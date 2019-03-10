طرقات ضيقة

هل نستطيع تجاوز كل تلك الطرقات الضيقه لنعود ونلتقي صدفه دون لقاء….

هل سيكون هناك متسع من الوقت لنلملم أشلائنا التي تناثرت دون صوت..

يا لتكرار ذاكرتي بك ولتلك الصور التي علقت في جدران مخيلتي… بتوقيت صباحاتك يعيد الكون إنظباط وقته…

أيها العابر من ممرات ورقي دعني أنتزع حلمي من رفوف أسطرك….

لو أنني مكثت بعيداً عن تلك الأشياء التي تحمل طيفك حتى في سطح فنجان قهوة…

لو إنني أعدتك إلى أول سطر قصيدتي ولم أصطدم بقلمك….

لو إنني تشبثت بحدادي ولوني وأنا أسير على سجاد أبياتك…

لو إنني لم ألتفت إلى إنعكاسي في مرآيا عيناك في منتصف حرف.. لو إنك رسمتني أكيل ورد في مزهريات كتاباتك….

إكليل الورد..

مريم الشكيلية -عمان