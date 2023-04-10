طرد معلّم طلب من تلاميذه نبذة عن أنفسهم تُنشر بعد وفاتهم

ميامي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬استغنت‭ ‬إحدى‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬الأميركية‭ ‬عن‭ ‬معلّم‭ ‬لمادة‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬كونه‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬تلاميذه‭ ‬كتابة‭ ‬نبذة‭ ‬نعي‭ ‬عن‭ ‬أنفسهم‭ ‬تُنشر‭ ‬بعد‭ ‬مماتهم،‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬أنه‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭.‬

وأوضح‭ ‬جيفري‭ ‬كين‭ (‬63‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬فيسبوك،‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أحد‭ ‬الدروس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمرين‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬التلاميذ‭ ‬لخطر‭ ‬اقتحام‭ ‬أحد‭ ‬المسلّحين‭ ‬مدرستهم‭ ‬الواقعة‭ ‬قرب‭ ‬أورلاندو‭ ‬في‭ ‬فلوريدا‭. ‬وكان‭ ‬كين‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬تلاميذه‭ ‬كتابة‭ “‬انطباعاتهم‭” ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬المحاكاة‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬الأسباب‭ ‬الكامنة‭ ‬وراء‭ ‬تكرار‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬والحلول‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفاديها،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬كتابة‭ ‬نبذة‭ ‬عن‭ ‬حياتهم‭ ‬تُنشَر‭ ‬بعد‭ ‬وفاتهم‭.‬

وذيّل‭ ‬الأستاذ‭ ‬الورقة‭ ‬بعبارة‭ ‬أكّد‭ ‬فيها‭ ‬لتلاميذه‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يهدف‭ ‬إطلاقاً‭ ‬من‭ ‬هذاالتمرين‭ ‬إلى‭ ‬إزعاجهم‭.‬‮ ‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬الأستاذ‭ ‬فُصل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬إدارتها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬أميركية،‭ ‬أن‭ ‬التمرين‭ ‬الذي‭ ‬طلبه‭ ‬من‭ ‬التلاميذ‭ ‬‭”‬غير‭ ‬مناسب‭”.‬

ودافع‭ ‬كين‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مقابلات‭ ‬متلفزة،‭ ‬فأكّد‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬شبكة‭ “‬إن‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬أنّ‭ ‬التمرين‭ “‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬إثارة‭ ‬الخوف‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬التلاميذ‭ ‬أو‭ ‬جعلهم‭ ‬يفكّرون‭ ‬بأنهم‭ ‬سيموتون،‭ ‬بل‭ ‬كان‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الأمور‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭”.‬

وأكّد‭ ‬لقناة‭ “‬فوكس‭ ‬5‭” ‬أنّ‭ ‬قرار‭ ‬إقالته‭ ‬أصابه‭ ‬بـ‭”‬الذهول‭”‬،‭ ‬وقال‭ “‬كنت‭ ‬أتحدث‭ ‬مع‭ ‬التلاميذ‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬الذي‭ ‬يعيشون‭ ‬فيه‭ ‬وعن‭ ‬الأسلحة‭ ‬والمهاجمين‭…”.‬

وباتت‭ ‬الأسلحة‭ ‬النارية‭ ‬تمثّل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬لوفاة‭ ‬القاصرين‭ ‬الأميركيين،‭ ‬مع‭ ‬تسجيل‭ ‬4368‭ ‬حالة‭ ‬وفاة،‭ ‬متقدّمةً‭ ‬على‭ ‬حوادث‭ ‬السير‭ ‬والوفاة‭ ‬بجرعات‭ ‬زائدة،‭ ‬بحسب‭ ‬مراكز‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬ومكافحتها‭.‬