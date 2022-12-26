المطلوب في مكافحة الفساد – طالب قاسم الشمري

يتطلب انجاح البرنامج الحكومي في مكافحة الفساد العمل بقوه وباليات مهنيه علميه قانونية لمحاصرة ومكافحة الفساد لان الفساد من اوائل اعداء التقدم والنمو والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعيه و المطلوب رسم خطط وبرامج منهجيه ستراتجيه لمطاردة الفساد ومكافحته واعلان الحرب عليه بشكل مستمر ودائم من قبل اللجان المعنيه بمكافحة الفساد في الحكومة والبرلمان واعداد ستراتجية وطنيه يشارك فيها المعنيين واصحاب الاختصاص لوضع المعاني و الاسس الحقيقية لمفهوم مكافحة الفساد بالشكل الذي يؤسس لعقيده منهجيه وطنية دائمة لمكافحة الفساد في العراق ان هكذا ستراتجيه وطنية غاية في الاهمية و بامس الحجه الى اعداد دراسة بتأني وعناية وتعمق حتى وان استغرق اعدادها شهور من اجل تحقيق و ضمان وجود جهاز إدارى كفء وفعال يقدم خدمات متميزة للمواطنين ويحافظ على الثروات الوطنيه من السرقه و من خلال خلق وارساء قواعد للبنى التشرعية والقضائيه الساندة والداعمة لمكافحة الفساد وتطبيق الانظمة والقوانيين واحترامها مع التاكيد والاخذ بنظر الاعتبار الدور الكبير للتوعيه المجتمعيه وزيادة الوعي بين المواطنيين ونشر ثقافة مكافحة الفساد واهميتها بعد القيام بشكل جاد وفاعل بعملية الفصل بين مقدمي الخدمات ومتلقيها وهنا لابد من التأكيد على ضرورة وجدية مد جسور التعاون مع المنظمات الدوليه والاقلمية من اجل تبادل الخبرات والمشاركة في الدورات وورشات العمل الدولية للحصول على احدث المعلومات والخبرات في وسائل مكافحة الفساد .