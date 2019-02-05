طالبان‭ ‬تهيمن‭ ‬على‭ ‬محادثات‭ ‬السلام‭ ‬والحكومة‭ ‬الافغانية‭ ‬مهمشة

كابول-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬يبدو‭ ‬الرئيس‭ ‬الأفغاني‭ ‬أشرف‭ ‬غني‭ ‬مهمشا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتجاهل‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬دعواته‭ ‬للانفتاح‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬وتتفاوض‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬مع‭ ‬حلفائه‭ ‬وأعدائه‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬البلاد‭. ‬ومن‭ ‬الدوحة‭ ‬إلى‭ ‬موسكو،‭ ‬يجتمع‭ ‬المتمردون‭ ‬مع‭ ‬طيف‭ ‬متنوع‭ ‬من‭ ‬مبعوثي‭ ‬دول‭ ‬تتضارب‭ ‬مصالحها‭ ‬في‭ ‬أفغانستان،‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الساعية‭ ‬لسحب‭ ‬قواتها‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬القادة‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬الذين‭ ‬يتصارعون‭ ‬على‭ ‬السلطة‭. ‬ويشير‭ ‬خبراء‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوى‭ ‬الإقليمية‭ ‬—‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬خصما‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إيران‭ ‬وروسيا‭ ‬—‭ ‬تسعى‭ ‬لاستمالة‭ ‬طالبان‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ ‬رؤيتها‭ ‬للحكم‭ ‬الإسلامي‭ ‬فور‭ ‬مغادرة‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭. ‬لكن‭ ‬غني‭ ‬أصبح‭ ‬المشكلة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تجاهلها‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬تُدعَ‭ ‬إدارته‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬الطاولة‭ ‬رغم‭ ‬فشل‭ ‬جهود‭ ‬استمرت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عام‭ ‬لبدء‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭. ‬وقال‭ ‬المحلل‭ ‬مايكل‭ ‬كوغلمان‭ ‬من‭ ‬«مركز‭ ‬ويلسون»‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬«المفارقة‭ ‬المحزنة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية‭ ‬تواجه‭ ‬خطر‭ ‬البقاء‭ ‬خارج‭ ‬سيناريو‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬الذي‭ ‬وضعته‭ ‬بنفسها»‭.‬

ويصر‭ ‬حلفاء‭ ‬غني‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬الأفغان‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الضغط‭ ‬الأميركي‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬لجلب‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬كان‭ ‬هدفه‭ ‬إقناعها‭ ‬بالتفاوض‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬كابول‭.‬

وبلغت‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أيام‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وطالبان‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني/يناير‭.‬

وانتهت‭ ‬المفاوضات‭ ‬الماراثونية‭ ‬بإشادة‭ ‬الطرفين‭ ‬بـ»التقدم»‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقه،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مخاوف‭ ‬الأفغان‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬إبرام‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬اتفاقا‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬يقضي‭ ‬بسحب‭ ‬قواتها‭ ‬قبل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬سلام‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬كابول‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬الفرنسي‭ ‬المتخصص‭ ‬بالشأن‭ ‬الأفغاني‭ ‬جيل‭ ‬دورونسورو‭ ‬«إنها‭ ‬إهانة‭ ‬كبرى‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للحكومة‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬دون‭ ‬الأميركيين»‭.‬

وبعد‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬وافقت‭ ‬طالبان‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬أبرز‭ ‬خصوم‭ ‬غني،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬منفصل‭ ‬عن‭ ‬محادثاتها‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الأميركي‭.‬

وأفادت‭ ‬طالبان‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬والتي‭ ‬تستضيفها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬الأفغانية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬ستبدأ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬وستتطرق‭ ‬إلى‭ ‬«إنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬والسلام‭ ‬الدائم‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬الأم‭ ‬وإقامة‭ ‬نظام‭ ‬حكم‭ ‬إسلامي‭ ‬أفغاني»‭.‬

بدوره،‭ ‬تعهد‭ ‬غني‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تجاهله‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬يقف‭ ‬متفرجا‭ ‬بينما‭ ‬تجري‭ ‬مناقشة‭ ‬مستقبل‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬الأحد‭ ‬تزامن‭ ‬مع‭ ‬التسريبات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمؤتمر‭ ‬موسكو‭ ‬«لن‭ ‬أستسلم‭ ‬لاتفاق‭ ‬سلام‭ ‬مؤقت‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬قطرة‭ ‬في‭ ‬دمي»‭.‬

وفي‭ ‬كابول،‭ ‬يسود‭ ‬شعور‭ ‬بالإحباط‭ ‬والخيانة‭.‬

واتهم‭ ‬أمر‭ ‬الله‭ ‬صالح،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬حلفاء‭ ‬غني،‭ ‬الشخصيات‭ ‬الأفغانية‭ ‬المتوجهة‭ ‬إلى‭ ‬موسكو‭ ‬لعقد‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬—‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬حامد‭ ‬كرزاي‭ ‬—‭ ‬بـ»استجداء‭ ‬الإرهابيين»‭.‬

واعتبر‭ ‬صالح‭ ‬أن‭ ‬«التبسم‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬العدو‭ ‬هو‭ ‬ضربة‭ ‬للروح‭ ‬الوطنية»‭.‬

بدوره،‭ ‬أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الفعلي‭ ‬لأفغانستان‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالله‭ ‬بعد‭ ‬محادثات‭ ‬الدوحة‭ ‬«نقدّر‭ ‬الجهود‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬محادثات‭ ‬سلام‭ ‬متعلقة‭ ‬بأفغانستان‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الحكومة‭ ‬الأفغانية»‭.‬

–‭ ‬«حرب‭ ‬جديدة»‭ ‬–

ولطالما‭ ‬رفضت‭ ‬طالبان‭ ‬التي‭ ‬حكمت‭ ‬أفغانستان‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬1996‭ ‬حتى‭ ‬2001‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬غني‭ ‬وحكومة‭ ‬كابول‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬دمية‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬واشنطن‭.‬

وبدلا‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬اختار‭ ‬المتمردون‭ ‬المضي‭ ‬قدما‭ ‬بأجندتهم‭ ‬الدبلوماسية‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬ذبيح‭ ‬الله‭ ‬مجاهد‭ ‬إن‭ ‬محادثات‭ ‬موسكو‭ ‬ستشهد‭ ‬«فتح‭ ‬قنوات‭ ‬نحو‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تفاهم»‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬الافغان‭ ‬خارج‭ ‬الحكومة‭.‬

ويعد‭ ‬اجتماع‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬بين‭ ‬طالبان‭ ‬وسياسيين‭ ‬أفغان،‭ ‬بينهم‭ ‬كرزاي‭ ‬الذي‭ ‬عينته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬تقريبا‭.‬

ويشير‭ ‬المحللون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬خصوم‭ ‬غني‭ ‬قد‭ ‬يجدون‭ ‬فرصة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬طالبان‭ ‬لتقويض‭ ‬قيادته‭ ‬قبيل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬تموز/يوليو‭.‬

ومن‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬طالبان‭ ‬باتت‭ ‬تجذب‭ ‬إلى‭ ‬فلكها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬المتخاصمة‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬نهاية‭ ‬للحرب‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬طموحاتها‭ ‬الاستراتيجية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬المعهد‭ ‬الأفغاني‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬كابول‭ ‬داوود‭ ‬مراديان‭ ‬إن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬القوى‭ ‬«تعبر‭ ‬عن‭ ‬رؤى‭ ‬ومصالح‭ ‬متصارعة»‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بأفغانستان‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وأفغانستان‭ ‬والهند‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬ديموقراطية‭ ‬مستقرة‭ ‬تشكل‭ ‬درعا‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬الإرهاب‭. ‬وعلى‭ ‬الضفة‭ ‬الأخرى،‭ ‬تسعى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬طالبان‭ ‬وباكستان‭ ‬إلى‭ ‬حكم‭ ‬إسلامي‭ ‬في‭ ‬كابول‭.‬

وأشار‭ ‬مراديان‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬«أصحاب‭ ‬المصالح‭ ‬المشروعة‭ ‬والانتهازيين»‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬روسيا‭ ‬والصين‭ ‬وإيران‭ ‬تركز‭ ‬أنظارها‭ ‬على‭ ‬تراجع‭ ‬النفوذ‭ ‬الأميركي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وأفاد‭ ‬دورونسورو‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬بين‭ ‬طالبان‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬تتواصل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬تعد‭ ‬بمثابة‭ ‬«إقرار‭ ‬بالهزيمة»‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬حملتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لروسيا‭ ‬وإيران‭ ‬—‭ ‬اللتان‭ ‬انخرطتا‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬—‭ ‬إغفالها‭.‬

وبإمكان‭ ‬رحيل‭ ‬القوات‭ ‬الأميركية،‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬طالبان،‭ ‬جر‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬«حرب‭ ‬جديدة»‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الهيمنة‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.‬

وقال‭ ‬دورونسورو‭ ‬إن‭ ‬«الهند‭ ‬وباكستان‭ ‬وإيران‭ ‬(‭…‬)‭ ‬ستختار‭ ‬جميعها‭ ‬أحد‭ ‬الأطراف‭. ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬واضح‭ ‬اليوم‭. ‬الجميع‭ ‬يهيئون‭ ‬أنفسهم»‭ ‬للعب‭ ‬دور‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬أفغانستان‭.‬