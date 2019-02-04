طاولة وطن – كامل كريم الدليمي

أجرى الساسة العراقيون مفاوضات مكثفة وكثيرة منذ بدء تشكيل الحكومة العراقية في 2005 وحتى يوم كتابة هذا المقال ، بغية الوصول لحالة من الوفاق السياسي الذي يحظى بتوافق مجتمعي ليُعطي هذا الاتفاق قوة ورصانة وديمومة .. لكن للأسف فشلت كل تلك المفاوضات والسبب الرئيسي بفشلها من – وجهه نظري- ؛ كونها مفاوضات تحمل افكار حزبية و قومية ومذهبية لم ترتق لتكون مفاوضات تحمل هم ( الوطن والمواطن) ، بل ان الشعب بدأ يمقت الجالسين الى طاولة المفاوضات كونه على دراية بانهم يناقشون ” مصالحهم الضيقة ومصالح احزابهم وقومياتهم ومذاهبهم ” على طاولة مفاوضات العراق وعلى حساب مصلحته وحقوق شعبه . فتلك الطاولات الحوارية كانت جزء من تعقيد المشاكل ، وليس باباً من ابواب الحل الجذري ، وللأسف الشديد فان البعض من الفاسدين تسلل عبر تلك الطاولات باسم الحزب او المذهب او القومية وهو متحامل على الوطن ويعمل لإسقاطه والانتقام من شعبه الذي لا يزال يعيش الاستعمارين (الاقتصادي والسياسي) ، محاولين فرض الإقامة الجبرية عليه بعد ان لامست بصيرته شعاع النور. والسؤال المهم ؛ كيف الخلاص من هذه الضباع البشريّة التي تعرّت على طاولة الحوار الوطني ، أو ما نسمّية طاولة الضياع الوطني.

لن نختلف في كون هذا الوطن الجميل يعيش مجموعة أزمات ؛ فهو على حافة مأزق اقتصادي مميت ، وفي فوضى أمنيّة رماديّة اللون ودونهما إرهاب مفتوح ، وتستنزفه أزمة سياسيّة خانقة أرغمت كثير من القوى السياسية لتغيير خطاباتها بل وارسال رسائل ايجابية للشعب لغرض كسب الود وضمان ديمومة بقاء تلك الاحزاب … في حين بدأت بعض الشخصيات المتسللة الى طاولة الحوار الوطني ان ترسم لنفسها دوراً مهماً في الأنضمام الى هذه الطاولة التي ستؤدّي الى ضياع الوطن لا الى انقاذه ، محذرين من مغبة تخلل شخصيات الفساد وأصحاب الطموح الشخصي والطائفيين لطاولة الحوار الوطني لأنهم يسعون لتحويل كلّ الوطن الى مقابر .. فالضباع كما تنقل لنا القصص تعتاش على نبش القبور .ويبدو من ما تقدم ؛ أننا امام مشهد عبثي سيقود البلاد الى الضياع والخراب اذا لم يتم تلافي الامور بسرعة وحكمة ، لأن المعادلة هي نفسها منذ الانتخابات الاخيرة التي عبرَّ بها الشعب عن رأيه في الاداء السياسي من خلال نسب المشاركة المتدنية، فالهدف الرئيس من كل الحوارات كان تشكيل الحكومة أوّلا وأخيرا، وبما يضمن حماية مصالح المنتفعين ومادون ذلك فليذهب البلد الى المقبرة. السؤال الان ؛ ماذا نحتاج في هذه المرحلة ، وكيف ممكن ان نجد سبيلا جديدا لتفعيل الحوار الوطني المبني على اساس اعادة الروح الوثابة للشعب العراقي ، واعادة ترميم شتات البلد المقسم مابين الطائفة والقومية والاحزاب من جانب ، ومابين آفات ومافيات الفساد التي اصبحت اخطر بكثير من الاستعمار من جانب اخر .. بل ان الفساد شارك بشكل فاعل في تحطيم مستقبل وآمال المواطنين في ان يكون لهم طموح في الخروج من مأزق الضيق والالم والمعاناة التي رافقتهم لخمسة عشر عام ولازالت .نحن بحاجة الى طاولة حوار وطنية يجلس حولها من يحبون الوطن ويحبهم ، ولايتركون للشيطان فسحة ينفذ منها بينهم .. أناس يرون العراق وشعبه قدسهم الذي يستحق التضحية والفداء والايثار والجود باغلى مايمكن لكي يعود وطناً للجميع ، فنحن بامس الحاجة اليوم الى ان تجمعنا طاولة حوار وطني خاصة ونحن نمر بمخاض صعب جداً لايمكن ان نتجاوزه بالتهديد والوعيد بل بالتفكير والتدبر والتوحد والتخطيط والمتابعة ، ولايمكن لتلك العناصر ان تتحقق الا بشخصيات وطنية مؤمنة بأحقية العراق وشعبه بالعيش الكريم وبالدور الريادي الذي يتناسب وتاريخ وحضارة وتضحيات العراق وابنائه . طاولتنا الحوارية الوطنية قد تكون حسب توقعاتي “طاولة العشاء الأخير ” ، فالعقبات فى طريق الحوار الوطني كثيرة ومعقدة وترتبط بشكل أو بآخر بمضمون وطبيعة القضايا الشائكة محل الحوار ؛ لذا فإن الأخذ بالامور الجوهرية المهمة التى تمس حياة المواطن وتنقذ مستقبل البلد من الانهيار تبقى ضرورة ملحة، وأراها بحق بمثابة خارطة طريق لتهيئة الأجواء، بالإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تمثيل حقيقى شامل ومتوازن لجميع الأطراف دون إقصاء لأحد، وهو الأمر الذى لازلت أراه لم يتحقق بشكل مرض، كفى محاصصة حزبية، هناك فى الوطن الكثير الكثير من الفئات الأخرى التى لا علاقة لها بالتحزب والأحزاب ، وتباً لكل فاســــد يحاول ان يضع العصا في عجلة تقدم البلد فيكون اكثر ضرراً من اعداء البلد الذين يحيكون دسائسـهم في الغرف المظلمة.