طريقة‭ ‬لتحديد‭ ‬مسافة‭ ‬الجلوس‭ ‬أمام‭ ‬التلفزيون‭ ‬

برلين – الزمان
أفادت مجلة «فيديو» بأن دقة شاشة التلفزيون تلعب دوراً مهماً في تحديد مسافة الجلوس، إلى جانب حجم الشاشة.
وأوضحت المجلة الألمانية أنه يتم حساب الحد الأدنى للمسافة بين العين والتلفزيون بضرب حجم الشاشة في 1.5 بالنسبة للأجهزة ذات دقة الوضوح 3840×2160 بيكسل.
وبالنسبة للأجهزة ذات دقة الوضوح 1920×1080 بيكسل، بضرب حجم الشاشة في 3 ويمثل حاصل الضرب مسافة الجلوس بالسنتيمترات.
فإذا كان التلفزيون بدقة وضوح Full HD مثلاً، ويبلغ قُطر شاشته 65 بوصة، فإن المسافة بين المشاهد والشاشة لا يجب أن تقل عن 2.40 متر، في حين ينبغي ألا تقل هذه المسافة عن 1.20 متر مع جهاز UHD من الحجم نفسه.