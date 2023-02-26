طبيب نفسي يجسّد شخصية مهرّج لبث الأمل في نفوس مدمني المخدرات

ساو‭ ‬باولو‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كل‭ ‬خميس،‭ ‬يخلع‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬فلافيو‭ ‬فالكونه‭ ‬رداءه‭ ‬الأبيض‭ ‬ليتنكّر‭ ‬بزي‭ ‬مهرّج‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتوجّه‭ ‬للقاء‭ ‬مدمني‭ ‬مخدرات‭ ‬مقيمين‭ ‬في‭ “‬كراكولانديا‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬تسمية‭ ‬أُعطيت‭ ‬لحيّ‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬يشتهر‭ ‬بمعدلات‭ ‬مرتفعة‭ ‬لتعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬والاتجار‭ ‬بها‭.‬

يرتدي‭ ‬الطبيب‭ ‬البالغ‭ ‬43‭ ‬عاماً‭ ‬بزة‭ ‬حمراء‭ ‬ويعتمر‭ ‬قبعة‭ ‬منسقة‭ ‬مع‭ ‬ثيابه،‭ ‬فيما‭ ‬يزين‭ ‬وجهه‭ ‬باللونين‭ ‬الأبيض‭ ‬والأحمر‭. ‬ويصيح‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الحي‭ ‬البرازيلي‭ “‬مرحباً‮ ‬كراكولانديا‭!”.‬

بدأ‭ ‬فالكونه‭ ‬منذ‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬ارتياد‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الواقعة‭ ‬وسط‭ ‬أكبر‭ ‬مدن‭ ‬أميركا‭ ‬اللاتينية‭ ‬والتي‭ ‬ينتشر‭ ‬مدمنو‭ ‬المخدرات‭ ‬بين‭ ‬حاويات‭ ‬النفايات‭ ‬فيها‭ ‬ومبانيها‭ ‬المتداعية‭.‬

ويؤكد‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬أنّ‭ “‬شخصية‭ ‬المهرج‭ ‬تمثل‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬الفشل،‭ ‬إذ‭ ‬نحن‭ ‬نضحك‭ ‬عليه‭ ‬لأنه‭ ‬يتعثّر‭ ‬لا‭ ‬لتحقيقه‭ ‬نجاحاً‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬مَن‭ ‬يعيشون‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬وضعهم‭ ‬مماثل‭ ‬لوضعه‭”.‬

ويلفت‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬شخصية‭ ‬المهرج‭ ‬تتيح‭ “‬إنشاء‭ ‬روابط‭ ‬عميقة‭ ‬وبشكل‭ ‬سريع‭” ‬بينه‭ ‬ومتعاطي‭ ‬المخدرات،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬مستحيل‭ ‬عندما‭ ‬يرتدي‭ ‬الطبيب‭ ‬رداءه‭ ‬الأبيض‭ ‬الاعتيادي،‭ ‬لأنّ‭ ‬البعض‭ ‬يخشون‭ ‬أن‭ ‬يُدخلوا‭ ‬بالقوة‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭. ‬وتشير‭ ‬بيانات من‭ ‬الجامعة‭ ‬الفدرالية‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬800‭ ‬إلى‭ ‬1700‭ ‬مدمن‭ ‬مخدرات‭ ‬يجوبون‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬فيما‭ ‬39‭%‬‭ ‬منهم‭ ‬يقطنونها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬

‭ ‬مسابقة‭ ‬غنائية‭ ‬

يصل‭ ‬فالكونه إلى‭ ‬الحي‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬موسيقى‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬الفانك‮ ‬يتولى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مساعديه‭ ‬المتطوعين‭ ‬تشغيلها‭ ‬عبر مكبرات‭ ‬صوت،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يوليه‭ ‬معظم‭ ‬مدمني‭ ‬المخدرات‭ ‬أي‭ ‬اهتمام‭ ‬في‭ ‬البداية‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الفضوليين‭ ‬منهم‭ ‬يبدأون‭ ‬بالاقتراب‭ ‬من‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬الذي‭ ‬يدعوهم‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬موسيقية‭. ‬وكان‭ ‬رجل‭ ‬يتّخذ‭ ‬من‭ ‬بيترسن‭ ‬ب‭.‬ب‭. (‬29‭ ‬عاماً‭) ‬اسماً‭ ‬فنياً‭ ‬ويحلم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬مغني‭ ‬فانك،‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬حمل‭ ‬الميكروفون‭ ‬للمباشرة‭ ‬بالغناء‭.‬

ويقول‭ ‬الشاب‭ ‬الأسود‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬منذ‭ ‬طفولته‭ ‬ويرتاد‭ ‬الحي‭ ‬منذ‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ “‬إنّ‭ ‬الأمر‭ ‬مشابه‭ ‬لصعودي‭ ‬على‭ ‬المسرح‭. ‬كنت‭ ‬أدعو‭ ‬الله‭ ‬باستمرار‭ ‬لأن‭ ‬يمنحني‭ ‬أي‭ ‬فرصة‭”.‬

وأثناء‭ ‬تولي‭ ‬بيترسن‭ ‬الغناء،‮ ‬يشعل‭ ‬رجل‭ ‬هزيل‭ ‬غليون‭ ‬تدخين‭ ‬معدنيا‭ ‬يحوي‭ ‬جرعة‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬تُباع‭ ‬بعشرين‭ ‬ريالاً‭ (‬حوالى‮ ‬3‭,‬85‮ ‬دولارات‭).‬

ويوضح‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬أنّ‭ ‬المسابقة‭ ‬الموسيقية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ “‬إيقاظ‭ ‬القوة‭ ‬المحركة‭ ‬لدى‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬لتحفيزهم‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬العلاج‭”.‬

ويلقى‭ ‬الطبيب‭ ‬دعماً‭ ‬من‭ ‬متطوعين‭ ‬فيما‭ ‬تموّل‭ ‬مشروعه‭ ‬تبرعات‭ ‬متأتية‭ ‬من‭ ‬شركات،‭ ‬علماً‭ ‬انه‭ ‬استفاد‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬وفرته‭ ‬له‭ ‬السلطات‭.‬

وبمجرد‭ ‬أن‭ ‬يشعر‭ ‬الشخص‭ ‬المدمن‭ ‬بالثقة،‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬برنامجاً‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل،‭ “‬أولها‭ ‬توفير‭ ‬مسكن‭ ‬له‭ ‬ثم‭ ‬وظيفة،‭ ‬لينطلق‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬العلاج‭”‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬الطبيب‭. ‬ويؤكد‭ ‬فالكونه‭ ‬أنّه‭ ‬ساعد‭ ‬عشرات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬الإدمان‭ ‬معتمداً‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭. ‬ويتم‭ ‬توظيف‭ ‬مدمني‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬شركات‭ ‬تنظيف‭ ‬ومشاغل‭ ‬خياطة‭ ‬أو‭ ‬يدخلون‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬بلدي‭ ‬لإعادة‭ ‬الدمج‭.‬

يعتبر‭ ‬فانيلسن‭ ‬سانتوس‭ ‬كونسيكاو‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬أنّ‭ ‬النوم‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬والاستحمام‭ ‬وطهو‭ ‬الطعام‭ ‬هي‭ ‬امور‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ “‬رفاهية‭”.‬

ويقول‭ ‬الرجل‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬باهيا‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬والذي‭ ‬يتولى‭ ‬حالياً‭ ‬توزيع‭ ‬وجبات‭ ‬غداء‭ ‬لمدمني‭ ‬المخدرات‭ “‬لقد‭ ‬عانيت‭ ‬كثيراً‭ ‬في‭ ‬الشوارع،‭ ‬وكنت‭ ‬أتناول‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المخدرات،‭ ‬لكنني‭ ‬تعالجت‭ ‬من‭ ‬الإدمان‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭”. ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬العرض‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬يتوقّف‭ ‬بصورة‭ ‬مفاجئة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬عملية‭ ‬مداهمة‭ ‬تجريها‭ ‬الشرطة‭.‬‮ ‬

وتندد‭ ‬الجمعيات‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬مدمني‭ ‬المخدرات‭ ‬بالعنف‭ ‬الذي‭ ‬يمارسه‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة،‭ ‬فيما‭ ‬يشتكي‭ ‬السكان‭ ‬والتجار‭ ‬من‭ ‬انعدام‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وتحاول‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬معالجة‭ ‬المشكلة‭ ‬منذ‭ ‬عقود،‭ ‬فيما‭ ‬أطلقت‭ ‬حكومة‭ ‬ولاية‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬الجديدة‭ ‬أخيراً‭ ‬خطة‭ ‬عمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬البلدية‭.‬

ويقول‭ ‬نائب‭ ‬حاكم‭ ‬الولاية‭ ‬فيليسيو‭ ‬راموث،‭ ‬وهو‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ “‬كراكولانديا‭”‬،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬هناك‭ ‬حالياً‭ ‬مبادرات‭ ‬من‭ ‬جمعيات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬تبادر‭ ‬بها‭ ‬السلطات‭”.‬

ومن‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬تنص‭ ‬عليها‭ ‬خطة‭ ‬العمل،‭ ‬تعيين‭ ‬متخصصين‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وتشكيل‭ ‬مجموعات‭ ‬مناقشة‭ ‬توفر‭ ‬مساعدات‭ ‬للمدمنين‭.‬

ويُفترض‭ ‬أن‭ ‬تنصب‭ ‬حوالى‭ ‬500‭ ‬كاميرا‭ ‬مراقبة،‭ ‬فيما‭ ‬ستوسع‭ ‬قدرات‭ ‬مراكز‭ ‬تلقي‭ ‬العلاج‭ ‬الاستيعاب‭ ‬لتشمل‭ ‬ألف‭ ‬حالة‭ ‬جديدة‭.‬