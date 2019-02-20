طريقة‭ ‬لتوفير‭ ‬شحن‭ ‬الهاتف‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

يواجه‭ ‬المستخدم‭ ‬أحياناً‭ ‬مشاكل‭ ‬عند‭ ‬شحن‭ ‬هاتفه‭ ‬الذكي،‭ ‬مثل‭ ‬عدم‭ ‬ثبات‭ ‬كابل‭ ‬USB‭ ‬في‭ ‬المنفذ‭ ‬أو‭ ‬انقطاع‭ ‬الشحن‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭.‬

ولمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬ينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬بتنظيف‭ ‬منفذ‭ ‬USB،‭ ‬حيث‭ ‬تتراكم‭ ‬الأتربة‭ ‬والأوساخ‭ ‬مع‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬منفذ‭ ‬USB،‭ ‬والتي‭ ‬تنضغط‭ ‬أيضاً‭ ‬بفعل‭ ‬الضغط‭ ‬المستمر‭ ‬لقابس‭ ‬USB‭. ‬ويمكن‭ ‬التنظيف‭ ‬باستخدام‭ ‬بخاخ‭ ‬الهواء‭ ‬المضغوط‭ ‬أو‭ ‬بواسطة‭ ‬ملقاط‭ ‬دقيق،‭ ‬أو‭ ‬مشبك‭ ‬الأوراق،‭ ‬أو‭ ‬إبرة،‭ ‬لكن‭ ‬شرط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬بحذر‭ ‬شديد‭ ‬لمنع‭ ‬إتلاف‭ ‬أحد‭ ‬الأجزاء‭ ‬بالداخل‭. ‬ويعد‭ ‬الإجراء‭ ‬مفيداً‭ ‬أيضاً‭ ‬مع‭ ‬منفذ‭ ‬قابس‭ ‬السماعة‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬تقطع‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬الموسيقى‭.‬