مبتعث يشكو إهمال الملحقية الثقافية وعرقلة المشرف العلمي

طالب عراقي يكتشف طلاءً نادراً لطائرات الجيل الخامس من الشبح

بغداد – الزمان

قال مبتعث عراقي الى بريطانيا انه نجح في اكتشاف وصفه بـ(المذهل) ادى لصناعة مادة تمتلك خواص عجيبة تجعلها تصلح ان تكون طلاء لطائرات الجيل الخامس من الشبح ، مبديًا تذمره من عدم مساعدة الملحقية الثقافية في لندن له الا بعد فوات الأوان فيما كان الاستاذ المشرف يعرقل ابحاثه.

وقال معاذ عزيز في رسالة بعث بها الى (الزمان) امس ان (قضيتي تتلخص في اني كنت طالبا مبتعثا في بريطانيا في تخصص نادر بالنسبة للعراق وفي سنة الابتعاث قام المشرف البريطاني بتغيير مشروع البحث المتفق عليه رسميا الى مشروع آخر وجدت انه مكرر في جل تفاصيله، فلم يحقق المشروع الذي اراده المشرف اي نتائج واستنفد نحو نصف وقت وتمويل البعثة)، مضيفًا انه (برغم مطالباتي الكثيرة للملحقية بالتدخل لكنها وقفت متفرجة ولم تتدخل الا بعد فوات الأمر).

وتابع (بعد مضي نصف مدة الابتعاث اوقف المشرف المشروع غير الرسمي، وعدنا الى المشروع الشرعي ولكن بعد شكوى ضد المشرف كان رده ان عرقل دراستي الى اقصى حد. وبرغم ذلك كنت استعين بالطلبة الاجانب فأستعير مواد كيميائية من هذا او ذاك لانجاز اعمال بحثية لأن المشرف كان يعرقل عليّ شراءها).

ويمضي عزيز قائلاً (خلال تلك المدة توصلت الى اكتشاف مذهل، نعم لقد توصلت الى صناعة مادة وفق اسس اكتشفتها . وقد ابدت تلك المادة خواص عجيبة تمثلت بامتصاص الأمواج الراديوية بكفاءة عالية ما يجعلها ان تكون طلاءً لطائرات الجيل الخامس التي تسمى بالشبح) مشيرًا الى ان (جامعة ريدنغ طالبتني في السنة الاخيرة وقبيل انتهائها ،اي السنة البحثية الثالثة، بمبلغ كبير لتمويل السنة الرابعة فعرضت الموضوع على الملحقية الثقافية لكنها رفضت دعمي، علما ان هذا هو مخالف للعقد حيث ان السنة الرابعة لاغراض الكتابة فعدت لبغداد باحثا عن حل ورفضت بغداد كل السبل واغلق ملفي الدراسي). ويؤكد عزيز ان لديه (الاسس لهندسة تصنيع طلاء طائرات الجيل الخامس – الشبح – المثبتة بالفحوصات ومصنعة من مواد عضوية وهي ليست مادة واحدة بل مجموعة مواد تشترك بهذه الخصوصية)، مؤكدًا ان لديه (مخاطبات رسمية مع الملحقية تثبت اني قد بلغتها وطالبتها بالتحرك و مخاطبات رسمية تثبت تملص الملحقية الثقافية عن أداء واجبها ومخاطبات رسمية تثبت عرقلة المشرف لمسيرة ابتعاثي). وطلب عزيز من (الزمان) في ختام رسالته ان تؤكد (ضمان حريتي وحرية عائلتي فأنا لا ابغي الثراء مقابل ما توصلت اليه) .