طبيب لـ (الزمان): خلل جيني وراء ظهور أسنان حديثي الولادة

بغداد – ابتهال العربي

عزا طبيب اسنان ،ظهور الاسنان لدى حديثي الولادة الى خلل جيني او وراثي او نتيجة لمشاكل تتعرض لها الام اثناء مدة الحمل. وقال الطبيب الاختصاص مروان العزاوي لـ (الزمان) امس ان (اسنان الولادة او الاسنان المبكرة او الاسنان الجينية ،يعتقد رواء ظهورها وجود خلل جيني او وراثي او نتيجة مشاكل للام اثناء الحمل او بعض المتلازمات المرضية ، وغالبا تكون غير طبيعية بالشكل والتركيب)، واضاف ان (هذه الاسنان تسبب مشاكل للام أثناء الرضاعة الطبيعية او تقرحات في لسان الطفل وبعض الاحيان ممكن تدخل المجرى التنفسي للطفل لانها غير ثابتة)، ونصح العزاوي بـ (بقلع هذه الاسنان او بردها لتقليل حدتها). وشهدت مستشفى الشوملي العام في محافظة بابل ولادة طفل بأسنان لبنية . وقال مسؤول صالة العمليات في المستشفى أن (المشفى شهد ولادة طفل بأسنان لبنية، وهو من الحالات النادرة جداً وأن الطفل تمت ولادته بعملية قيصرية).

كما تمكن فريق طبي وصحي وتمريضي متخصص في مستشفى بابل التعليمي، من إنقاذ حالة نادرة لامرأة بعمر 40 سنة حامل في الشهر الخامس. وقالت الطبيبة وفاء محسن الشمري ان (المريضة حامل في الشهر الخامس تعاني من صدمة وعائية ونزف رحمي شديد مع حالة إغماء نتيجة لحملها بتوائم احدهما طبيعي والآخر عنقودي)، واضافت انه (تم اجراء اللازم للمريضة في صالة العمليات مع تعويضها بالدم وتوليد الطفل الطبيعي بالاضافة الى تفريغ الرحم من الحمل العنقودي)، واشارت الى ان (هذه الحالة تعتبر نادرة الحدوث وتحدث بنسبة 20 الى 100 الف حالة حمل طبيعي).