طالبان تقتل مسؤولاً إقليمياً في داعش

كابول‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قتلت‭ ‬طالبان‭ ‬الأحد‭ ‬مسؤولاً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭-‬ولاية‭ ‬خراسان،‭ ‬اتُهم‭ ‬بأنّه‭ ‬دبّر‭ ‬عدّة‭ ‬هجمات‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬كابول،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭. ‬وقُتل‭ ‬قاري‭ ‬فاتح،‭ ‬‮«‬مسؤول‭ ‬الاستخبارات‭ ‬والعمليات‮»‬‭ ‬في‭ ‬‮ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭-‬ولاية‭ ‬خراسان،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬حسبما‭ ‬أكد‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬نظام‭ ‬طالبان،‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مجاهد‭ ‬في‭ ‬بيان‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬كان‭ ‬مسؤولاً‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬نُفّذت‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬أخيراً،‭ ‬خصوصاً‭ ‬على‭ ‬البعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والمساجد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأهداف‮»‬‭.‬‮ ‬

وقُتل‭ ‬قاري‭ ‬فاتح،‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تُعرف‭ ‬جنسيته‭ ‬على‭ ‬الفور،‭ ‬مع‭ ‬عضو‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭-‬ولاية‭ ‬خراسان‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬خير‭ ‬خانا‭ ‬في‭ ‬كابول،‭ ‬وفقاً‭ ‬للمصدر‭ ‬ذاته‭.‬‮ ‬

ونشر‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬طالبان‭ ‬صوراً‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬للجثّتين‭.‬‮ ‬

وأكد‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬دور‭ ‬فاتح‭ ‬كأحد‭ ‬القادة‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لتنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭-‬ولاية‭ ‬خراسان،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تمتدّ‭ ‬إلى‭ ‬الهند‭ ‬وإيران‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭.‬

وكثّف‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭-‬ولاية‭ ‬خراسان‭ ‬هجماته‭ ‬ضدّ‭ ‬الأجانب‭ ‬والأقليات‭ ‬الدينية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية،‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يعدّ‭ ‬أكبر‭ ‬تحدٍّ‭ ‬أمني‭ ‬يواجهه‭ ‬نظام‭ ‬طالبان‭ ‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬2021‭.‬

ويتشارك‭ ‬التنظيمان‭ ‬إيديولوجية‭ ‬متشدّدة،‭ ‬ولكن‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭-‬ولاية‭ ‬خراسان‭ ‬يكافح‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إقامة‭ ‬‮«‬خلافة‮»‬‭ ‬عالمية،‭ ‬بينما‭ ‬تسعى‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬أفغانستان‭ ‬مستقلة‭.‬‮ ‬‭ ‬وكان‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬أعلن‭ ‬مسؤوليته‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2022‭ ‬عن‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬يتردّد‭ ‬عليه‭ ‬رجال‭ ‬الأعمال‭ ‬الآتين‭ ‬من‭ ‬بكين،‭ ‬والذي‭ ‬أُصيب‭ ‬فيه‭ ‬خمسة‭ ‬صينيين‭ ‬بجروح‭.‬

وفي‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته،‭ ‬استهدفت‭ ‬المجموعة‭ ‬سفارة‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬كابول‭.‬‮ ‬