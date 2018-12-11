طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬يستعدان‭ ‬لتبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬مع‭ ‬استبعاد‭ ‬انجاز‭ ‬هدنة‭ ‬

مصافحة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬بين‭ ‬المتحاربين‭ ‬

ريمبو‭ (‬السويد‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬صنعاء‭ – ‬ا‭ ‬لزمان

استبعد‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬عسكر‭ ‬زعيل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬السويد‭.‬

وقال‭ ‬زعيل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬لدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬“هذه‭ ‬ورقة‭ ‬مطروحة‭ ‬ضمن‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬ونحن‭ ‬ما‭ ‬جئنا‭ ‬إلا‭ ‬أساسا‭ ‬لنحدث‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬شامل‭ ‬وكامل‭ ‬ولكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬لن‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نحرز‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭. ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬هي‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬للتهيئة‭ ‬لهذا”‭.‬

في‭ ‬مشهد‭ ‬نادر‭ ‬يرتدي‭ ‬طابعا‭ ‬رمزيا‭ ‬كبيرا،‭ ‬تصافح‭ ‬المتحاربون‭ ‬اليمنيون‭ ‬أمام‭ ‬صحافيين‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاورات‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬السويد‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬وفدا‭ ‬الحكومة‭ ‬والمتمردين‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬ريمبو‭ ‬السويدية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬2016‭.‬

ووافق‭ ‬سليم‭ ‬مغلس‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬المتمردين‭ ‬وأحمد‭ ‬غالب‭ ‬أحد‭ ‬اعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتصافحا‭ ‬الاثنين‭ ‬بطلب‭ ‬من‭ ‬صحافيين‭ ‬يمنيين،‭ ‬بحضور‭ ‬احد‭ ‬المصورين‭. ‬فيما‭ ‬

وتبادل‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لوائح‭ ‬تحمل‭ ‬أسماء‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬أسير‭ ‬تمهيدا‭ ‬لبدء‭ ‬تطبيق‭ ‬اتفاق‭ ‬لتبادل‭ ‬السجناء‭ ‬هو‭ ‬الأكبر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬لكن‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬استبعد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬التي‭ ‬ترعاها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬السويد‭.‬

وينخرط‭ ‬وفدا‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬والمتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬منذ‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬ريمبو‭ ‬السويدية‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬لوضع‭ ‬أطر‭ ‬تمهّد‭ ‬الطريق‭ ‬لإنهاء‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬2014‭ ‬والذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬ودفع‭ ‬14‭ ‬مليونا‭ ‬إلى‭ ‬حافة‭ ‬المجاعة‭.‬

ورغم‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬لم‭ ‬تهدف‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬رسمية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬واجها‭ ‬ضغوطا‭ ‬دولية‭ ‬ومن‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

ويسعى‭ ‬المفاوضون‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬مدينتين‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬هما‭ ‬—‭ ‬الحديدة،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬ميناء‭ ‬تمر‭ ‬عبره‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتعز،‭ ‬ثالث‭ ‬كبرى‭ ‬المدن‭ ‬اليمنية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬قتالا‭ ‬عنيفا‭ ‬حيث‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬ويحاصرها‭ ‬المتمردون‭.‬

وتعد‭ ‬محادثات‭ ‬السويد‭ ‬أول‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬طرفي‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عامين‭ ‬إذ‭ ‬انهارت‭ ‬آخر‭ ‬جولة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭.‬

ورعى‭ ‬مبعوث‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مارتن‭ ‬غريفيث‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬مسألة‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬بين‭ ‬الملفات‭ ‬الأساسية‭ ‬ولربما‭ ‬الأقل‭ ‬خلافية‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬السويد‭. ‬وتعد‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬المرتقبة‭ ‬الأكبر‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬اليمنية‭.‬

“عملية‭ ‬كبيرة”

وقال‭ ‬غريفيث‭ ‬للصحافيين‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬سيكون‭ ‬عملية‭ ‬“كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬لجهة‭ ‬الأعداد‭ ‬التي‭ ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الإفراج‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع”‭.‬

وقال‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬وفد‭ ‬الحكومة‭ ‬والذي‭ ‬يفاوض‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬عسكر‭ ‬زعيل‭ ‬إن‭ ‬المتمردين‭ ‬قدموا‭ ‬أسماء‭ ‬7687‭ ‬شخصا‭ ‬طالبوا‭ ‬بالإفراج‭ ‬عنهم‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬قدمت‭ ‬بدورها‭ ‬أسماء‭ ‬8576‭ ‬أسيرا‭.‬

وأفاد‭ ‬زعيل‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬المتمردين‭ ‬تسليمها‭ ‬جثة‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬علي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬صالح‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬الحوثيين‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬بعدما‭ ‬فك‭ ‬ارتباطه‭ ‬الهش‭ ‬بالمتمردين‭ ‬ليتقارب‭ ‬مجددا‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭.‬

وفي‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬جثة‭ ‬صالح،‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬الوفد‭ ‬الحوثي‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬مرتضى‭ ‬“الاتفاق‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬فريق،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬بالفعل‭ ‬(تشكيل)‭ ‬فريق‭ ‬خاص‭ ‬لانتشال‭ ‬الجثث‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المناطق‭ ‬ومن‭ ‬جميع‭ ‬الجبهات”‭.‬

من‭ ‬جهتهم،‭ ‬أكد‭ ‬الحوثيون‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬اللوائح،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬الأسماء‭ ‬المدرجة‭ ‬فيها‭ ‬بلغ‭ ‬حوالي‭ ‬15‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭.‬

وأكدت‭ ‬مصادر‭ ‬من‭ ‬وفدي‭ ‬الحكومة‭ ‬والحوثيين‭ ‬أنهما‭ ‬اتفقا‭ ‬على‭ ‬مهلة‭ ‬مدتها‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬لإتمام‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭.‬وسيتم‭ ‬نقل‭ ‬الأسرى‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭ ‬الدولي،‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المتمردين‭ ‬والذي‭ ‬بقي‭ ‬مغلقا‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬أمام‭ ‬معظم‭ ‬الرحلات،‭ ‬ومطار‭ ‬مدينة‭ ‬سيئون‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬اليمن‭.‬

وأكدت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬أنها‭ ‬ستشرف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬التبادل‭.‬

استبعاد‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار

لكن‭ ‬رغم‭ ‬التقدم‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬الأسرى،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الوفد‭ ‬الحكومي‭ ‬استبعد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬محادثات‭ ‬السويد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬دعما‭ ‬للحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬أن‭ ‬العمليات‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬الحديدة‭.‬

وأطلقت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬عملية‭ ‬لاستعادة‭ ‬المدينة‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬الحوثيين‭ ‬في‭ ‬حزيران/يونيو،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬قلقا‭ ‬دوليا‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬سكانها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬600‭ ‬ألف‭.‬

وقال‭ ‬زعيل‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬لدى‭ ‬سؤاله‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬“هذه‭ ‬ورقة‭ ‬مطروحة‭ ‬ضمن‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬ونحن‭ ‬ما‭ ‬جئنا‭ ‬إلا‭ ‬أساسا‭ ‬لنحدث‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬شامل‭ ‬وكامل‭ ‬ولكن‭ ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬لن‭ ‬نستطيع‭ ‬أن‭ ‬نحرز‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭. ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬هي‭ ‬جولة‭ ‬محادثات‭ ‬للتهيئة‭ ‬لهذا”‭.‬

وملف‭ ‬تبادل‭ ‬الأسرى‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تأكد‭ ‬لقاء‭ ‬الوفدين‭ ‬الخصمين‭ ‬بشأنه‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬الخميس‭.‬

وتشمل‭ ‬المسائل‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تتم‭ ‬مناقشتها‭ ‬إقامة‭ ‬ممرات‭ ‬إنسانية‭ ‬وإعادة‭ ‬فتح‭ ‬مطار‭ ‬صنعاء‭.‬