طالب إعلام يطلق لعبة أور الملكية على الاندرويد

الناصرية – طالب الموسوي

اطلق طالب من قسم الاذاعة والتلفزيون في كلية الاعلام بجامعة ذي قار ، لعبة اور الملكية على نظام الاندرويد.فيما ينتظر اطلاقها على نظام الـ IOS. قريبا.ويقول الطالب محمد الحميد وهو في المرحلة الرابعة ( بعد جهد استمر لـ5 اشهر اطلقت لعبة اور الملكية على نظام الاندرويد و بأنتظار اطلاقها على نظام IOS) وبين الحميد (ان لعبة اور الملكية هي لعبة سومرية بدأ السومريون في لعبها منذ اكثر من 3500 ق م وتعد هذه اقدم لعبة طاولة في تاريخ البشرية وعملت كل هذه الفترة بتطويرها ،وعملت على تجسيدها على شكل لعبه الكترونية عبر الشبكة العنكبوتية)،لافتا الى ان (اللاعبين يمكنهم اللعب مع بعضهم وتبادل الرسائل و المحادثات الصوتية كي تكتمل تجربة اللعب بالتواصل الفعال بين اللاعبين ).

وتابع ان (فكرة اللعبة جاءت بعد اطلاعي على عدد من العاب الطاولة ومنها الشطرنج وهو فارسي الاصل واللودو هي لعبة هندية الأصل)، متسائلا من غير المعقول ان السومريين ليس لديهم وهم اصحاب الحضارة، وان لكل حضارة وثقافة العاب خاصة بها، وعليه تمكنت من عمل هذه اللعبة وبعد جهود وعمل طويل تمكنت من اطلاقها على نظام الاندريود) .

واشار الى ان (الاساطير السومرية تؤكد على ان كل حركة من هذه اللعبة تظهر فيها لك هي اشارة من الآلهة لمستقبلك).

وكان الطالب محمد الحميد كان قد اطلق قبل ثلاثون يوما ايضا لعبة الطنطل وهي لعبة الكترونية، استطاع ان يوظف هذه الاسطوره القديمة في لعبة الكترونية يستطيع اي شخص ان يلعبها مع اخرين من خلال الشبكة الالكترونية.

وحصل الطالب على تكريم خاص من رئيس جامعة ذي قار يحيى عبد الرضا عباس، عن المسابقة التي اطلقتها الكلية وحصل على المركز الاول عن تقرير الحوادث المرورية، فيما تمكن ايضا بالفوز بالمركز الاول في المهرجان السنوي الاول لمشاريع الطلبة الذي اقامته الكلية ،عن مشــــروعه وهــــو عبارة عن تحقيق تلفزيوني بعنـــــــــوان (لغز البارانويا).