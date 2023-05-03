طبيبة تجري عمليات معقّدة قبل إحالتها إلى التقاعد

بغداد – الزمان

اجرى فريق طبي متخصص بجراحة العيون في مستشفى الكرامة التعليمي برئاسة الدكتورة غادة الشامي الملقبة بطبيبة الفقراء عمــــــليات زرع عدسة بسحب الماء الأبيض لثلاث مرضى بعمر 60و 65و 70عاماً وتكللت جميع العمليات بالنجاح قبل ان تحال الى التقاعد. ومن الجدير بالذكر ان الشامي اجرت المئات من عمليات العيون الناجحة تحت جميع الظروف التي مر بها البلد، خلال فترة خدمتها في مستشفى الكرمة التعليمي وضمن مستشفيات دائرة صحة بغداد الكرخ وتعتبر مثالا حيا لجميع زملائها في التزامها في العمل وخدمة المرضى.