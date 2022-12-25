طبيب يعيد البصر لمريضة من ذوي الاحتياجات الخاصة

بغداد – فائز جواد

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى ابن الهيثم للعيون ببغداد من مساعدة سيدة بمنتصف ربيعها الثالث على استعادة بصرها بعملية جراحية نوعية معقدة ، واوضح الدكتور عمار فؤاد عيسى مدير المستشفى ورئيس الفريق الطبي ان (المريضة خضعت لاجراء عملية زراعة قرنية في وقت سابق وكانت بحاجة الى اجراء عملية رفع الماء الابيض وزرع عدسة خاصة اذ كانت تعاني من ضعف بصر شديد فضلا عن كونها مصابة بمرض متلازمة دوان والسمنة المفرطة ، مؤكدا ان المستشفى سجلت في الاونة الاخيرة اجراء العديد من العمليات المعقدة والنادرة لعلاج مختلف الحالات المرضية المتقدمة بطب العيون).واردف عيسى ان (المريضة صاحبة 38 عاما راجعت المستشفى مع ذويها في وقت سابق حيث اخضعت لاجراء بعض الفحوصات الطبية الاولية التي اظهرت حاجتها لاجراء عملية رفع الماء الابيض وزرع عدسة خاصة ، لافتا ان العملية تصنف كونها من العمليات النوعية المعقدة سيما ان المريضة تعاني من متلازمة دوان والسمنة المفرطة وهذا ما شكل تحديا كون العملية اجريت تحت التخدير الموضعي اذ تحسنت حالتها بشكل تام بعد معاناة استمرت لفترة طويلة نتيجة عدم قدرتها على الابصار بسبب وجود عتمه شديدة في القرنية ، منوها ان العملية اجريت بوقت قياسي لم يتجاوز النصف ساعة على الرغم من صعوبة السيطرة على المريض في مثل هكذا حالات).

فريق طبي

واستدرك عيسى بالقول ان (هذه العملية تصنف كونها من العمليات المعقدة والدقيقة والتي تتطلب قدرات طبية عالية لا سيما ان نسب نجاحها مرتفعة في مستشفانا ، مبينا ان العملية جرت بمساعدة الفريق الطبي كل من الدكتور ميسر محمد وزميله الدكتور مخلد فاضل، وطبيب التخدير عمار عادل ومساعد مخدر سلمان ياسين والممرض محمد هيمت)، مؤكدا ان (طواقمنا الطبية والملاكات الساندة لها تبذل جهوداستثنائية مضاعفة عبر اجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة بعد ان اكتسبوا الخبرة والمهارة الكافية لاجراء هذا النوع من العمليات النوعية).