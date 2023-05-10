طالبات فنون ميسان يحتفلن بتأسيس معهدهن

ميسان – علي قاسم الكعبي

نظم معهد الفنون التشكيلية للبنات في ميسان كرنفالا فنيا سنويا بالتزامن مع ذكرى تأسيس المعهد تضمن معرضا تشكيليا واناشيد وطنية وعزف موسيقي منفرد لعدد من طالبات المعهد.

وقالت منظمة الاحتفال التدريسية صبا العكيلي لـ( الزمان) ان معهد الفنون الجميلة للبنات نظم هذا الكرنفال السنوي الذي تضمن أعمال طالبات المعهد للفنون التشكيلية وعزف موسيقى منفرد) وأضافت العكيلي بأن (الكرنفال تضمن عرض مسرحي لطالبات قسم المسرح ويقام هذا الكرنفال سنويا).

واكدت الى ان (الكرنفال هو فرصة لإبراز طاقات الفنانات في ميسان وكذلك إشراك الطالبات في الكرنفال يعزز من قدرتهم الفنية).