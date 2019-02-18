طريقة‭ ‬لتحديد‭ ‬مسافة‭ ‬الجلوس‭ ‬أمام‭ ‬التلفزيون‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أفادت‭ ‬مجلة‭ ‬«فيديو»‭ ‬بأن‭ ‬دقة‭ ‬شاشة‭ ‬التلفزيون‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬مسافة‭ ‬الجلوس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حجم‭ ‬الشاشة‭.‬

وأوضحت‭ ‬المجلة‭ ‬الألمانية‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬حساب‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للمسافة‭ ‬بين‭ ‬العين‭ ‬والتلفزيون‭ ‬بضرب‭ ‬حجم‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬1‭.‬5‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأجهزة‭ ‬ذات‭ ‬دقة‭ ‬الوضوح‭ ‬3840×2160‭ ‬بيكسل‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للأجهزة‭ ‬ذات‭ ‬دقة‭ ‬الوضوح‭ ‬1920×1080‭ ‬بيكسل،‭ ‬بضرب‭ ‬حجم‭ ‬الشاشة‭ ‬في‭ ‬3‭ ‬ويمثل‭ ‬حاصل‭ ‬الضرب‭ ‬مسافة‭ ‬الجلوس‭ ‬بالسنتيمترات‭.‬

فإذا‭ ‬كان‭ ‬التلفزيون‭ ‬بدقة‭ ‬وضوح‭ ‬Full‭ ‬HD‭ ‬مثلاً،‭ ‬ويبلغ‭ ‬قُطر‭ ‬شاشته‭ ‬65‭ ‬بوصة،‭ ‬فإن‭ ‬المسافة‭ ‬بين‭ ‬المشاهد‭ ‬والشاشة‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬2‭.‬40‭ ‬متر،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬تقل‭ ‬هذه‭ ‬المسافة‭ ‬عن‭ ‬1‭.‬20‭ ‬متر‭ ‬مع‭ ‬جهاز‭ ‬UHD‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬نفسه‭.‬