف قد يمنح دعما لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يدفعه لاختيار مرشح لوزارة الداخلية تحديدا من قبله، بعيدا عن الخندقين المتعارضين في البرلمان”. غير ان المصادر ذاتها قالت ان فالح الفياض متمسك بترشيحه اكثر من اي وقت مضى مدعوماً بكتل كبيرة ومؤثرة . فيما ارتدى المتظاهرون في البصرة السترات الصفراء تقليدا للمحتجين في فرنسا وانطلقوا من عدة محاور محتجين على مجلس محافظة البصرة ومطالبين باقالته واقالة المحافظ اسعد العيداني ورفعوا شعارات وولافتات تتهمهم بالفساد . وتفرقت بعد عدة ساعات التظاهرات عند مبنى حكومة البصرة في المعقل باتجاه منطقة الجبيلة وسط المحافظة. وكان متظاهرون من أهالي ناحية عز الدين سليم (الهوير سابقاً) قد نظموا مسيرة شارك فيها العشرات اتجهت من منطقة الجبيلة إلى مبنى حكومة البصرة في منطقة المعقل، للمطالبة باستقالة الحكومة المحلية ورفض الاعتقالات والتأكيد على استمرار الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب. وشهدت التظاهرة تدافع تم احتوائها بين المتظاهرين وقوات الأمن أمام مبنى حكومة البصرة، للتحول التظاهرة بعدها إلى مسيرة تعود من جديد إلى منطقة الجبيلة. يشار إلى أن البصرة تشهد تظاهرات ولليوم الرابع على التوالي تطالب بالخدمات والقضاء على البطالة وعدم تهميش المحافظة في الكابينة الوزارية فضلا عن رفض الاعتقالات وقمع المتظاهرين. وكانت مسيرة متظاهري الهوير تصل أمام مبنى حكومة البصرة بالمعقل بمشاركة المئات.