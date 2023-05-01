طالبان تغيب عن اجتماع دولي بشأن أفغانستان في الدوحة

الدوحة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعقد‭ ‬ممثلو‭ ‬25‭ ‬دولة‭ ‬ومنظمة‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬اجتماعًا‭ ‬دعت‭ ‬إليه‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لبحث‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬حكام‭ ‬أفغانستان‭ ‬والضغط‭ ‬عليهم‭ ‬لرفع‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬فرضوه‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬النساء‭ ‬وتعليم‭ ‬الفتيات،‭ ‬وتغيب‭ ‬سلطات‭ ‬طالبان‭ ‬عن‭ ‬المحادثات‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬التي‭ ‬دعاها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماع‭ ‬الذي‭ ‬يستمرّ‭ ‬يومين،‭ ‬مبعوثون‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين‭ ‬وروسيا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬مانحة‭ ‬أوروبية‭ ‬كبرى‭ ‬ودول‭ ‬كبرى‭ ‬مجاورة‭ ‬لأفغانستان‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬باكستان‭.‬

غير‭ ‬أنّه‭ ‬لم‭ ‬توجّه‭ ‬دعوة‭ ‬لحكام‭ ‬أفغانستان‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬بلال‭ ‬كريمي‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬سلطات‭ ‬كابول‭ ‬‮«‬تريد‭ ‬تفاعلًا‭ ‬إيجابيًّا‭ ‬مع‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬لكنّه‭ ‬اعتبر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المسائل‭ ‬الداخلية‮»‬‭ ‬مثل‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬النساء،‭ ‬يجب‭ ‬ألّا‭ ‬تكون‭ ‬عاملًا‭ ‬مؤثرًا‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والاعتراف‭ ‬الرسمي‭ ‬بحكومة‭ ‬طالبان‭.‬

وصرّح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬كابول،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألّا‭ ‬تُستخدم‭ ‬كأدوات‭ ‬سياسية‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ينبغي‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬أن‭ ‬تتحلى‭ ‬بالشجاعة‭ ‬الأخلاقية‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬بشكل‭ ‬مستقلّ‭ ‬نحو‭ ‬علاقة‭ ‬إيجابيّة‮»‬‭.‬

وتظاهرت‭ ‬السبت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬امرأة‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬احتجاجًا‭ ‬على‭ ‬اعتراف‭ ‬دولي‭ ‬محتمل‭ ‬بحكومة‭ ‬طالبان‭.‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬مفتوحة‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬ستجتمع‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬نُشرت‭ ‬الأحد،‭ ‬أعرب‭ ‬ائتلاف‭ ‬لمنظمات‭ ‬نسائية‭ ‬أفغانية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬غضبه‮»‬‭ ‬حيال‭ ‬تفكير‭ ‬أي‭ ‬بلد‭ ‬بإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬رسمية‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تصفها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بـ»سلطات‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬تعترف‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بشرعية‭ ‬الحكومة‭ ‬منذ‭ ‬عودة‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬أفغانستان‭ ‬عام‭ ‬2021،‭ ‬علمًا‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬البلاد‭ ‬بين‭ ‬عامَي‭ ‬1996‭ ‬و2001‭ ‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬اعتراف‭ ‬رسمي‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬باكستان‭ ‬والإمارات‭ ‬والسعودية‭.‬

وشدّدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الاعتراف‭ ‬بسلطات‭ ‬طالبان‭ ‬ليس‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬اجتماع‭ ‬الدوحة‭. ‬وأثار‭ ‬مخاوف‭ ‬المنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬تصريحٌ‭ ‬أدلت‭ ‬به‭ ‬نائبة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمينة‭ ‬محمد‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برينستون‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬أشارت‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬احتمال‭ ‬إجراء‭ ‬مناقشات‭ ‬واتخاذ‭ ‬‮«‬خطوات‭ ‬صغيرة‮»‬‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬اعتراف‭ ‬مبدئي‮»‬‭ ‬محتمل‭ ‬بطالبان‭ ‬عبر‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬شروط‮»‬‭ ‬مسبقة‭ ‬لذلك‭. ‬لكنّ‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أكّدت‭ ‬أن‭ ‬كلام‭ ‬أمينة‭ ‬محمد‭ ‬أُسيء‭ ‬فهمه‭ ‬وأن‭ ‬قرار‭ ‬الاعتراف‭ ‬بطالبان‭ ‬يعود‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬للدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭.‬

وقبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة،‭ ‬أعلن‭ ‬مكتب‭ ‬غوتيريش‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬‮«‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬فهم‭ ‬مشترك‭ ‬ضمن‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬طالبان‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬والحكم‭ ‬الشامل‭ ‬ومكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬والاتجار‭ ‬بالمخدرات‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬فيدانت‭ ‬باتيل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الاعتراف‭ ‬بطالبان‭ ‬ليس‭ ‬مطروحًا‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭ ‬إطلاقًا‮»‬‭.‬

ورغم‭ ‬عدم‭ ‬دعوته‭ ‬إلى‭ ‬الاجتماع،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬التمثيلي‭ ‬لسلطات‭ ‬طالبان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬سهيل‭ ‬شاهين‭ ‬إنه‭ ‬التقى‭ ‬أعضاءً‭ ‬من‭ ‬الوفدين‭ ‬البريطاني‭ ‬والصيني‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬تمّت‭ ‬مناقشتها،‭ ‬اجتماع‭ ‬الدوحة‭ ‬و»أهمية‭ ‬التفاعل‮»‬‭.‬

منذ‭ ‬عودة‭ ‬طالبان‭ ‬إلى‭ ‬الحكم،‭ ‬عاودت‭ ‬الحركة‭ ‬تطبيق‭ ‬تفسيرها‭ ‬الصارم‭ ‬للشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الذي‭ ‬اعتبرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنه‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬‮«‬التمييز‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬الجنس‮»‬‭.‬

ومنعت‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬النساء‭ ‬من‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬والجامعات‭ ‬كما‭ ‬حظّرت‭ ‬عليهنّ‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬ومع‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭.‬

وسط‭ ‬انقسامات‭ ‬حول‭ ‬ملفات‭ ‬عديدة،‭ ‬تبنّى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الخمسة‭ ‬عشر‭ ‬بالإجماع‭ ‬الخميس‭ ‬قرارًا‭ ‬يدين‭ ‬قرار‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية‭ ‬بشأن‭ ‬النساء‭ ‬داعين‭ ‬الحركة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التراجع‭ ‬السريع‮»‬‭ ‬عن‭ ‬السياسات‭ ‬والممارسات‭ ‬التي‭ ‬تقيد‭ ‬الحريات‭ ‬الأساسية‭ ‬للنساء‭ ‬والفتيات‭.‬‮ ‬

ويرى‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬ومراقبون‭ ‬أن‭ ‬اجتماع‭ ‬الدوحة‭ ‬يسلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬المأزق‭ ‬الذي‭ ‬تواجهه‭ ‬الأسرة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخصّ‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬أفغانستان،‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أسوأ‭ ‬الأزمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬بحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وقالت‭ ‬أمينة‭ ‬محمد‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‮»‬‭ ‬أن‭ ‬حكومة‭ ‬‮«‬طالبان‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬الاعتراف‭ ‬بها‮»‬‭.‬‮ ‬

وربط‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الاعتراف‭ ‬بسلطات‭ ‬طالبان‭ ‬والإفراج‭ ‬عن‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والمالية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬حيوية‭ ‬لدعم‭ ‬الأفغان‭ ‬العالقين‭ ‬في‭ ‬براثن‭ ‬الفقر،‭ ‬باحترام‭ ‬طالبان‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬حقوق‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬والعمل‭.‬

وإقامة‭ ‬علاقات‭ ‬رسمية‭ ‬مع‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬ستساعدها‭ ‬في‭ ‬المطالبة‭ ‬بأصول‭ ‬أفغانية‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬مليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬مجمّدة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬عودة‭ ‬الحركة‭ ‬إلى‭ ‬الحكم‭.‬

غير‭ ‬أنّ‭ ‬دبلوماسيي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المنخرطة‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬الدوحة‭ ‬اعتبروا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬ممكنًا‭ ‬قبل‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬بشأن‭ ‬حقوق‭ ‬النساء‭.‬‮ ‬

واعتبرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الافغانية‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تنوع‭ (‬الآراء‭) ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يُحترم‭ ‬وألا‭ ‬يُسيّس‮»‬‭.‬‮ ‬

وأفاد‭ ‬دبلوماسيون‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬سيكشف‭ ‬عن‭ ‬آخر‭ ‬تطوّرات‭ ‬عملية‭ ‬مراجعة‭ ‬لأداء‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أُطلقت‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬بعد‭ ‬إعلان‭ ‬سلطات‭ ‬طالبان‭ ‬حظر‭ ‬عمل‭ ‬النساء‭ ‬مع‭ ‬وكالات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

واعتبرت‭ ‬المنظمة‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬حكومة‭ ‬طالبان‭ ‬يضعها‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬خيار‭ ‬مروع‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬مواصلة‭ ‬عملياتها‭ ‬الضخمة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬38‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬عملية‭ ‬مراجعة‭ ‬أداء‭ ‬المنظمة‭ ‬الجمعة‭.‬